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I centri dati riportano 107,6 miliardi di dollari a Nvidia nel trimestre chiuso 25 ottobre. Ma la cifra totale maschera due ritmi: le vendite ai grandi operatori del telelavoro aumentano del 71% su un anno, rispetto al 195% per il gruppo che riunisce fornitori specializzati in intelligenza artificiale, industriali e imprese.

Nvidia ha pubblicato questa ripartizione nei suoi conti del 17 novembre, mentre Colette Kress stava agendo come manager. Il Consiglio di Amministrazione ha reintegrato Jensen Huang il 22 novembre, una decisione annunciata il giorno successivo. Kress rimane direttore finanziario. Questa ripartizione riguarda le vendite per il trimestre, indipendentemente dal cambiamento in direzione.

Nvidia: due famiglie clienti, due traiettorie

Gli operatori molto grandi, classificati come iperscala, hanno rappresentato 60,1 miliardi di dollari. Il gruppo di fornitori di infrastrutture di intelligenza artificiale, industriali e aziende ha raggiunto 47.5 miliardi. Ha pesato 16,1 miliardi all’anno precedente. La sua quota di vendite di data center è passata dal 31% al 44%, secondo le cifre arrotondate di Nvidia.

Vendite in miliardi di dollari Quarto fine ottobre 2025 Quartiere chiuso nell’ottobre 2026 Operatori molto grandi 35.1 6 Industria e servizi aziendali 16.1 4 Centri dati totali 5 107.6

Dei ulteriori $56.4 miliardi nel segmento di un anno, circa $31.4 miliardi proviene dalla seconda categoria. Tale aumento non può essere attribuito unicamente agli operatori specializzati: Nvidia ha tre famiglie clienti in questo articolo e non rompe i loro acquisti in questa tabella. I grandi operatori rimangono di gran lunga la prima categoria per importo.

Tuttavia, il confronto con il trimestre precedente mostra questo turno annuale. I grandi operatori sono in aumento del 23%, rispetto al 18% per il secondo. Le vendite del Data Center ammontavano a 40,3 miliardi di dollari su 89 miliardi, o circa il 45,3%, nel trimestre precedente. La sua quota è del 44,1% nel trimestre pubblicato. Un aumento di un anno di peso può quindi coesistere con un calo di tre mesi.

Tre acquirenti diretti rappresentano il 36% del fatturato

Un altro allegato a Nvidia distingue gli acquirenti diretti dagli utenti finali. Un compratore diretto può essere un costruttore di server, un integratore o un fornitore di servizi che assembla e gestisce l’apparecchiatura stessa. Diverse aziende possono utilizzare attrezzature acquistate attraverso lo stesso intermediario.

Tre clienti diretti hanno rappresentato rispettivamente il 14%, l’11% e l’11% del fatturato totale trimestrale, principalmente nel segmento contabile del calcolo e delle reti. La somma dà circa il 36%. Questa non è la parte dei primi tre operatori finali e il gruppo non li identifica nel presente allegato. Non è possibile dedurre la geografia delle strutture dall’unico capo dell’acquirente.

Le infrastrutture da finanziare non sono vendite

Il 25 ottobre, Nvidia ha riportato 390 miliardi di dollari in impegni pluriennali per la fornitura e la capacità, a partire da 279 miliardi di dollari al trimestre precedente. L’azienda assegna la maggior parte dell’aumento agli acquisti di memoria per i prossimi anni. Questi impegni differiscono dagli ordini del cliente e non costituiscono ricavi futuri garantiti.

Il gruppo riferisce anche accordi condizionali con alcuni fornitori di capacità di intelligenza artificiale. La loro attuazione dipende in particolare dal finanziamento degli acquisti e dall’effettiva entrata in servizio delle attrezzature. Nvidia ammonta a $32 miliardi il massimo previsto da questi accordi condizionali con società specializzate nel noleggio di energia di calcolo. Se il finanziamento non è ottenuto o non è messo in servizio, il gruppo indica che determinati impegni possono essere ridotti o cancellati.

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