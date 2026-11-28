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A meno di tre settimane dal suo titolo di Coppa del Mondo di Baja, Hamed Al-Wahaibi ha rinunciato alla Abu Dhabi Desert Challenge, che si è conclusa venerdì 27 novembre ad Al-Ain. Il pilota Omani e il suo co-driver francese Max Delfino avevano comunque preso il comando nella categoria Challenger all’inizio della gara.

Al volante di un Can-Am Maverick R, Al-Wahaibi ha mantenuto il vantaggio alla fine della seconda fase. I problemi elettrici hanno impedito il completamento del terzo speciale, secondo la International Automobile Federation (FIA). La classificazione finale ha registrato l’abbandono dell’equipaggio al quinto speciale, senza specificare se lo stesso problema fosse la causa.

Due risultati che non contano per lo stesso campionato

Al-Wahaibi e Delfino sono stati tra le sette squadre Challenger ad Abu Dhabi, ma non sono stati registrati per segnare punti al World Rally Raid Championship (W2RC). La vittoria di categoria nell’evento tornò a Evgenii Kudriavtcev e Andrei Rudnitski, che non erano anche in campionato. Il portoghese Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira avevano già vinto i Campionati del Mondo Challenger prima della finale.

Un titolo di Master acquisito per un punto a Dubai

Al-Wahaibi finì quarto a Dubai International Baja l’8 novembre, con François Cazalet al suo fianco. Quest’ultimo giro gli ha portato 68 punti. Ha terminato la Coppa del Mondo Baja al terzo posto nella classifica generale, con 302 punti, e ha finito secondo in Challenger dietro Mitchel van den Brink.

Nella classifica dei Master, il pilota Omani ha battuto il francese Lionel Baud da un unico punto, da 302 a 301. Non aveva segnato alcun punto nelle partite di spagnolo e portoghese; i suoi risultati in Qatar e Dubai gli hanno portato 97 punti degli ultimi due eventi.

Copertina: dune di Al Shuaibah vicino ad Al-Ain, foto del 10 gennaio 2015 di Okhtyartist / Wikimedia Commons, incorniciato e intitolato da Libnanews, con licenzaCC BY-SA 4.0.

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