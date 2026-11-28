Un palestinese è stato colpito e ferito sabato a At-Tuwani, a sud di Hebron. La polizia israeliana ha arrestato tre sospetti, tra cui due soldati.

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Un palestinese è stato colpito e ferito sabato 28 novembre ad At-Tuwani, nel sud della Cisgiordania occupata. La polizia israeliana ha annunciato l’arresto di tre israeliani, tra cui due soldati che non erano in servizio al momento dell’incidente. Il caso è davanti alla polizia militare.

La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito che i suoi primi assistenti si erano presi cura di un uomo colpito alla spalla. L’esercito israeliano ha detto che la sparatoria di uno dei soldati ha ferito un palestinese. I tre sospetti sono stati arrestati lo stesso giorno. Non è stata annunciata nessuna accusa sabato sera.

Differenza delle versioni dell’inizio dell’incidente

Le immagini trasmesse dopo i fatti mostrano tre uomini israeliani, tra cui due uomini armati, che entrano nel villaggio. Solo loro non permettono di ricostruire tutti gli eventi. Honenu, l’organizzazione che rappresenta i sospetti, sostiene che i palestinesi hanno gettato pietre contro di loro e hanno aperto il fuoco in risposta. Al contrario, un attivista Masafer Yatta sostiene che gli israeliani hanno preso di mira una dimora; Dice anche che la madre di un residente è stata colpita. La Mezzaluna Rossa ha confermato la gestione della ferita da proiettile, senza confermare questa seconda accusa.

La polizia ha presentato due dei sospetti come soldati che eseguono il loro servizio obbligatorio, e il terzo come civile. L’esercito ha confermato l’apertura di un’indagine con la polizia. Le autorità non hanno pubblicamente stabilito la linea temporale completa o spiegare perché i tre uomini erano entrati nel villaggio.

L’ONU aveva allertato le difficoltà di accesso a Masafer Yatta

At-Tuwani si trova nelle colline a sud di Hebron, nella zona di Masafer Yatta. Nella sua relazione del 26 novembre, due giorni prima della sparatoria, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha riferito che le restrizioni al movimento, alla violenza dei coloni e alle demolizioni hanno reso difficile per i residenti accedere ai servizi essenziali e ai mezzi di sussistenza. All’inizio del mese, le agenzie umanitarie erano in grado di portare acqua a sole tre delle dieci comunità bisognose all’interno della zona designata da Israele per gli esercizi militari.

Attraverso la Cisgiordania, le Nazioni Unite hanno documentato 55 attacchi da parte di coloni che hanno provocato vittime o danni in 46 posizioni tra il 17 e il 23 novembre. Questa dichiarazione si fermò cinque giorni prima che At-Tuwani sparasse. Il follow-up del caso è ora sotto indagine israeliana; né le circostanze precise della sparatoria né alcun procedimento penale sono state rese pubbliche.

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