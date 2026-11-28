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A Beirut, la maratona impone chiusure prima dell’alba mentre i temporali sono possibili. Otto paesi chiedono l’avanzamento delle elezioni palestinesi. La Spagna rinnova le sue due camere questa domenica.

Domenica 29 novembre 2026. Edizione di mezzanotte, ora di Beirut.

Beirut: La maratona cambia il traffico prima dell’alba

La prima partenza di Handisport è stata annunciata alle 5.45, ora di Beirut. La maratona e la semi-marathon devono iniziare alle 6:30 a Martyr Square. Le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato la chiusura del percorso dalle 4.30. Le restrizioni di parcheggio non coincidono con le chiusure di strada: iniziano prima e i loro orari variano per settore.

Il bollettino meteorologico prevede docce e temporali di domenica, con il rischio di inondazione rapida su alcune strade. Gli orari della maratona sono quelli pubblicati dall’organizzatore. Le previsioni del tempo da sole non indicano alcun cambiamento nelle partenze.

Sud Libano: una casa danneggiata a Rachaya al-Fukhar

Il fuoco dell’esercito israeliano ha danneggiato una casa alla periferia di Rashaya al-Fukhar, nel distretto di Hasbaya, la notte di venerdì a sabato. Il proprietario ha chiesto alle autorità di controllare i danni per riparare l’alloggiamento. Nessuna valutazione umana è stata confermata per questo incidente.

In Sin el-Fil, confezione Kinder in ebraico

L’imballaggio filmato indica una produzione in Italia e il nome di un importatore israeliano. Essi forniscono informazioni sul mercato per cui i prodotti sembrano essere destinati, non nel loro viaggio al negozio libanese. Il circuito di importazione del lotto non è stato stabilito e nessuna decisione ufficiale su questo lotto è stata confermata.

Palestina: Otto paesi chiedono il voto del primo trimestre

Australia, Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia e Regno Unito chiedono elezioni presidenziali e legislative palestinesi che si terranno nel primo trimestre del 2027. I ministri hanno rilasciato la loro dichiarazione sabato 28 novembre, quando la legislazione era originariamente prevista per l’attuazione. Il decreto di Mahmoud Abbas fissa le due elezioni dell’11 settembre 2027; L’appello degli otto paesi non cambia tale data.

Israele: Netanyahu propone che Eisenkot guidi prima

Benjamin Netanyahu ha detto che era pronto a lasciare che Gadi Eisenkot prendesse il comando in un governo di unione nazionale all’inizio di un’alternanza, mentre lui stesso avrebbe ricoperto il posto del vice primo ministro. Non è stato annunciato alcun accordo tra i due uomini o il calendario del premio. L’offerta non termina i negoziati per formare una maggioranza.

Golfo di Aden: l’equipaggio di carico è sicuro e sano

Gli uomini armati hanno lasciato la nave da carico che avevano preso il controllo di sabato fuori dallo Yemen. Il British Maritime Security Centre afferma che la nave è tornata e che l’equipaggio è sicuro e sano. L’incidente è distinto dall’immobilizzazione di un vettore di massa annunciato dagli Stati Uniti nel Golfo di Oman il 26 novembre.

Spagna: stazioni di atterraggio aperte alle 9

Questa domenica 29 novembre, gli spagnoli rinnovano le loro due camere. L’Istituto statistico nazionale ha 38.728,356 elettori, di cui quasi 2.77 milioni sono registrati all’estero. L’elezione designa 350 deputati e 209 senatori direttamente eletti. Le stazioni di polling si aprono alle 9:00 e si chiudono alle 8:00 ora locale.

Il primo posto nel Congresso non dà automaticamente la direzione del governo. Il candidato nominato dal re deve ottenere 176 voti al primo voto. Se questa soglia non è raggiunta, una seconda votazione sarà presa 48 ore dopo, a maggioranza dei voti espressi a favore o contro.

Taiwan: Contare conferma sì nel referendum nucleare

Il sì all’abbandono della politica di uscita dell’energia nucleare ha ricevuto 7,434,677 voti, o 61,99 per cento dei voti validi, dopo aver contato tutti gli uffici. Il risultato riguarda la direzione della politica energetica. Non costituisce un’autorizzazione a riavviare un reattore. Nelle elezioni municipali separate, il Kuomintang mantiene il consiglio di Taipei.

California: Fine delle ispezioni a Los Angeles · Global Voices

Dopo il terremoto di magnitudo 5.0 di sabato alle 9:30 al largo di Manhattan Beach, l’American Institute of Geophysics ha registrato una replica di magnitudo 3.7 alle 10:01 ora locale. Alle 10:40, i vigili del fuoco di Los Angeles hanno fermato la loro operazione senza lesioni o danni significativi alla città. Questo bilancio non copre gli altri comuni della contea.

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