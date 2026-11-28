Rescue ha trovato l’ultima vittima sabato, dopo sei giorni di ricerca in un edificio in Slovacchia. Un bambino è tra i dieci morti.

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I servizi di emergenza dell’Ucraina hanno annunciato sabato 28 novembre la fine della ricerca nell’edificio slovacco colpito da uno sciopero aereo russo sei giorni prima. I soccorritori hanno trovato dieci corpi sotto le macerie, compreso quello di un bambino. L’ultima vittima e’ stata rilasciata sabato.

Sei giorni di ricerca di un complesso residenziale

Lo sciopero di domenica 22 novembre ha causato una parte di un edificio di cinque piani in questa città nella regione di Donetsk a collassare. Alcune persone sono state sepolte. Durante la ricerca, i lavoratori di primo soccorso hanno dovuto fermare l’autorizzazione più volte e andare al riparo, secondo il servizio di emergenza dello Stato ucraino.

Le squadre hanno detto che avevano sgomberato un po’ oltre 400 tonnellate di macerie. Hanno anche spento un incendio in un appartamento. L’annuncio di sabato è circa la fine di questa operazione e i risultati del 22o sciopero, non su un nuovo attacco sullo stesso edificio di sabato.

Una valutazione separata dei nuovi scioperi nella regione

La polizia ucraina ha annunciato separatamente sabato mattina che gli attacchi del giorno precedente avevano provocato quattro morti e otto feriti nella zona di Donetsk. Tre di questi morti sono stati registrati in Slovacchia. Questa indagine regionale si concentra sugli attacchi del 27 novembre e non deve essere confusa con i risultati della ricerca nell’edificio colpito al 22.

Copertina: ingresso Sloviansk nel mese di luglio 2019, Visem / Wikimedia Commons archivio fotografia, incorniciato e concesso in licenza da LibnanewsCC BY-SA 4.0.

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