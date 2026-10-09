Immortalità di Gilgamesh

Gilgames
Dopo la caduta di Humbaba, la storia di Gilgamesh si volge verso una missione più oscura: quella dell’immortalità.
« Enkidu, d’altra parte, preme che gli dei non lasceranno questo crimine impunito. Unease si calma dopo la vittoria.
Gli dei mandano poi il Toro Celeste a punire gli eroi del loro oltraggio nella foresta sacra.
Enkidu si ammala e muore, lasciando Gilgamesh sopraffatto da un nuovo dolore e paura: quello della sua morte.
Poi il re di Uruk passò attraverso montagne e deserti, cercando un modo per sfuggire al destino degli uomini.
Egli incontra Out-Napishti, l’unico sopravvissuto del Grande Inondazione, che gli rivela l’esistenza di una pianta di gioventù eterna.
Ma un serpente lo ruba durante il sonno: Gilgamesh capisce che nessuno sfugge alla morte.
Cedro di Dio, Bcharre, Libano settentrionale
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