9 octobre 2026
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Immortalità di Gilgamesh

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Gilgames Dopo la caduta di Humbaba, la storia di Gilgamesh si volge verso una missione più oscura: quella dell’immortalità. « Enkidu, d’altra parte, premere che il..

Gilgamesh 🌙 La Quête d’Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban
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Gilgames

Dopo la caduta di Humbaba, la storia di Gilgamesh si volge verso una missione più oscura: quella dell’immortalità.

« Enkidu, d’altra parte, preme che gli dei non lasceranno questo crimine impunito. Unease si calma dopo la vittoria.

Gli dei mandano poi il Toro Celeste a punire gli eroi del loro oltraggio nella foresta sacra.

Enkidu si ammala e muore, lasciando Gilgamesh sopraffatto da un nuovo dolore e paura: quello della sua morte.

Poi il re di Uruk passò attraverso montagne e deserti, cercando un modo per sfuggire al destino degli uomini.

Egli incontra Out-Napishti, l’unico sopravvissuto del Grande Inondazione, che gli rivela l’esistenza di una pianta di gioventù eterna.

Ma un serpente lo ruba durante il sonno: Gilgamesh capisce che nessuno sfugge alla morte.

Cedro di Dio, Bcharre, Libano settentrionale

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