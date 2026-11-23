La lettera verde costerà 1,67 euro in Francia già nel gennaio 2027, rispetto a €1,52 nel 2026. Tuttavia, il regolatore prevede una diminuzione delle spese postali medie. I tassi sono in aumento, ma l’uso sta diminuendo. Ciò è illustrato dai programmi annuali di bilancio, dai volumi e dalle proiezioni.

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In Francia, la lettera verde di 20 grammi aumenterà da €1.52 a €1.67 il 1° gennaio 2027. Tuttavia, il regolatore prevede una diminuzione del bilancio postale della famiglia media. Non è previsto che la spedizione sarà più conveniente: il suo calcolo presuppone che le famiglie useranno i servizi postali meno.

La Poste ha pubblicato i suoi prezzi per le spedizioni dalla Francia metropolitana nel 2027. La nuova griglia segue un parere espresso da Arcep il 21 luglio e rilasciato il 27 luglio. L’osservatorio del regolatore, pubblicato il 5 novembre, aiuta a capire perché un timbro più costoso può andare di pari passo con una spesa media inferiore.

Il prezzo del francobollo da 20 grammi aumenta di 15 centesimi

Il prezzo standard della lettera verde di 20 grammi è passato da 1,39 euro nel 2025 a 1,52 euro nel 2026. Raggiungerà 1.67 euro nel gennaio 2027, un aumento di quasi il 10% su un anno. Nel corso di due anni, il divario è di 28 centesimi, poco più del 20%. Queste cifre riguardano lo stesso prodotto e la stessa fascia di peso. Non si applicano a tutte le modalità di posta o di spedizione.

La Poste: tariffe dalla Francia metropolitana per lettere fino a 20 g Prodotto 2026 2027 Variazione Lettera verde, spedizione interna €1.52 1,67 € +0.15 € Lettera verde da stampare a casa 1,49 € €1.63 +0,14 € Interno consigliato R1, senza ricevuta 6,11 € 6,47 € +0.36 € Internazionale consigliato R1, senza ricevuta 7,20 € 7,50 € +0,30 €

Il timbro di casa e il timbro del telefono digitale non sono lo stesso prodotto. Il primo verrà visualizzato a 1.63 euro, esclusi carta e stampa. Il secondo segue la tariffa della lettera verde standard. Una lettera di follow-up o una raccomandazione soddisfa anche altre esigenze. Il documento raccomandato fornisce la prova di deposito; L’avviso di ricevimento è un’opzione fatturata separatamente.

Perché il bilancio medio non segue il prezzo unitario

L’Arcop confronta tre importi annuali. Il cesto medio del 2026 è stato ristimato a 26,71 euro. Se le famiglie conservassero gli stessi usi nel 2027, le nuove tariffe aumenterebbero questa spesa a 28,62 EUR. Tenendo conto della prevista diminuzione dell’utilizzo, il regolatore riduce la sua proiezione a EUR 24.40. La diminuzione prevista è quindi di 2,31 euro, mentre a volumi costanti l’aumento dei prezzi costerebbe 1,91 euro in più.

Questo carrello include la lettera verde, la raccomandata, il pacchetto e servizi come la spedizione di posta. In proiezione 2027, la lettera verde rappresenta 10.47 euro e raccomandata 6.53 euro. Solo pesano quasi sette euro su dieci delle spese stimate. L’EUR 24,40 non è né una somma forfettaria né l’importo che ogni famiglia pagherà.

Per una famiglia che invia dieci lettere verdi di 20 grammi nell’anno, a tassi immutati entro ogni anno, il calcolo è diverso: 15,20 euro nel 2026, rispetto a 16,70 euro nel 2027. Ciò rappresenta un ulteriore 1,50 euro allo stesso importo. Pertanto, Arcep non dice che lo stesso servizio sarà più conveniente. La sua proiezione è dovuta alla diminuzione del consumo di servizi postali.

Meno pieghe per una rete che deve continuare a distribuirle

L’ultimo Osservatorio Arcep annuale conta circa cinque miliardi di lettere inviate in Francia o esportate nel 2025. Il volume è sceso dell’8,5% in un anno, dopo una caduta del 9,5% nel 2024. Senza posta elettorale, i volumi di corrispondenza privata e di piccole imprese sono diminuiti di circa il 15% all’anno negli ultimi quattro anni. Si tratta di misure di traffico, distinte dalla spesa media prevista.

Il servizio postale universale richiede al suo fornitore di mantenere i servizi di raccolta e distribuzione nel territorio. Di conseguenza, alcuni dei costi di rete non diminuiscono allo stesso ritmo del numero di lettere archiviate. Nella definizione del quadro tariffario 2026–29, Arcep afferma che ha tenuto conto sia del deficit di questa missione, del calo dei volumi e degli sforzi necessari a La Poste per ridurre i costi. L’azienda distribuisce gli aumenti tra le sue offerte. La media ponderata ha raggiunto il 6,7% nel 2027 sul servizio universale; non corrisponde al tasso applicato ad ogni timbro.

Infine, la griglia La Poste fissa i prezzi dalla Francia metropolitana, non dal Libano. La tariffa internazionale indica un prezzo di spedizione, ma non garantisce che tutti i servizi sono disponibili per una destinazione specifica. Per una lettera inviata in Libano, una lettera raccomandata e un pacchetto sono disponibili in diverse offerte: le condizioni di accettazione e follow-up sono verificate separatamente.

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