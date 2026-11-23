Un richiamo si riferisce alle patate rosse vendute da E.Leclerc, dopo una notifica separata per quanto riguarda le borse Lidl. Entrambi i fogli riportano alti livelli di glicoalkaloid. Controllare i codici a barre, lotto e peso della borsa. I prodotti interessati non devono essere consumati e possono essere rimborsati.

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Un promemoria pubblicato lunedì 23 novembre mira 2 kg di sacchi di patate rosse venduti da E.Leclerc in Francia. Il ReminderConso riporta alti livelli di glicoalkaloid. Un richiamo separato pubblicato il 21 novembre riguarda le borse da 2,5 kg distribuite da Lidl. Ecco i riferimenti da controllare sulla confezione.

Il richiamo del 23 novembre riguarda le buste E.Leclerc di 2 kg

Il prodotto « Red Sauté Steam Potatoes » viene venduto sotto il marchio Carte du Primeur. Indossa il codice a barre35647066391e numero di lotto261287, con uno dei seguenti tre codici di imballaggio:EMB 47285, EMB 51248 o EMB 84035. Il foglio indica un marketing dal 16 ottobre al 23 novembre in Francia. 23 novembre è la fine di questo periodo di vendita, non una scadenza annunciata per il rimborso.

Borse Lidl hanno un altro codice a barre

Il richiamo Lidl si rivolge a patate rosse di varietà Miele, sotto il marchio Côté marché. La borsa di2,5 kgcodice a barre20253400e numero di lotto261287. Il foglio mostra una vendita dal 22 ottobre al 9 novembre e elenca i negozi interessati. Il numero di lotto è identico in entrambi i fogli, ma i codici di imballaggio e barre differiscono. I pareri non stabiliscono l’origine comune.

Non consumare i prodotti interessati

Entrambe le opinioni chiedono di non consumare le borse interessate e di fornire un rimborso. Il prodotto può essere segnalato al punto di vendita. I glicoalkaloidi sono naturalmente presenti nella patata. I registri indicano che in quantità elevate possono causare disturbi digestivi. L’opinione di E.Leclerc invita le persone che hanno sintomi dopo aver consumato il prodotto a consultare il proprio medico senza indugio e a specificare questo consumo.

Illustrazione: patate rosse, luglio 2024 archivio. L’immagine non rappresenta le borse richiamate. Albertinon / Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Libnanews dressing.

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