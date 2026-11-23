Gli urti sono riportati verso Srebbin nel sud del Libano. UNRWA annuncia la morte di un dipendente a Gaza. In Yemen, le autorità Houthi hanno riportato 17 morti. Washington sanziona le reti connesse all’Iran, Bruxelles propone nuove sanzioni contro la Russia e l’Armenia apre una consultazione sulla sua bozza costituzionale.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Martedì 24 novembre 2026 a Beirut. I colpi sono stati riportati nella direzione di Srebbin, nel sud del Libano, senza un rapporto. A Gaza, l’UNRWA ha annunciato la morte di un dipendente a Jabaliya. In Yemen, le autorità di Houthi hanno riportato 17 morti dopo gli scioperi a Hodeida. A Strasburgo, la Commissione europea propone una nuova serie di sanzioni contro la Russia, mentre Yerevan presenta un progetto di Costituzione per la consultazione pubblica.

Nel sud del Libano, le riprese hanno riferito a Srebbin

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione libanese ha riferito il lunedì riprese verso Srebbin, che attribuisce a Israele. La sua spedizione fu emessa a 1842 ore di Beirut. Non specifica il tempo dei fatti o il loro bilancio. Questo rapporto è in aggiunta a quelli del pomeriggio intorno a Baraachit e Hadatha, senza permettere un conteggio comune. La persona ferita riportata in precedenza nella zona di Nabatiyah e Kfar Rummane era stata in un altro episodio dopo l’esplosione di un oggetto non identificato.

A Debel, la data di pubblicazione di un video dell’esercito israeliano non corrisponde alla data della sparatoria. Il Ministro dell’Istruzione, Rima Karamé, pone i fatti girati nella scuola pubblica più di un mese di distanza e afferma che il suo ministero non era stato informato. Il primo ministro Nawaf Salam ha condannato l’ingresso nell’edificio. In un approccio separato, ha chiesto una presenza internazionale da mantenere nel sud dopo la fine del mandato UNIFIL. Questa richiesta non è una decisione dell’ONU.

Nel Bekaa, l’ultima valutazione annunciata dall’esercito nel caso del sequestro di esplosivi in Qaa rimane tre arresti. Altre figure circolarono senza un ulteriore controllo dell’esercito alla chiusura. Il numero di persone interrogate non stabilisce le proprie responsabilità o affiliazione.

Gaza: un dipendente dell’UNRWA ucciso a Jabaliya

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati palestinesi dice che uno dei suoi dipendenti è stato ucciso e altri tre membri della sua squadra sono stati feriti lunedì durante uno sciopero israeliano a Jabaliya. La squadra lavorava in un pozzo d’acqua. UNRWA non ha affermato che il pozzo o i suoi dipendenti erano l’obiettivo dello sciopero. L’esercito israeliano ha detto che stava controllando il rapporto. La condizione del pozzo dopo lo sciopero non è stabilito.

L’ospedale Al-Shifa ha denunciato due morti a ovest di Gaza in uno sciopero separato. Queste due recensioni coprono incidenti specifici; Essi non costituiscono un record delle vittime del giorno durante l’enclave.

In Hodeïda, il bilancio delle autorità Houthi rimane provvisorio

Il Ministero delle Telecomunicazioni delle autorità huthies di Sana’a annuncia che 17 dipendenti sono stati uccisi e 11 feriti il lunedì nel governatorato di Hodeida. Ha attribuito gli scioperi all’Arabia Saudita. Il governatore ha confermato il numero di morti di 17 morti durante una visita e ha indicato che la ricerca continuava. Entrambi gli annunci sono fatti dalle autorità degli Huthies; il bilancio e l’assegnazione non sono stati giustificati in modo indipendente. Nessuna risposta saudita a questo episodio è stata trovata alla chiusura.

Il Ministero afferma inoltre che le telecomunicazioni e Internet sono state interrotte in diversi distretti. Non ha fornito alcuna misura indipendente dall’entità dei tagli o del programma di recupero.

Washington elenca 30 individui e entità relative all’Iran

Lunedì, il Tesoro degli Stati Uniti ha elencato otto individui e 22 entità nella sua lista di sanzioni relative all’Iran, tra cui lo scambio iraniano e il Gold Center. La registrazione si traduce normalmente nel congelamento dei beni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, non nella loro confisca. Questa nuova serie differisce dalla decisione del venerdì che ha mirato quattro intermediari collegati, secondo Washington, alle vendite petrolifere iraniana.

Russia e Armenia: due testi ancora in fase di proposta

La Commissione europea propone di estendere le sanzioni a circa 60 banche russe e di escluderle dalla messaggistica interbanca SWIFT. La sua 22a serie di misure mira anche a piattaforme di criptovaluta, alcuni servizi energetici e la partecipazione sotto bandiera russa in concorsi nell’Unione. Il Consiglio deve ancora agire all’unanimità. Le linee guida Visa, adottate separatamente, non rendono applicabile questo nuovo pacchetto.

In Armenia, il Ministero della Giustizia ha aperto la consultazione su un progetto di Costituzione. Il preambolo proposto non include il riferimento alla Dichiarazione di indipendenza del 1990 e sottolinea i confini riconosciuti a livello internazionale. Per sottoporre il testo al referendum, due terzi dei deputati devono ancora essere d’accordo. Nessuna data di elezione è stata annunciata.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews