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La compagnia petrolifera nazionale libica (NOC) stima che l’ulteriore interruzione del greggio Sharara potrebbe ridurre la produzione di circa 350.000 barili al giorno. In un comunicato stampa rilasciato lunedì 23 novembre, ammonta a circa 365.000 barili al giorno della mancanza di produzione da accumulare con quella di Hamada, già in standstill. Questo totale è una stima della società, non un bilancio delle esportazioni.

Due sentenze, in date diverse

Il NOC assegna la nuova interruzione a un gruppo che non nomina. Al momento del suo rilascio, la società ha presentato i 350.000 barili al giorno a Sharara come una perdita prevista, non come una goccia già misurata in un giorno intero. A Hamada, invece, dice che l’interruzione è durata per più di due settimane e già rappresenta circa 15.000 barili al giorno di produzione perduta.

La differenza è importante per valutare la cifra nazionale: i 365.000 barili al giorno combinano un effetto atteso con una riduzione già registrata. Non dicono quanti giorni il disturbo durerà o quanti carichi saranno colpiti. La società non ha fornito alcun ri-in-service orari o record di carico in questa versione.

NOC richiede la ripresa delle operazioni

Il Consiglio direttivo ha chiesto alle autorità libiche di ristabilire i due flussi e ha annunciato la sua intenzione di avviare un procedimento giudiziario. La società non ha annunciato una dichiarazione di forza maggiore in questo testo. Queste interruzioni di produzione sono distinte dal caso nave Bengasi; Non c’è alcun collegamento tra i due file.

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