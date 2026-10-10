10 octobre 2026
Account lettore
Italiano
RSS
Il media civico del Libano
Tutte le sezioni

Notizie

Libano: la corrente dello stato crolla, i generatori si schiariscono

Libnanews
· 1 min di lettura · 4 vues

« Lebanon: la corrente di stato crolla, i generatori si flare » In febbraio, lo Stato ha fornito 7-9 ore di potenza al giorno. A luglio, circa quattro ore. Ad agosto, a volte due ore a Tripoli…

⚡ Liban : le courant d’État s’effondre, les générateurs flambent
Accedi per salvare
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

« Lebanon: La corrente di stato travolge, i generatori di fiamma

Nel mese di febbraio, lo Stato ha fornito 7 a 9 ore di potere al giorno. A luglio, circa quattro ore. Ad agosto, a volte 2 ore a Tripoli. Nel frattempo, il prezzo dei generatori privati è saltato di circa il 60%.

🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.
Una tariffa variabile proposta, poi rifiutata nel Consiglio dei ministri.
350 milioni di dollari a causa di EDL, e il 40% di energia elettrica persa nella rete.
Una chiamata fino a 350 MW di solare con batterie.

Altre notizie su libnanews.com

Guarda il video originale su YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATutti i suoi articoli →

Commenti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *