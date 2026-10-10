Libano: la corrente dello stato crolla, i generatori si schiariscono

« Lebanon: La corrente di stato travolge, i generatori di fiamma
Nel mese di febbraio, lo Stato ha fornito 7 a 9 ore di potere al giorno. A luglio, circa quattro ore. Ad agosto, a volte 2 ore a Tripoli. Nel frattempo, il prezzo dei generatori privati è saltato di circa il 60%.
🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.
Una tariffa variabile proposta, poi rifiutata nel Consiglio dei ministri.
350 milioni di dollari a causa di EDL, e il 40% di energia elettrica persa nella rete.
Una chiamata fino a 350 MW di solare con batterie.
Altre notizie su libnanews.com
Commenti