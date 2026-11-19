La vaccinazione di influenza avrebbe impedito una media di 9.073 ricovero per stagione in persone di età superiore ai 65 anni in Francia. Sanità pubblica Francia ha pubblicato questa stima il 19 novembre, per inverni 2023-2024 a 2025-2026. L’intervallo di fiducia del 95% varia da 7,797 a 10,312.
Vaccinazione di influenza: una stima collettiva
Il calcolo combina ospedalizzazioni registrate, copertura immunizzazione e efficacia misurata contro infezioni sintomatiche diagnosticate nei laboratori della città. Pertanto non costituisce un conteggio individuale di pazienti la cui ricovero sarebbe stato certamente impedito.
Lo studio stima le ammissioni evitate a 8.315 nel 2023-2024, 11,732 nel 2024-2025 e 7,145 nel 2025-2026. I dati dell’ospedale della passata stagione rimangono preliminari.
Limiti che possono sottovalutare il beneficio
L’efficacia contro l’infezione sintomatica non misura accuratamente la protezione contro l’ospedalizzazione. Il calcolo esclude anche la protezione indiretta e alcune complicazioni non codificate come l’influenza. Gli autori indicano che questi limiti possono sottovalutare il beneficio del vaccino.
Questi risultati riguardano gli anziani in Francia, non tutte le età né il Libano. Il lavoro deve ancora valutare i decessi evitati e il vantaggio aggiuntivo dei vaccini migliorati.
Foto di illustrazione generica, senza vaccino identificato o confermato la posizione francese. Karolina Kaboompics / Pexels. Composizione Libnanews.
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