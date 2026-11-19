Fall for Print torna al centro artistico di Beirut dal 20 al 22 novembre. La mostra riunisce editori, artisti e stampanti intorno a libri, riviste e archivi. Una pubblicazione fotografica con Wide Open Giornali accompagna questa seconda edizione, organizzata in Jisr el-Wati da Myriam Atallah e Joseph Kesrouani insieme.

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Il libro dell’artista a Beirut ha un appuntamento con i suoi lettori da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Il Beirut Art Center annuncia la seconda edizione di Fall for Print, dedicata alle arti editrici e stampa indipendenti. L’evento si svolge a Jisr el-Wati, nei locali del centro, e non nella fiera generale del libro.

Libri, piccole riviste auto-pubblicate o « zines », stampe, cataloghi e documenti d’archivio costituiscono l’ambito di applicazione di questo incontro. La presenza di stampanti e workshop mette anche la produzione nel cuore del programma. Non si tratta solo di esporre i libri finiti: le pratiche di pubblicazione fanno parte del tema dello spettacolo.

Il libro dell’artista a Beirut, tra editori e workshop

La casa Kaph Books conferma la sua partecipazione e le date 20-22 novembre sul proprio calendario. Il suo annuncio presenta un appuntamento aperto per piccole case editrici, laboratori di stampa, collettivi di risografia e iniziative guidate da artisti. Sono incluse anche pubblicazioni istituzionali e collezioni di materiali stampati.

La lista pubblicata dal Beirut Art Center comprende la Fondazione Arab Image, Dar Onboz, Samandal Comics, Waraq, Safar Journal e Kaph Books. Esso riunisce diverse attività del libro: fotografia, fumetti, graphic design, pubblicazione e stampa. L’evento è organizzato da Myriam Atallah e Joseph Kesrouani.

Una rivista fotografica con Wide Open Giornali

Questa seconda edizione annuncia una pubblicazione con Wide Open Giornali. I fotografi con sede in Libano hanno contribuito a questo giornale composto esclusivamente da immagini. Il progetto si concentra sulle trasformazioni di una fotografia dalla circolazione digitale alla stampa.

Il dispositivo combina fotografie argentate e digitali, immagini recuperate, archivi e manipolazioni fotografiche. Il programma comprende anche discussioni, presentazioni, lanci di libri e performance. Questi appuntamenti accompagnano il soggiorno; non costituiscono ancora un record di incontri effettuati.

Tre giorni a Jisr el-Wati

Il luogo annunciato è il Beirut Art Center, Safe Building, strada 93, zona 66 Adlieh, a Jisr el-Wati, vicino a Corniche an-Nahr. Le date corrispondono tra il centro e Kaph Books. Tuttavia, gli intervalli di tempo pubblicati nei vari calendari non sono uniformi. Per preparare una visita, il programma aggiornato del centro deve quindi prevalere sugli orari indicati negli elenchi degli eventi.

Lo spettacolo è previsto per aprire venerdì 20 novembre. Giovedì sera, gli annunci consultati non permettono ancora di descrivere la presenza, le vendite o l’effettiva tenuta degli appuntamenti programmati durante il fine settimana.

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