Sud Libano: villaggi eccitati da Israele

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Da diversi giorni, le forze israeliane stanno aumentando l’esplosione di case e infrastrutture nei villaggi del sud del Libano, prolungando una pratica documentata dall’offensiva terrestre del 2024. Il 25 e 26 agosto vennero segnalate ulteriori distruzioni, tra cui Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih e Bint Jbeil. Ci sono rapporti di villaggi quasi completamente distrutti, ma non ci sono prove sufficienti per dire che un’intera località è stata rasata in un’operazione questa settimana. Tuttavia, il precedente di Dhayra mostra l’entità di tale distruzione: Amnesty International l’ha identificata tramite satellite264 edifici distrutti, che rappresentano il 71% delle costruzioni del comunetra ottobre 2024 e gennaio 2025. L’attuale campagna viene come le autorità libanesi accusano Israele di trasformare gradualmente la banda di confine in un territorio inabitabile.

La dinamitizzazione è aumentata dal 25 agosto

La sequenza corrente ha accelerato martedì 25 agosto. Diverse esplosioni sono state segnalate nei villaggi e nelle zone vicine al confine, insieme a bombardamenti aerei, fuoco di artiglieria e movimenti dei veicoli militari israeliani.

Nel distretto di Ainata, Bint Jbeil, le operazioni di distruzione furono segnalate come artiglieria israeliana colpì l’area occidentale della città. Le esplosioni sono state sentite anche intorno a Haris e Sarbine. Più a nord, l’esplosione è stata riportata nel distretto di Zawtar al-Sharqiya, Nabatiyah.

A Doubeih, nella periferia occidentale di Mais al-Jabal, nella caza di Marjayoun, le forze israeliane usavano esplosivi per demolire diversi edifici. I veicoli militari correvano parallelamente a Houla e Markaba, così come da Taybeh verso Qantara.

Il giorno seguente, mercoledì 26 agosto, la campagna continuò. Un nuovo colpo è stato segnalato a Majdal Zun, Tyre District. Esplosioni e raking hanno coinvolto anche Sarbine e altre aree di Bint Jbeil.

Queste transazioni non corrispondono quindi ad un singolo evento. Essi formano una successione di distruzioni diffuse in diversi villaggi e diversi giorni.

Possiamo parlare di un intero villaggio raso questa settimana?

La cautela è essenziale su questo punto. Immagini di edifici distrutti e rapporti di enormi esplosioni possono dare l’impressione che un intero villaggio è stato eccitato in poche ore. Tuttavia, le informazioni attualmente disponibili per il 25 e 26 agosto non mostrano che un’intera località è scomparsa durante un’unica operazione.

D’altra parte, diversi villaggi hanno subito la distruzione successiva. In alcuni casi, questi aggiungono ai danni già notevoli causati nelle settimane precedenti o mesi. Il risultato cumulativo può quindi essere quello di un villaggio in gran parte distrutto senza una data unica quando tutti i suoi edifici sarebbero stati dinamici.

Questa distinzione è importante. Non riduce la portata della distruzione, ma evita una dichiarazione impossibile da dimostrare. Invece, le operazioni israeliane documentate dimostrano un approccio ripetitivo: prendere o controllare un’area, porre esplosivi negli edifici, saltare, usare bulldozer e continuare la distruzione nelle operazioni successive.

Era proprio questo processo che era stato osservato nella fase precedente della guerra.

Dhayra: 71 per cento degli edifici distrutti

Il casoDhayra, nel distretto di pneumatici, è uno dei migliori esempi documentati. Nel mese di ottobre 2024, un video trasmesso sui social network ha mostrato un’enorme esplosione simultaneamente distruggendo una serie di edifici. Alcune pubblicazioni israeliane hanno poi presentato immagini come « l’esplosione di un intero villaggio in Libano ».

Amnesty International ha successivamente autenticato e geolocalizzato le immagini. L’organizzazione ha stabilito che erano stati filmati a Dhayra. La sua analisi delle immagini satellitari ha quindi misurato l’entità della distruzione accumulata nel comune.

Tra ottobre 2024 e gennaio 2025,264 edifici furono distrutti a Dhayra. Questo rappresentato71% di tutte le strutture comunaliSecondo l’analisi pubblicata da Amnesty.

La figura non significa che i 264 edifici esplodono allo stesso tempo. D’altra parte, dimostra che una grande maggioranza del tessuto costruito locale è scomparsa durante il periodo in cui le forze israeliane controllavano o operavano nella zona.

Dhayra è quindi un precedente essenziale per comprendere le dinamitazioni attualmente osservate. La distruzione di una località può derivare da una successione di esplosioni e demolizioni piuttosto che da una singola detonazione spettacolare.

Kfar Kila tra le località più devastate

Dhayra non è un caso isolato. Le analisi satellitari condotte dopo la guerra del 2024 mostrarono una massiccia distruzione in diversi villaggi di confine, tra cui Kfar Killa.

Amnesty International ha identificato897 strutture distrutte in Kfar Killao circa36% degli edifici comunali, nel periodo studiato. La distruzione non era solo un risultato di combattimento. Gli edifici furono demoliti anche dopo l’installazione delle forze israeliane nella zona.

A Maroun al-Ras, un altro villaggio particolarmente esposto, l’organizzazione identificata700 strutture distrutti, rappresenta circa31% del telaio. Parte della distruzione era stata causata da bulldozer e esplosioni controllate.

Aïta al-Sha`b ha subito anche danni considerevoli. La distruzione ha colpito centinaia di edifici, con interi quartieri trasformati da bombardamenti e operazioni di terra.

Questi dati mostrano che le dinamitazioni attuali non sono un metodo che è apparso nell’agosto 2026. Essi estendono una pratica già osservata e documentata su larga scala nei villaggi di confine.

La distruzione dopo la fine dei combattimenti più intensi

Uno degli elementi più sensibili riguarda la cronologia. Parte della distruzione documentata nel 2024 e nel 2025 si verificò come le forze israeliane già controllavano le aree interessate e i combattimenti diretti erano diminuiti.

Questa differenza è importante nel diritto umanitario internazionale. La distruzione di un edificio durante un combattimento può essere giustificata in determinate circostanze dalla necessità militare. La distruzione sistematica della proprietà civile in una zona sotto controllo militare solleva diverse questioni legali.

Amnesty International ha ritenuto che una certa distruzione nel sud del Libano dovrebbe essere indagata per determinare se ha costituito violazioni del diritto umanitario internazionale o addirittura crimini di guerra. In particolare, l’organizzazione ha esaminato le demolizioni effettuate con esplosivi e bulldozer.

Israele afferma che le sue operazioni sono rivolte alle infrastrutture militari di Hezbollah e soddisfano i requisiti di sicurezza. L’esercito israeliano sostiene che il movimento libanese ha stabilito infrastrutture militari in o vicino alle aree civili del sud.

La questione legale dipende quindi da ogni distruzione: la natura dell’edificio, l’uso possibile per scopi militari, la situazione al momento della sua demolizione e se c’è o meno una necessità militare convincente.

Zawtar al-Sharqiya, nuova illustrazione in agosto

Le operazioni condotte nell’agosto del 2026 mostrano che questo problema rimane pienamente attuale. A Zawtar al-Sharqiya, le forze israeliane distrussero le infrastrutture civili in un’area in cui l’esercito libanese doveva schierarsi.

L’esercito libanese stesso ha denunciato in agosto la distruzione dell’edificio comunale, una scuola, una clinica, un centro di assistenza e diverse case della città. Esso ritiene che queste operazioni abbiano ostacolato la sua distribuzione e ritardato il ritorno degli abitanti.

Questa accusa è particolarmente importante perché non proviene esclusivamente da politici o associazioni. L’istituzione militare libanese ritiene che la distruzione israeliana minacci direttamente l’attuazione delle disposizioni di sicurezza.

Il problema quindi supera quello dei beni immobili. Quando un comune, la scuola o la clinica scompare, è la stessa capacità di un villaggio di trovare una vita normale che è interessato.

Ma al-Jabal e i villaggi al confine

Ma al-Jabal è un altro esempio dell’accumulo di distruzione. Il villaggio e i suoi dintorni sono stati ripetutamente bombardati dall’inizio del conflitto. Le operazioni di questa settimana a Doubeih, nella sua periferia occidentale, mostrano che le demolizioni stanno continuando.

La situazione è paragonabile in diverse località di Bint Jbeil e Marjayoun. Hula, Markaba, Ainata, Aïta al-Shaab, Yarun, Maroun al-Ras e Kfar Killa sono stati colpiti a diversi gradi da ottobre 2023.

In alcune aree, la distruzione dell’edificio è ora accompagnata da restrizioni di traffico. In particolare, gli abitanti di Rmeich, Debel e Ain Ebel devono usare convogli organizzati per raggiungere o lasciare i loro villaggi a causa della presenza militare israeliana nelle zone circostanti.

La banda di confine presenta così una geografia frammentata. Alcune località rimangono abitate ma isolate, altre sono parzialmente distrutte e altre rimangono sotto controllo militare o accesso difficile.

Bulldozers completa sabbiatura

Gli esplosivi sono solo parte dei mezzi utilizzati. I bulldozer israeliani sono stati osservati anche distruggendo edifici, aprendo strade o cambiando terreno in diverse località.

Queste operazioni riguardano anche la vegetazione. Alberi e frutteti sono stati rimossi dalle aree controllate dall’esercito israeliano. In agosto, le informazioni ufficiali libanesi hanno riferito, tra l’altro, che600 ulivi sradicati in un villaggio.

La combinazione di sabbiatura, bulldozing e fuoco sta trasformando il territorio più che la distruzione delle case da solo. Allo stesso tempo, colpisce l’edilizia abitativa, la terra agricola e l’infrastruttura necessaria per la ripresa economica.

Questa realtà alimenta le accuse libanesi che le operazioni non solo mirano obiettivi militari specifici, ma contribuirebbero a creare una striscia di confine ampiamente svuotata dei suoi abitanti e edifici.

16.000 ettari di terreno bruciati dal 2023

La distruzione immobiliare deve essere riconciliata con danni ambientali. Il Consiglio nazionale libanese per la ricerca scientifica stima che160 chilometri quadratio16.000 ettaril’area bruciata a seguito delle attività militari israeliane dal 2023 ottobre.

Circa la metà di questi settori sarebbe agricolo. Il CNRS stima che8.500 ettariaveva bruciato durante la guerra del 2023-2024 eulteriori 7.500 ettarisono stati colpiti dalla ripresa del conflitto nel 2026.

Anche dopo l’accordo di giugno, circaaltri 350 ettariavrebbe bruciato. Gli incendi sono stati nuovamente segnalati questa settimana in campi e uliveti vicino a aree sotto operazioni israeliane.

Le immagini satellitari mostrano anche superfici la cui vegetazione è scomparsa a causa di bulldozing o grubbing up. L’equilibrio ambientale supera così gli unici 16.000 ettari bruciati.

Nawaf Salam parla di « terra incorniciata »

Di fronte all’accumulo di queste distruzioni, il primo ministro Nawaf Salam ha accusato Israele di guidare un« politica della terra bruciata »nel sud del Libano. Il ministro dell’ambiente Tamara Elzein ha usato il termine « ecocide » per descrivere i danni alla terra e agli ecosistemi.

Il direttore del CNRS Chadi Abdallah ha anche accusato Israele di bruciare sistematicamente la terra per creare una zona tampone libera da case, popolazioni e ambiente naturale. Questa accusa esprime il timore principale delle autorità libanesi: l’emergere di una striscia di territorio a sud del confine che è materialmente difficile da riabitare.

Israele respinge questa interpretazione. Il suo esercito sostiene di tenere conto dell’impatto ambientale delle sue operazioni e di adottare misure per ridurre i danni ai civili e all’ambiente. Presenta la sua distruzione legata alla neutralizzazione dell’infrastruttura di Hezbollah e alla protezione delle sue forze.

L’opposizione tra le due narrazioni riguarda quindi sia l’intenzione che la distruzione stessi. L’entità dei danni può essere misurata via satellite; determinare perché ogni edificio è stato distrutto richiede un’analisi specifica.

Una « zona sicura » di circa dieci chilometri

Il contesto è cambiato da quando l’offensiva israeliana riprese nel 2026. Israele ora mantiene una presenza militare in una band che presenta come una « zona di sicurezza », che si estende per circa 10 chilometri nel territorio libanese.

È in o intorno a questa zona che gran parte dei movimenti dinamite, fuoco e terra corrente sono concentrati. Gli abitanti di diversi villaggi non hanno più accesso libero alle loro proprietà, mentre i vigili del fuoco e le squadre di soccorso a volte devono aspettare il coordinamento prima di intervenire.

Questa situazione permette anche alle forze israeliane di effettuare operazioni di demolizione in aree in cui gli scontri diretti sono limitati. È proprio questa differenza tra distruzione in combattimento e distruzione in una zona controllata che alimenta critiche legali.

Per il Libano, questa band rimane interamente nel suo territorio. Il governo chiede quindi il ritiro delle forze israeliane e il dispiegamento dell’esercito libanese secondo le modalità negoziate.

Villaggi difficili da ricostruire anche dopo un ritiro

Il problema della dinamite appare pienamente quando si considera il ritorno degli abitanti. Un ritiro militare non sarà sufficiente per rendere immediatamente i villaggi le cui case, scuole, cliniche, reti e terreni agricoli sono stati distrutti.

Dhayra fornisce l’esempio più spettacolare con71% degli edifici distrutti. Kfar Killa e Maroun al-Ras hanno anche notevoli livelli di distruzione. In queste località, la ricostruzione dovrebbe coprire interi quartieri e non alcuni edifici isolati.

La terra agricola è un altro problema. Una casa può teoricamente essere ricostruita in pochi mesi o anni se il finanziamento esiste. Un olivo adulto o un frutteto distrutto richiede molto più tempo per recuperare il suo livello di produzione.

La distruzione attuale ha quindi un effetto che supera di gran lunga la sua data di esecuzione. Ogni esplosione supplementare aumenta il costo finanziario di ritorno e estende il tempo necessario per ripristinare una vita locale normale.

I precedenti danno senso alle esplosioni di agosto

Pertanto, le esplosioni riportate questa settimana in Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih e la zona Bint Jbeil non possono essere considerate come una semplice successione di incidenti indipendenti.

Preso in isolamento, corrispondono alle operazioni locali. Sostituiti nella linea temporale dal 2024, estendono un metodo di distruzione già documentato in diversi villaggi di confine: sabbiatura di gruppi di edifici, bulldozing, distruzione di infrastrutture e graduale trasformazione del paesaggio.

Sarebbe quindi prematuro dire che Israele « ha condiviso un intero villaggio » il 25 o 26 agosto 2026. Ciò che si può stabilire è diverso e più preciso: i villaggi libanesi continuano ad essere metodicamente distrutti, a volte costruendo dopo la costruzione e a volte con esplosioni simultanee, mentre alcuni avevano già perso una parte considerevole del loro tessuto urbano nelle precedenti fasi del conflitto.

Il precedente di Dhayra misura il fenomeno:264 edifici e il 71% del comune distrutto. Le operazioni degli ultimi giorni pongono ora una questione concreta alle autorità libanesi e agli organismi internazionali responsabili del monitoraggio della situazione: quanti altri edifici saranno scomparsi quando l’accesso ai villaggi finalmente permette una nuova valutazione satellitare completa?