Libano: Perché l’inflazione del 17,5% in un’economia dollarizzata?

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17,5% dell’inflazione e 6,4% della recessione: il paradosso libanese

La Banca mondiale prevede ora un tasso medio di inflazione del 17,5 per cento per il Libano nel 2026 e una reale contrazione del PIL del 6.4 per cento. Entrambi i numeri devono essere letti insieme. Descrivono un’economia che non si surriscalda, ma che è povera mentre diventa più costosa. Dopo una crescita stimata del 4,2% nel 2025, la fragile ripresa fu interrotta dalla nuova fase di guerra del 2026. Secondo la Banca Mondiale, il conflitto avrebbe ridotto 10,4 punti di crescita allo scenario che avrebbe prevalso nella sua assenza.

La Banca Mondiale attribuisce esplicitamente l’inflazione alle interruzioni della catena di approvvigionamento, all’aumento dei costi di spedizione e all’aumento dei prezzi del petrolio. Allo stesso tempo, sottolinea che il tasso di cambio è rimasto stabile, sostenuto da una politica più restrittiva sulla liquidità nei libri e dall’uso delle riserve. Questa giustapposizione è essenziale: a differenza del periodo 2019-2023, l’inflazione del 2026 non può più essere spiegata principalmente dal crollo della sterlina.

La cifra del 17,5% sembra essere tanto più drammatica quanto l’economia è diventata ampiamente dollarizzata. Molti beni e servizi vengono visualizzati direttamente o implicitamente calcolati in dollari. Una percentuale significativa di salari privati sono pagati in dollari freschi. Affitti, tasse scolastiche, tasse, hotel, ristoranti e gran parte del business sono tornati a un’unità di conto americana. In un’economia normalmente finanziata, la stabilizzazione dei tassi di cambio sostenuta dovrebbe gradualmente avvicinare l’inflazione locale all’inflazione internazionale.

Non e’ quello che succede. L’Ufficio statistico centrale ha misurato l’inflazione annuale del 15,69 per cento nel luglio 2026, dopo il 17,25 per cento nel giugno e il 19,04 per cento nel maggio. La previsione della Banca mondiale estende quindi un’inflazione già osservata. La domanda è perché un’economia la cui valuta di fatto è sempre più il dollaro continua a sperimentare un’inflazione così alta.

Una dollarizzazione che ha stabilizzato la moneta senza normalizzare l’economia

La Dollarizzazione riduce notevolmente il canale del tasso di cambio. Quando la libbra è crollata, ogni prodotto importato ha visto il suo prezzo in sterline esplodono anche quando il suo prezzo in dollari è rimasto stabile. La stabilizzazione degli scambi esteri ha neutralizzato la parte principale di questo meccanismo. La persistenza dell’inflazione a doppia cifra indica quindi che la sua fonte si è spostata: il Libano si è spostato principalmente dall’inflazione monetaria e cambiale all’inflazione dei costi, dei prezzi relativi, della tassazione, del finanziamento e della disfunzione strutturale.

Prima della nuova guerra, la Banca Mondiale stava ancora prevedendo l’inflazione a uno nel 2026. Questo controfattore è prezioso. Anche senza lo shock militare, il Libano avrebbe probabilmente mantenuto un’inflazione più alta di un’economia di dollari normalmente funzionante. Così, un premio di inflazione specifico paese già esisteva.

Panama o Ecuador mostrano che l’utilizzo del dollaro non implica l’inflazione a due cifre. La moneta può essere la stessa mentre i costi di credito, tassazione, energia, infrastrutture, concorrenza e rischi politici differiscono radicalmente. Il Libano ha dollarizzato senza completamente ristrutturare le sue banche, ripristinando un normale mercato del credito, ristrutturando il proprio debito sovrano e completando la normalizzazione dei servizi pubblici. La moneta si è stabilizzata più velocemente dell’economia.

Cosa dice il cesto CPI

I pesi dell’indice dei prezzi consentono una prima ripartizione contabile. Le bevande alimentari e non alcoliche rappresentano circa il 20% del cesto e sono aumentate del 14,49 % anno su mese di luglio. Il loro contributo approssimativo è di 2.90 punti. L’alloggiamento occupato dal suo proprietario, ponderato al 13,6%, aumentato dell’8,87 per cento, o circa 1.21.

I trasporti rappresentano il 13,1% del cesto e sono aumentati del 27,61 % o circa 3,62 punti. L’acqua, l’elettricità, il gas e altri combustibili pesavano l’11,8% e aumentavano del 20.76%, o circa 2,45 punti. Istruzione, ponderata al 6,6%, saltata del 35,72 %, o 2,36 punti.

Questi cinque elementi rappresentano quasi 12.5 punti su 15.69 punti di inflazione osservati. I trasporti, l’energia e il cibo sono particolarmente sensibili alla disgregazione di petrolio, merci e guerre. Istruzione e alloggi rivelano ulteriormente meccanismi interni: stipendi, affitti, costi fissi, adeguamento tariffario e dollaro.

Guerra: grande shock ma spiegazione incompleta

Il modo migliore per valutare l’effetto del conflitto è quello di confrontare gli scenari prima e dopo il suo peggioramento. Prima dello shock, l’inflazione doveva tornare al 10%. Si prevede ora di raggiungere il 17,5%. Senza affermare che tutta la differenza è causalmente attribuibile alla guerra, diversi punti aggiuntivi sono chiaramente associati al conflitto e alle sue conseguenze.

Non dobbiamo ingenuamente aggiungere guerra, petrolio e merci. Petrolio, assicurazione marittima, deviazioni logistiche, rotture e scorte precauzionali sono proprio i canali attraverso i quali la guerra è passata a prezzi. Dobbiamo ragionare in tre blocchi: normale inflazione internazionale; inflazione strutturale libanese; guerra extra.

Energia, primo moltiplicatore

Il Libano è particolarmente vulnerabile ai prezzi energetici perché l’energia interviene più volte nella catena del valore. Un aumento del petrolio sta aumentando la benzina, ma anche il trasporto stradale, le consegne, l’agricoltura, la costruzione e la distribuzione. Diesel alimenta generatori privati che sono ancora massicciamente complementari all’elettricità pubblica. È quindi parte del costo di un supermercato, ristorante, hotel, ospedale, deposito freddo, fabbrica e edificio residenziale.

I trasporti e l’acqua, l’elettricità, il gas e la stazione di combustibile rappresentano più di sei punti del contributo contabile all’inflazione di luglio. Sarebbe errato assegnare questi sei punti al solo petrolio, in quanto incorporano tasse, tariffe e margini. Ma mostrano perché un contributo diretto e indiretto di diversi punti è plausibile.

Freight, assicurazione e inventario

Per un paese fortemente importato, il prezzo franco fabbrica è solo parte del prezzo in Libano. Dobbiamo aggiungere merci, assicurazioni, oneri portuali, finanziamenti durante il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione. La guerra aumenta il costo del rischio e può spingere gli importatori a mantenere più scorte. Lo stock aggiuntivo immobilizza il capitale e deve essere finanziato.

In tempi di incertezza appare anche prezzi al costo di sostituzione. Un commerciante può integrare il costo anticipato della sua prossima fornitura con il prezzo di un prodotto già sulla mensola. Se il prossimo contenitore è probabile essere più costoso, l’aumento appare anche prima del suo arrivo. Questo comportamento è razionale individualmente ma inflazionistico collettivamente.

La crisi bancaria: una tassa invisibile

Il fattore strutturale più sottovalutato è la crisi bancaria stessa. La Dollarizzazione ha stabilizzato l’unità di conto, ma non ha ripristinato il sistema di credito.

In un’economia normalmente bancaria, un importatore finanzia il suo bisogno di capitale di lavoro, ottiene una lettera di credito e ha linee commerciali. In Libano, le condizioni sono molto più pesanti. La copertura di cassa può essere molto alta e stranieri corrispondenti includono un premio di rischio paese. Una società può dover immobilizzare i propri dollari molto prima che la merce venga venduta.

Questo costo non è incluso nel CPI sotto una linea « crisi bancaria ». È incorporato al prezzo di costo. Tre mesi di finanziamento bancario annuo del 5% rappresentano circa l’1,25 % dell’importo finanziato. Quattro mesi di fondi propri a cui un’impresa destina un costo di opportunità del 15 % rappresentano circa il 5 %. Questo esempio non è una stima del costo medio libanese; mostra perché l’assenza di credito normale può aumentare un prodotto anche quando il suo prezzo internazionale è stabile.

Il ritardo nella ristrutturazione rende questo fenomeno strutturale. Una banca che non presta normalmente non finanzia inventario, attrezzature o investimenti. Le aziende stanno utilizzando i propri fondi più, alla ricerca di margini più elevati e meno facilmente assorbire gli shock. La crisi bancaria agisce come moltiplicatore: non causa petrolio costoso o merci costose, ma aumenta la loro trasmissione.

Il problema era visibile prima del 2019

I documenti del FMI per il 2015 e il 2016 mostrano che la fragilità era già visibile. Le riserve lorde di BDL sono diminuite del 10,1% tra maggio 2015 e maggio 2016. Di fronte al rallentamento dei flussi di capitale, la Banca Centrale ha lanciato operazioni di ingegneria finanziaria nel 2016 che ha sollevato riserve lorde.

Ma questo miglioramento aveva una controparte. Il FMI ha esplicitamente dichiarato che l’operazione aveva ridotto significativamente la liquidità valutaria estera detenuta all’estero dalle banche e aumentato le passività valutarie estere di BDL.

La liquidità esterna delle banche è passata da un picco di circa 18 miliardi di dollari nel giugno 2011 a 10,4 miliardi nel maggio 2016, e a meno di 8,5 miliardi di dollari alla fine di agosto 2016. Il FMI ha sottolineato che questo ha aumentato la loro dipendenza dalla BDL per la loro liquidità valutaria estera.

L’ingegneria finanziaria ha quindi migliorato la cifra delle riserve lorde della Banca centrale, degradando la liquidità autonoma del sistema bancario. Parte del cuscino che appare nella BDL corrisponde a dollari trasferiti dalle banche.

Riserve lorde e riserve nette

Una riserva lorda è una risorsa. Non dice chi ha questo bene economicamente o quali impegni lo affrontano. Se una banca trasferisce un miliardo di dollari alla BDL, la Banca Centrale registra un asset aggiuntivo e contemporaneamente un debito alla banca. Considerando che solo le attività danno l’impressione che le riserve stiano aumentando; il consolidamento dei bilanci mostra che non sono stati creati necessariamente nuovi asset esterni per il paese.

La questione delle riserve nette è quindi più importante di quella delle riserve lorde per analizzare la solvibilità e la liquidità del sistema. L’argomento che la posizione monetaria netta della BDL era già negativa intorno al 2015 deve essere basato su una definizione precisa e serie omogenea. Tuttavia, è coerente con la diagnosi del FMI della contrazione dei beni esterni netti e la crescente dipendenza del sistema dai depositi.

L’immagine di una casella di riserva minima intatta deve essere evitata. Il reclamo contabile di una banca sulla BDL non implica che una quantità identica di dollari liquidi è ancora disponibile di fronte.

Dimostrazione contabile: le riserve nette erano già negative nel 2015

Il punto più importante può ora essere stabilito incondizionatamente. La tabella di posizione finanziaria rettificata pubblicata dall’audit Alvarez & Marsal stima che le riserve di cambio nette della Banca del Libano a -5,5 miliardi di dollari entro la fine del 2015. Sono saliti a -14.7 miliardi nel 2016, -25.3 miliardi nel 2017, -35 miliardi nel 2018, -59,7 miliardi nel 2019 e -71,8 miliardi nel 2020.

La differenza tra riserve lorde e nette è determinante. Nel 2015, il BDL ha ancora 35,8 miliardi di dollari in riserve valutarie estere in base a cifre corrette, ma le sue passività in valuta estera sono già fino a 41.3 miliardi di dollari. Lo stock lordo è positivo; la posizione netta è negativa.

Gli impegni per le banche rappresentano la maggior parte dello squilibrio. I depositi bancari in dollari BDL hanno raggiunto $40,3 miliardi nel 2015, $53 miliardi nel 2016 e $83.7 miliardi nel 2019. La Banca Centrale conserva quindi beni esterni visibili, ma questi hanno debiti di dollaro molto più grandi come controparte.

Questa manifestazione corregge una lettura che ha dominato a lungo il dibattito pubblico: il Libano non ha un cuscino netto equivalente alle riserve lorde visualizzate nel 2015. Il sistema aveva già più richieste sulla BDL in dollari che su riserve di cambio straniere disponibili di fronte.

Tabella — Stato BDL rettificato secondo l’audit Alvarez & Marsal

Anno Riserve FX Impegni FX Riserve nette USD depositi bancari a BDL Fondi propri rettificati 2015 35.8 41. 3 -5.5 40.3 – 15.0 Béziers, 13 dicembre 2016 39.4 52 1. 14 La soluzione ricostituita deve essere utilizzata immediatamente per iniezione endovenosa. 53 – 23.9 2017 38.6 63.9 – 25.3 62,8 – 25.9 2018 3 71 1. -35.0 6 33-4 2019. 2 84.6 7. 8 -39.0 2020 18,4 90. 2 – 71.8 89.4 – 51. 3

Importo in miliardi di dollari. I dati sono i dati corretti riprodotti nell’analisi di Toufic Gaspard basata sulla relazione Alvarez & Marsal.

Fonte: tabella adattata dall’audit Alvarez & Marsal; Libnanews grafica.

L’ingegneria finanziaria ha spostato la liquidità piuttosto che crearla

I documenti del FMI mostrano che l’ingegneria finanziaria del 2016 ha aumentato le riserve lorde di BDL, ma al prezzo di un calo della liquidità esterna autonoma delle banche e di un aumento delle passività valutarie della Banca Centrale.

La liquidità esterna delle banche è aumentata da circa 18 miliardi di dollari nel giugno 2011 a $10,4 miliardi nel maggio 2016, e a meno di 8,5 miliardi di dollari alla fine di agosto 2016. Nel 2017, il FMI ha anche rilevato che la maggior parte delle banche non è conforme al rapporto di liquidità valutaria 100% quando i depositi a lungo termine con BDL sono stati esclusi da beni liquidi di alta qualità.

Il FMI ha spiegato che gli investimenti governativi e BDL non hanno liquidità nei mercati privati. Nel 2019, ha notato che le operazioni dall’autunno 2017 avevano attratto più di 24 miliardi di dollari dalle banche alla BDL nel febbraio 2019, riducendo al contempo le condizioni monetarie e riducendo il credito privato.

Non era quindi una creazione di dollari per il sistema consolidato. Le banche hanno consegnato le valute alla BDL e hanno ricevuto crediti altamente remunerati in cambio. Il bilancio individuale della Banca centrale sembra essere rafforzato in termini lordi; La libera liquidità esterna del settore bancario stava diminuendo.

Aprile 2026: Tre definizioni di riserve portano a tre diagnosi

Nell’aprile del 2026, la BDL pubblicò 54,26 miliardi di dollari in beni esterni, tra cui l’oro. L’oro da solo conta 42,71 miliardi. Le attività liquide in moneta non oro sono solo 11,38 miliardi, e la posizione liquida netta delle passività esterne dirette di BDL è di circa 9,53 miliardi.

Allo stesso tempo, le banche riferiscono circa $75,98 miliardi di depositi con la Banca Centrale. La serie di responsabilità della BDL dà un perimetro leggermente diverso, a 78,89 miliardi. In entrambi i casi, i crediti bancari superano i beni liquidi senza oro.

Mentre il 90% dei depositi bancari con la BDL sono considerati passivi di valuta estera, una grande posizione netta è di circa -58,84 miliardi. Con un’ipotesi del 100%, ha raggiunto -66,44 miliardi. Questi non sono dati ufficiali: sono test di sensibilità che mostrano quanto la conclusione dipende dal trattamento delle passività bancarie.

L’oro non può essere semplicemente aggiunto alle valute disponibili per concludere che il BDL è liquido. È un bene importante, ma la sua mobilitazione dipende da vincoli legali e politici. I depositi bancari sono passivi dovuti o ristrutturazioni del sistema.

Tabella — Strati di successo del bilancio esterno della BDL, aprile 2026

Aggregato Miliardi di dollari Interpretazione Attività esterne con oro 54.26 Massima quota O 42.71 Beni, non come contanti FX liquide attività escluse oro 11:38 Monete e titoli liquidi Meno: impegni diretti esterni Agricoltura Passività esterne Obbligazioni esterne liquide nette 9.53 Misura ravvicinata Depositi bancari a BDL 75,98 Indebitamento bancario Grande posizione se il 90% dei depositi sono FX -58,84 Test di sensibilità Grande posizione se il 100% dei depositi sono FX – 66.44 Prova massima

Fonti: Banca del Libano, aprile 2026; calcoli Libnanews.

Le riserve minime non sono una cassaforte separata

Il rapporto di regolazione del 14% fornisce un altro test di consistenza. Applicato come delega ai 84,51 miliardi di dollari in depositi di clienti valuta estera registrati in banche nel mese di aprile, sarebbe ammontare a 11,83 miliardi di dollari.

Questo importo è già di $ 0,46 miliardi di più rispetto al patrimonio liquido senza oro della BDL. Dopo la deduzione di impegni esterni diretti, il divario è di circa 2,30 miliardi.

Questo calcolo non è un preventivo normativo formale: la base esatta esclude alcuni conti delle tasse e include esenzioni. Essa dimostra, tuttavia, che il termine « riserve minime » non può essere inteso come prova che una busta intatta del 14 per cento di tutti i depositi esiste ancora al di fuori del bilancio generale della BDL.

Tabella — Test di consistenza del 14 %, aprile 2026

Elemento Miliardi di dollari Lettura Deposito dei clienti in valuta estera 84.51 Residenti + non residenti 14 % applicato come proxy 11.83 Base indicativa, esatte non regolamentari BDL liquide senza oro FX beni 11:38 Differenza: -0.46 Utile netto di debito esterno 9.53 Differenza: -2.30

La liquidità delle banche è diventata estremamente debole

Il bilancio aggregato del 2026 aprile mostra 0,23 miliardi di dollari in contanti e depositi con altre banche centrali non residenti e 5,55 miliardi di dollari in crediti non residenti nel settore finanziario. La liquidità esterna lorda si attesta quindi a 6,38 miliardi.

Dopo la deduzione di 2,25 miliardi di impegni per il settore finanziario non residente, la liquidità netta è scesa a 4,13 miliardi, cioè solo il 4,89 % dei depositi dei clienti in valuta estera.

Un piano indicativo del 3% è già di 2,54 miliardi. L’importo rimanente è di soli 1,59 miliardi di dollari prima dei depositi, dei requisiti operativi, delle attività e delle passività del bilancio.

Al contrario, i depositi delle banche con la BDL ammontano a circa 75,98 miliardi, o 89,90 per cento dei depositi dei clienti in valuta estera. Il nucleo del bilancio bancario rimane quindi un debito interno sulla Banca Centrale, non una liquidità esterna indipendente.

Questi dati aggregati sono coerenti con l’idea che diverse grandi banche esaurirono la loro liquidità libera all’inizio del 2026. Tuttavia, essi non permettono di dire che tutte le banche Alpha sono individualmente a zero: una manifestazione bancaria richiederebbe i depositi, le attività encumbered, le passività del foglio di sbilanciamento e il buffer operativo di ogni istituzione.

Tabella — Scala di liquidità delle banche commerciali, aprile 2026

Indicatore Miliardi di dollari % dei depositi FX Lettura Deposito dei clienti in valuta estera 84.51 100,00 % Base per confronto Liquidità esterna stretta lorda 6.38 7,55% Contanti altri CB + crediti finanziari NR Liquidità esterna netta stretta 4.13 4,89 % Dopo passività finanziarie NR 3 % piano indicativo 2,54 3,00% Soglia di controllo utilizzata come proxy Residue dopo piano 1.59 1,89% Pre-fresh depositi e requisiti operativi Depositi con BDL 75,98 89, 90. Indebitamento interno, liquidità non dipendente Posizione esterna netta – 12.82 -15,17 % Include depositi client non residenti come passività

Figura — Liquidità e depositi esterni indipendenti con BDL

Fonte: Bilancio consolidato delle banche commerciali, aprile 2026; Calcoli di Libnanews.

Lettere di credito quasi crollate

Nel 2016, c’erano circa 5,72 miliardi di dollari in stanziamenti documentari per finanziare le importazioni. Gli stanziamenti utilizzati ammontavano a 5,31 miliardi e gli stanziamenti in corso alla fine dell’anno 1.35 miliardi.

Tra gennaio e aprile 2026, le aperture erano solo 16,14 milioni di dollari. Anche meccanicamente annualizzato, il flusso raggiungerebbe solo 48,42 milioni. La diminuzione del 2016 è del 9,15%.

Gli stanziamenti annui utilizzati sono diminuiti del 98,67%, e il bilancio degli stanziamenti attuali, a 63,58 milioni nell’aprile del 2026, è stato del 95,30 % inferiore rispetto alla fine del 2016.

Questo risultato è uno degli indicatori più diretti della scomparsa del finanziamento bancario tradizionale per il commercio estero. Le importazioni non sono scomparse; il loro finanziamento si è spostato in contanti, equity, garanzie esterne o non bancarie. Il costo del capitale corrispondente è incorporato nei prezzi.

Tabella — Crediti di importazione documentaria: 2016 contro 2026

Indicatore Béziers, 13 dicembre 2016 2026 Indietro Stanziamento 5717,4 MILIONI DI USD 48.4 M USD annui -99,15% Stanziamenti utilizzati 5314.4 M USD 70.5 M USD annui -98,67% Stanziamenti correnti USD 1352,6 MILIONI 63,6 milioni di USD in aprile -95,30 %

Fonti: Banca del Libano, Bollettino trimestrale 2017-Q1 e serie mensile del 2026 aprile; Calcoli Libnanews.

Circolari 158 e 166: sistema intermedio

Questa distinzione è fondamentale per comprendere le circolari 158 e 166. La Banca del Libano riferisce che questi meccanismi ora distribuiscono più di 2,5 miliardi di dollari in contanti all’anno ai depositanti. Entro la fine del marzo 2026, $6.109 miliardi erano stati erogati dal loro lancio. Il BDL ha fornito 4,183 miliardi di dollari, o 68,46%, rispetto a 1,26 miliardi di dollari per le banche commerciali.

Marzo è ancora più rivelatore. Dei 240,4 milioni di dollari distribuiti, le banche hanno fornito solo 28,36 milioni di dollari o 11,8 per cento. Il BDL rappresentava circa l’88,2% del flusso. La Banca centrale presenta ufficialmente tali erogazioni finanziate, tra l’altro, dagli investimenti obbligatori di valuta estera delle banche con la Banca.

Contabilmente, questa spiegazione si riferisce ad un debito BDL a banche. Dal punto di vista economico, non dimostra che uno stock equivalente di monete è stato mantenuto intatto. Questa è proprio la distinzione tra un debito sulla Banca Centrale e una liquidità esterna veramente mobilizzabile.

La circolare 158, introdotta come meccanismo eccezionale per il ritorno progressivo dei depositi, è stata modificata in numerose occasioni. Il intermedio è diventato una delle principali architetture di gestione della crisi. Ciò non pone in discussione il diritto dei depositanti di recuperare i loro fondi: i dollari distribuiti corrispondono ai loro crediti. Ma il meccanismo dimostra che la risoluzione finale delle perdite non è ancora avvenuta.

Le banche hanno esaurito la loro liquidità levata?

Il calo del contributo delle banche solleva una questione centrale. Se forniscono solo l’11,8% degli erogazioni mensili nel marzo 2026, dovrebbe essere visto solo come l’effetto delle regole di allocazione o come un segno che la loro liquidità esterna veramente mobilizzabile è diventata insufficiente?

I dati storici rendono plausibile questa seconda ipotesi. Già nel 2016, il FMI ha notato che la liquidità esterna delle banche era diminuita bruscamente. Dopo il 2019, le istituzioni hanno dovuto affrontare i prelievi, la contrazione del loro business e i vincoli di circolari.

L’ipotesi che la propria liquidità disponibile per i prelievi avrebbe raggiunto un limite all’inizio del 2026 deve, tuttavia, essere presentata come risultato di un calcolo del bilancio, non come dati ufficiali fino a che tutte le serie non siano riconciliate. La cifra dell’11,8% è tuttavia un segnale forte: il finanziamento marginale dei rimborsi è ora in gran parte basato sulla BDL.

Ciò porta a una questione fondamentale. Se le riserve minime sono state consumate economicamente nel corso degli anni e le banche non hanno più sufficiente liquidità esterna, qual è la fonte economica dei dollari distribuiti oggi? I cambiamenti dei beni liquidi di BDL, i suoi acquisti di valuta estera sul mercato, i suoi ricavi, altri beni e movimenti nel suo bilancio devono essere esaminati. Un semplice riferimento alle riserve minime non risponde a questa domanda.

Tasse: giustificazione salariale ufficiale e vincolo finanziario reale

Nel febbraio del 2026, il governo annunciò una tassa di 300.000 sterline per barattolo di 20 litri di benzina e un aumento di un punto di IVA, dall’11 al 12 per cento, come parte del finanziamento di aumenti salariali e pensioni pubbliche. Questa è la giustificazione ufficiale e deve essere segnalato come tale.

Ma un’analisi macroeconomica non può fermarsi con l’assegnazione politica annunciata. Il bilancio, la ristrutturazione bancaria, la restituzione dei depositi e la politica monetaria sono vincolati dallo stesso vincolo delle risorse.

Sarebbe eccessivo scrivere che l’IVA è legalmente assegnata alla circolare 158. I circuiti contabili sono separati. D’altra parte, a livello consolidato, lo Stato, la BDL e le banche appartengono a un’architettura finanziaria i cui vincoli sono passati. Uno stato che è escluso dai mercati e vuole evitare il finanziamento monetario è spinto verso la tassazione. Un BDL che vuole difendere lo scambio, mentre finanzia i prelievi massicci deve preservare o acquisire valute. Un settore bancario non ristrutturato non fornisce più credito.

Il contribuente può quindi pagare più volte la stessa crisi: come depositante il cui risparmio rimane bloccato; come cliente di società che passano il costo del finanziamento; come contribuente quando lo Stato aumenta i prelievi; e come consumatore quando questi prelievi si trovano nei prezzi.

Questa lettura serve anche a mitigare l’affermazione che nuove tasse semplicemente finanziare aumenti salariali. In una contabilità di bilancio stretta, in realtà aumentano le risorse dello Stato e possono finanziare nuove spese. In una lettura consolidata, contribuiscono principalmente a mantenere l’equilibrio di un settore pubblico che non può più utilizzare gli stessi metodi di finanziamento di prima del 2019, mentre la BDL dedica contemporaneamente notevoli quantità di scambi esteri ai meccanismi di ritiro.

La questione è quindi di non cercare un trasferimento diretto tra l’IVA e la circolare 158. Si deve osservare l’attribuzione complessiva delle scarse risorse. Se lo stato aumenta i prelievi al fine di evitare un deficit monetizzato, mentre il BDL utilizza la sua capacità di cambio straniera per sostenere i prelievi e i tassi di cambio, entrambe le politiche appartengono allo stesso vincolo macroeconomico.

Imposte indirette: un ulteriore livello di inflazione

Un aumento dell’IVA influisce direttamente sul prezzo TTC quando viene trasmesso. Una tassa di gas ha un effetto diretto sulla pompa e un effetto indiretto tramite il trasporto. I dazi doganali, le spese amministrative e le tariffe pubbliche producono meccanismi simili.

L’effetto è cumulativo. Un prodotto importato può sperimentare un aumento del trasporto merci, quindi un costo di finanziamento più elevato, poi una tassa o tassa, e poi un aumento del trasporto locale. Il margine commerciale si applica su una base già elevata e l’IVA viene applicata. Gli aumenti relativamente limitati ad ogni fase possono produrre un aumento finale molto più visibile.

La tassazione probabilmente non può spiegare solo diversi punti del 17,5%, ma un contributo dell’ordine di un punto, forse più a seconda dell’effettiva attuazione delle misure e della loro trasmissione, è un ordine di grandezza da testare. Soprattutto, interviene in una catena già inflazionistica.

Quali nuove tasse possono effettivamente aggiungere al CPI

L’aumento dell’IVA dall’I % al 12 % non aumenta meccanicamente il prezzo finale dell’I %. Per una proprietà già tassata e il cui prezzo non fiscale non cambia, la variazione da 1.11 a 1.12 rappresenta un aumento dello 0,90% del prezzo TTC.

Se il 60-75 % del cesto subisce effettivamente questo aumento e la trasmissione è completa, l’effetto diretto sul CPI sarebbe circa 0.54 a 0,68 punti. Si possono aggiungere effetti indiretti tramite costi aziendali e margini, ma il canale fiscale diretto è probabile che rimanga al di sotto di un punto.

Il governo stima che il punto IVA aggiuntivo aumenterebbe circa $207,7 milioni all’anno, rappresentando solo il 26,0% del costo annunciato di 800 milioni di dollari per gli aumenti salariali. La giustificazione ufficiale dei salari non esaurisce quindi la questione del finanziamento.

Il contrasto con le circolari è impressionante: il loro tasso annuale supera $2,5 miliardi, almeno 12.0 volte il ritorno previsto dal punto di IVA. Gli unici pagamenti in marzo, 240,4 milioni, superano già la stima annuale delle entrate IVA aggiuntive.

Questi confronti non dimostrano che l’IVA finanzia legalmente la circolare 158. Essi mostrano la scala del vincolo consolidato: lo stato prende più dal consumo per limitare il suo deficit, mentre il BDL mobilita valute di un ordine di grandezza molto più alto per mantenere i prelievi e la stabilità monetaria.

Tabella — Misure fiscali e ordine di grandezza macroeconomico

Calcolo Risultato Interpretazione Effetto IVA 11 % → 12 % 0,90% Effetto sulla proprietà già tassata Possibile effetto diretto su CPI 0,54–0.68 pt Assunzione copertura/passo del 60-75 % Entrate IVA annue 207,7 MILIONI DI USD Stime del governo Costo annunciato di aumenti salariali 800 MILIONI DI DOLLARI L’IVA copre solo circa il 26% Informazioni circolari 158/166, ritmo annuale > 2,5 miliardi di USD > 12.0 volte le entrate IVA Pagamenti di circolari in marzo USD 240,4 MILIONI Sulla stima delle entrate annuali dell’IVA

Questi calcoli si distinguono rigorosamente tra la dotazione di bilancio ufficiale e l’analisi consolidata di Stato-BDL-bank.

Il disavanzo: distinguere il deficit dal suo finanziamento

Un disavanzo pubblico non è meccanicamente inflazionistico. Diviene particolarmente quando è finanziato dalla creazione monetaria o quando indebolisce le aspettative di cambio.

La Banca mondiale sottolinea che le finanze pubbliche sono rimaste relativamente forti nella prima metà del 2026 dopo un surplus complessivo del 3,9% del PIL nel 2025, sostenuto in particolare da una migliore raccolta fiscale, dogana e IVA. Ma prevede una crescente pressione nella seconda metà dell’anno: necessità umanitarie e di ricostruzione, compensazione pubblica e rallentamento delle entrate.

Il debito rimane insostenibile e i negoziati di ristrutturazione non sono ancora iniziati. Il Libano è quindi in una situazione insolita: lo Stato deve finanziare più spese senza avere un normale mercato del debito e senza poter tornare in modo sicuro alla massiccia monetizzazione.

Se l’adeguamento comporta più imposte indirette, l’effetto inflazionistico è fiscale. Se passa attraverso il debito interno, può scaricare ulteriormente il finanziamento privato. Se la creazione monetaria dovesse tornare, il rischio sulla sterlina e i prezzi sarebbe molto maggiore. Il disavanzo deve quindi essere analizzato con il suo metodo di finanziamento, non come causa autonoma.

Replicare in dollari: l’inflazione che la guerra non spiega

L’istruzione al +35.72% è uno degli indici più rivelanti. Una scuola libanese non importa il 35% dell’inflazione americana. Regola i suoi costi secondo salari, affitti, energia, investimenti e la necessità di ricostruire una struttura dei costi dopo diversi anni di collasso.

Lo stesso fenomeno esiste in affitti, catering, ricreazione e molti servizi. Durante la crisi, alcuni ricavi sono crollati in dollari, alcune tariffe sono rimaste artificialmente basse e alcuni salari sono stati parzialmente ripagati. La stabilizzazione dello scambio estero non ha impedito questo recupero.

La Dollarizzazione fissa l’unità di conto; non fissa i prezzi relativi. Se uno stipendio, l’affitto o la tariffa era sceso dell’80% in dollari e poi gradualmente recupera parte di quella perdita, il CPI aumenta senza alcuna ammortamento della libbra.

Questo è probabilmente uno dei motivi principali per cui l’inflazione sarebbe stata ancora alta anche senza la guerra. La Banca mondiale stava già anticipando l’inflazione in alcuni servizi domestici, compresi gli alloggi e l’istruzione, prima dello shock.

Margine e concorrenza: il coefficiente di trasmissione

Infine, l’aumento iniziale dei costi deve essere distinto dalla proporzione di questo aumento trasmesso al consumatore. In un mercato altamente competitivo, una società può assorbire temporaneamente parte dello shock riducendo il suo margine. In un mercato in cui tutti i giocatori sono soggetti agli stessi vincoli contemporaneamente, la trasmissione è più veloce.

Il problema libanese non è quindi necessariamente un’esplosione autonoma di profitti in ogni settore. Può essere un coefficiente passante particolarmente alto. Il petrolio, il trasporto, le banche e le imposte sono passati rapidamente perché le aziende hanno poca capacità finanziaria per assorbirle.

La scarsità di credito esacerba questo fenomeno. Una società che non ha una linea di cassa deve mantenere la liquidità. Può accettare meno facilmente diversi mesi di margine ridotto nella speranza che lo shock sarà temporaneo.

Il consumatore diventa poi l’assorbente finale di una successione di premi di rischio.

Prima ripartizione del 17,5%

Nessuna istituzione pubblica una ripartizione ufficiale dell’inflazione libanese secondo le sue cause. Sarebbe quindi ingannevole dire che 1,7 punti provengono esattamente dalle banche o 2,3 punti dal trasporto. D’altra parte, i dati consentono la costruzione di intervalli.

Un primo blocco da 2,5 a 3,5 punti può essere associato a movimenti internazionali di inflazione e prezzi che avrebbero interessato un’economia utilizzando il dollaro anche senza una crisi libanese.

Un secondo blocco, potenzialmente da 5 a 7 punti, corrisponde al premio strutturale libanese: riproducibilità dei servizi, malfunzionamento bancario, costo del capitale, tassazione, tariffe amministrate, inefficienza energetica e trasmissione ad alto costo.

Il terzo blocco, dell’ordine di 7 a 9 punti in uno scenario controproducente, corrisponderebbe al supplemento direttamente o indirettamente legato alla guerra: petrolio, merci, assicurazioni, perturbazioni, scorte e premio di rischio. I confini si sovrappongono perché i meccanismi interagiscono; non devono essere aggiunti meccanicamente.

La conclusione robusta è meno precisa ma più importante: la guerra spiega probabilmente una frazione vicina alla metà dell’inflazione del 2026, ma non spiega perché il Libano aveva già un’inflazione anormalmente alta prima dello shock.

Uno scenario centrale a 17.5 punti riveduti

I calcoli precedenti permettono di restringere la decomposizione senza pretendere di ottenere l’identificazione econometrica. Lo shock di guerra rimane il blocco principale, in quanto riunisce energia, merci, assicurazioni, rotture, scorte e premio di rischio. La crisi bancaria è un canale autonomo: spiega perché lo shock esterno viene trasmesso più pienamente e perché un prodotto può diventare più costoso in dollari anche se il suo prezzo mondiale varia poco.

Lo scenario centrale attribuisce 2,8 punti alla base internazionale; 7.7 punti di shock bellici; 2,6 punti alla ripetizione interna; 1,5 punti a costi bancari e finanziari; 0,8 punti alla tassazione e ai prezzi amministrati; e 2,1 punti a margini, inefficienze energetiche, strutture di mercato e interazioni residue.

La guerra rappresenterebbe circa il 44 per cento dell’inflazione, la base internazionale del 16 per cento, e gli effettivi malfunzionamenti o aggiustamenti libanesi circa il 40 per cento. I decimali non devono essere letti come misura ufficiale: questo scenario viene utilizzato per rendere i meccanismi identificati compatibili con il totale della Banca Mondiale.

Tabella — Scenario centrale indicativo del 17,5%

Blocco Articoli Condividi Canali Inflazione internazionale 2 16.0% Prezzi mondiali e valuta di ancoraggio Guerra: energia, trasporto, rotture 7.7 44,0% Olio, assicurazione, inventario, rischio Restituzione nazionale 2 14,9% Scuole, affitti, servizi e salari Bancario / crisi di finanziamento 1.5 8.6 per cento LC, cash collateral, working capital Tassazione / Prezzi pubblici 0 4,6 per cento IVA, carburante, dazi e tariffe Margine e interazioni 2.1 12,0% Passaggio, generatori, competizione Totale 17 100.0% Scenario analitico, non ufficiale

Calcoli Libnanews dell’attuale controfence Banca Mondiale, CPI e bilanci finanziari.

Il premio all’inflazione libanese

Forse il concetto più utile è il premio di inflazione libanese. Si riferisce al divario tra ciò che ci si aspetterebbe da un’economia utilizzando una moneta stabile e l’inflazione reale.

Questo premio non corrisponde ad una singola imposta o monopolio. Aggiunge i costi dell’elettricità, il finanziamento in contanti delle importazioni, la paralisi del credito, i rischi di guerra, l’assicurazione, le tasse, il recupero dei servizi e la bassa capacità di assorbimento delle imprese.

È in un modo il prezzo giornaliero di non-normalizzazione dell’economia.

Il Libano è riuscito a stabilizzare il tasso di cambio senza risolvere le perdite accumulate nel sistema finanziario. Ha riadottato le transazioni senza restituire alle banche la loro funzione di intermediazione. Ha ripristinato parte delle entrate governative senza ristrutturare il debito. Ha ripristinato alcune tariffe senza ripristinare completamente i servizi corrispondenti.

La stabilizzazione monetaria ha quindi fermato l’emorragia più drammatica, ma non ha rimosso il costo economico della crisi.

Stagflazione libanese

La combinazione di -6.4 % di crescita e 17,5% di inflazione è più preoccupante di ciascuno dei due dati presi separatamente. Significa che il potere d’acquisto è compresso proprio nel momento in cui l’attività, l’investimento e il reddito sono indeboliti.

L’inflazione della domanda può accompagnare un’economia dinamica. Non e’ questo il caso. La distruzione e lo spostamento riducono l’offerta, il turismo è interessato, gli investimenti sono ritardati, i costi di importazione sono in aumento e le famiglie stanno vivendo prezzi più elevati.

Si tratta di una stagflazione dei costi e dei vincoli di approvvigionamento.

E’ difficile da combattere. Una politica monetaria restrittiva può stabilizzare la sterlina ma non riduce il costo del trasporto o una lettera di credito. Le imposte più elevate possono stabilizzare il bilancio, ma aggiungere l’inflazione. Un aumento dei salari pubblici può ripristinare il potere d’acquisto, ma aumentare le esigenze di finanziamento. Una distribuzione più rapida dei depositi supporta le famiglie, ma aumenta la necessità di liquidità valutaria estera.

Ogni strumento muove quindi parte del costo senza rimuovere la perdita economica sottostante.

Perché la ristrutturazione bancaria è anche una politica anti-inflazione

La ristrutturazione bancaria è spesso presentata come un record separato di inflazione. E’ un errore. Il ripristino delle banche creditizie e dei prestiti ridurrebbe il costo del capitale di lavoro, le lettere di credito, la necessità di immobilizzare il denaro e il premio di rischio applicato da partner stranieri.

Un sistema bancario funzionante permetterebbe anche alle aziende di investire in efficienza energetica. Un’azienda in grado di finanziare pannelli solari, una migliore refrigerazione o apparecchiature meno efficienti dal punto di vista energetico diventa meno sensibile al petrolio. Il credito può quindi ridurre indirettamente la trasmissione di shock energetici.

La ristrutturazione permetterebbe anche di distinguere gli stabilimenti insolventi. Finché questa separazione non è completa, l’intero sistema rimane incerto. Questa incertezza ha un prezzo: i depositanti conservano più denaro, le aziende preferiscono liquidità, i corrispondenti stranieri richiedono più garanzie e le banche prestano poco.

Il costo inflazionistico della crisi bancaria non è quindi solo il costo di una lettera di credito. Questo è il costo di un’intera economia che deve operare con molto più equità e molto meno intermediazione.

Il ritorno dei depositi non crea la ricchezza che è scomparsa

La circolazione pone un altro problema concettuale. Fare un depositante un dollaro non crea un nuovo dollaro di ricchezza: trasforma un debito bancario bloccato in liquidità utilizzabile.

Dal punto di vista del richiedente, questa è una restituzione. Da un punto di vista macroeconomico, tuttavia, questa trasformazione può cambiare la domanda. Un dollaro bloccato in un conto inaccessibile difficilmente finanzia alcun consumo. Lo stesso dollaro ritirato in contanti può essere speso.

Quando più di 2,5 miliardi di dollari all’anno viene restituito alla circolazione, l’effetto sulla domanda non è necessariamente trascurabile in una piccola economia. Tuttavia, una conclusione abusiva deve essere evitata: i depositanti non sono responsabili dell’inflazione e del rimborso dei loro crediti non è una politica di stimolo paragonabile a una distribuzione fiscale finanziata da moneta.

L’effetto dipende dalla fonte dei dollari. Se BDL utilizza un asset esterno esistente, trasforma la sua composizione del bilancio e riduce potenzialmente il suo cuscino. Se acquista dollari sul mercato per i libri, ritira le valute dal mercato mentre inietta i libri prima che siano sterilizzati. Se ricicla nuove voci, l’effetto è diverso. Pertanto, l’analisi delle circolari dovrebbe essere collegata al bilancio BDL.

Il ruolo delle riserve nella stabilità dello scambio estero

La Banca mondiale sottolinea che la stabilità della sterlina dipende in particolare dall’uso delle riserve e dalla liquidità del libro più restrittiva. Questa stabilità è un successo importante rispetto al precedente collasso, ma ha un costo di opportunità.

Ogni dollaro usato per difendere la stabilità o finanziare un prelievo non è disponibile per qualsiasi altro uso. Ciò non significa che la BDL dovrebbe lasciare che la valuta collassi o preveda i prelievi. Ciò significa che le risorse sono scarse e la loro ripartizione deve essere analizzata esplicitamente.

Inoltre, la stabilità dei tassi di cambio può mascherare l’inflazione in dollari. Questo è esattamente ciò che accade quando i prezzi locali aumentano mentre la parità rimane invariata. Il consumatore pagato in dollari poi perde il potere d’acquisto senza alcuna ammortamento della valuta che usa.

Questo fenomeno è particolarmente importante nella comprensione della situazione sociale. Dopo il 2019, gran parte del dibattito sul potere d’acquisto si è concentrato sul libro. Nel 2026, una famiglia pagata in dollari può anche sperimentare un reale declino del reddito se le sue spese aumentano del 15 o del 17%.

Wages: necessario catch-up ma non gratuito

La rivalorizzazione dei salari pubblici risponde ad una realtà innegabile: il crollo monetario aveva distrutto il reale valore dei salari. Un membro del personale non può vivere su uno stipendio a lungo termine il cui valore del dollaro è stato diviso più volte.

Ma il finanziamento di questa cattura conta. Se gli aumenti sono finanziati da nuove entrate, si spostano dal potere d’acquisto del contribuente al dipendente pubblico. Se finanziati dalla creazione monetaria, rischiano di rivivere l’inflazione cambiar. Se finanziati dal debito, creano un onere futuro.

La scelta dell’IVA e dell’imposta sul gas riflette quindi la volontà di finanziare le spese senza tornare alla monetizzazione. Questo è più prudente per la moneta, ma più direttamente inflazionistico a breve termine per il consumatore.

C’è anche un secondo effetto tondo. Gli aumenti del settore pubblico possono diventare un punto di riferimento per i crediti salariali privati. Se le aziende aumentano i salari e poi passano il costo a prezzi, un ciclo di prezzo salariale può apparire. Tuttavia, il rischio rimane diverso da quello di un’economia in piena occupazione: in Libano la domanda debole e l’attività limitano in parte questo meccanismo.

Ricostruzione: necessario ma potenzialmente inflazionistico a breve termine

La guerra crea anche necessità di ricostruzione. A medio termine, la ricostruzione delle infrastrutture e degli alloggi aumenta la capacità produttiva. A breve termine, la rapida ricostruzione può aumentare la domanda di cemento, acciaio, lavoro, trasporti e attrezzature in un’economia con capacità già limitate.

L’effetto dipenderà dal finanziamento esterno. Una ricostruzione finanziata da donazioni estere o capitali porta monete che facilitano le importazioni necessarie. La ristrutturazione finanziata principalmente da risorse nazionali metterebbe più pressione sui prezzi e sul credito.

La Banca Mondiale sottolinea che le esigenze umanitarie e di ricostruzione colpiranno le finanze pubbliche nella seconda metà dell’anno. Sarà quindi necessario monitorare non solo il livello di spesa, ma anche la sua composizione, finanziamento e tempistica.

Il rischio di ulteriore pressione sul tasso di cambio

L’inflazione attuale sta crescendo con un tasso di cambio stabile. Questa stabilità non deve essere considerata definitivamente raggiunta. La Banca Mondiale avverte che il declino dei flussi di scambio estranei o gli shock legati ai conflitti prolungati potrebbe mettere pressione sulla parità.

Sarebbe lo scenario più pericoloso. I meccanismi di costo descritti in questo articolo poi si combinano di nuovo con il canale cambiar. Un aumento dei costi petroliferi, merci, tasse e bancarie sarebbe amplificato da un ammortamento della sterlina per i prezzi ancora denominati in valuta locale.

Il mantenimento della stabilità monetaria è quindi essenziale, ma non basta. Il Libano deve ridurre simultaneamente il premio strutturale che mantiene l’inflazione ben al di sopra di quello del dollaro.

Che cosa potrebbe effettivamente ridurre l’inflazione

La prima condizione è una riduzione duratura del rischio militare. Ridurrebbe il trasporto, l’assicurazione, le scorte precauzionali e parte del premio di energia.

La seconda è l’efficace ristrutturazione del sistema bancario. Non basta adottare testi: dobbiamo riconoscere le perdite, ricapitalizzare le istituzioni valide, risolvere quelle che non sono, proteggere i depositanti in una gerarchia coerente e ripristinare il credito.

La terza è una politica energetica in grado di ridurre la dipendenza da diesel e generatori. Ogni ora di kilowatt prodotta a un costo più stabile riduce la sensibilità dell’economia al petrolio.

Il quarto è una politica fiscale più prevedibile. Le entrate del governo devono essere ripristinate, ma l’accumulo di imposte indirette sul combustibile, le importazioni e il consumo ha un costo più alto dell’inflazione rispetto a quello dei prelievi che sono meglio distribuiti sul reddito, gli affitti e le basi ora sottovalutate.

Il quinto è il ripristino della concorrenza e della trasparenza. I mercati più competitivi sono, più le imprese sono costrette ad assorbire alcuni degli shock piuttosto che passarli in pieno.

Infine, il Libano deve ripristinare statistiche economiche sufficienti per misurare questi meccanismi. L’inflazione del 17,5% non può essere combattuta correttamente se la quota di petrolio, merci, tasse, credito e servizi domestici non può essere distinta.

Una matrice indicativa dei contributi

Una decomposizione conservatrice può essere costruita intorno forchette. Non dovrebbe essere presentata come una misura ufficiale, ma come uno scenario analitico.

Sottolineare l’inflazione internazionale e i prezzi importati non specificati in Libano potrebbero ammontare a circa 2,5-3,5 punti.

L’energia e gli effetti secondari dello shock petrolifero potrebbero essere circa 2,5-4 punti.

Il traffico, l’assicurazione, le interruzioni di fornitura e le scorte di precauzione potrebbero ammontare a circa 1,5-3 punti, con una significativa sovrapposizione con il blocco energetico e il conflitto.

Ritmo nazionale in dollari — istruzione, affitto, servizi e salari — potrebbe essere circa 2-3 punti.

Disfunzione bancaria, lettere di credito, immobilizzazione in contanti e il costo del capitale potrebbe ammontare a circa 1-2 punti, forse più in alcuni settori che sono altamente dipendenti dalle importazioni.

Tasse, tasse e prezzi amministrati potrebbero contribuire a circa 0,7 a 1,5 punti a seconda della trasmissione reale.

Il resto sono margini, struttura competitiva, interazioni dei fattori e categorie non isolate.

Queste forche si sovrappongono. La loro somma lorda può superare il 17,5% perché lo stesso shock può appartenere a diverse catene causali. Il petrolio aumenta il trasporto; il trasporto più costoso aumenta la necessità di finanziamento; il finanziamento più costoso aumenta il costo dello stock; una tassa può quindi applicarsi a questo prezzo più alto. Una vera stima econometrica dovrebbe identificare gli effetti marginali ed eliminare tale doppio conteggio.

Il risultato centrale rimane robusto: l’inflazione libanese non può essere attribuita interamente alla guerra.

Il costo della non riforma

La guerra spiega l’accelerazione del 2026. Non-riforma spiega perché questa accelerazione produce un livello così elevato.

In un’economia con un sistema bancario funzionante, una società colpita da un aumento temporaneo di merci può prendere in prestito per lisciare lo shock. In Libano, immobilizza i suoi soldi.

In un’economia con una rete elettrica affidabile, l’olio aumenta principalmente influenza il trasporto. In Libano colpisce anche la produzione di elettricità privata.

In un’economia in cui lo stato ha un normale accesso al finanziamento, è possibile diffondere una spesa eccezionale. In Libano, il governo deve mantenere un fragile equilibrio fiscale e utilizzare maggiormente le imposte immediate.

In un’economia in cui le perdite bancarie sono state riconosciute e distribuite, i depositi sono depositi e banche prestano. In Libano, circolari eccezionali ancora organizzano la graduale restituzione dei debiti, mentre il credito rimane profondamente indebolito.

Il 17,5% è quindi in parte il prezzo della guerra e in parte il prezzo di sei anni e mezzo di ritardo nella risoluzione della crisi.

Chi finalmente paga?

La questione dell’inflazione si aggiunge quindi a quella della distribuzione delle perdite.

Il depositante paga per l’invalidità dei suoi risparmi e per lo sconto implicito associato a anni di attesa. Il contribuente paga per le nuove tasse. Il consumatore paga i costi di finanziamento, energia, trasporto e tassazione incorporati nei prezzi. La società paga per la mancanza di credito e l’immobilizzazione dei propri fondi. Il dipendente paga quando i prezzi aumentano più velocemente della sua remunerazione.

Le banche hanno visto una parte della loro liquidità esterna trasferita alla BDL ben prima del 2019 e poi hanno subito il crollo del sistema che avevano aiutato a finanziare. La BDL ha impegni considerevoli e continua ad assumere la maggior parte degli esborsi delle circolari. Lo Stato ha un debito insostenibile e deve ripristinare i suoi ricavi.

Non c’è soluzione contabile per eliminare questa perdita. Ogni strategia è quella di decidere come sarà distribuito nel tempo e tra gli attori.

L’inflazione stessa diventa uno di questi meccanismi di distribuzione. Riduce il valore reale del reddito e dei trasferimenti parte del costo a coloro che non possono regolare rapidamente i loro salari, pensioni o prezzi.

Perché la cifra del 17,5% è finalmente credibile

Preso in isolamento, il 17,5% appare straordinario per un’economia dollarizzata. Una volta aggiunti i meccanismi, la figura diventa comprensibile.

Il Libano sta importando uno shock energetico e logistico legato alla guerra. Lo fa con un sistema bancario che finanzia male le importazioni. Le aziende immobilizzano più soldi. Lo Stato aumenta alcuni prelievi. I servizi nazionali continuano a recuperare in dollari. L’infrastruttura energetica amplifica l’olio. I rischi di rottura aumentano le scorte e i margini precauzionali.

La Dollarizzazione rimuove l’acceleratore principale del 2020-2023, ma non rimuove nessuno di questi fattori.

Ecco perché l’economia può avere un tasso di cambio stabile e un’inflazione molto elevata. Il prezzo del dollaro non è più in aumento; Il prezzo delle cose in dollari continua ad aumentare.

Il Libano ha stabilizzato la sua moneta, non la sua economia

Il 17,5% delle previsioni di inflazione della Banca mondiale non è solo un indicatore di guerra a breve termine. Sono una diagnosi della struttura economica del paese.

La guerra spiega una parte importante dell’accelerazione: petrolio, merci, assicurazioni, interruzioni e distruzione delle capacità. Ma colpisce un’economia che era già anormalmente inflazionistica nonostante la stabilizzazione del tasso di cambio.

Il sistema bancario non ha ancora ripreso la sua funzione di finanziamento. La liquidità esterna aveva cominciato a contrarsi ben prima del 2019 e l’ingegneria finanziaria nel 2016 aveva spostato più valute dalle banche alla BDL. Le circolari 158 e 166 prevedono ancora un graduale ritorno dei depositi, con un importante contributo della Banca Centrale. Le finanze pubbliche devono rimanere abbastanza rigorose per evitare una nuova monetizzazione, che spinge lo stato verso le entrate fiscali che colpiscono in parte i prezzi.

Allo stesso tempo, i servizi domestici ricostruiscono i loro prezzi in dollari dopo il crollo degli anni precedenti. Istruzione, alloggio, ristoranti e tempo libero mostrano che l’inflazione non è solo importata.

Il paradosso libanese può quindi essere riassunto semplicemente: il paese è riuscito a stabilizzare la moneta senza aver ancora normalizzato i meccanismi che determinano i prezzi.

La recessione del 6,4% rende ancora più grave. Non è un’economia in espansione la cui domanda aumenterebbe i prezzi. Si tratta di un’economia che i contratti come i suoi costi aumentano. È una stagflazione alimentata dalla guerra, ma amplificata dall’eredità di una crisi finanziaria irrisolta.

La questione centrale nei prossimi mesi non solo sarà se l’inflazione cade quando il petrolio o il trasporto si rilassano. Saprebbe che parte del premio di inflazione libanese è rimasto dopo lo shock.

Se l’inflazione rimane molto più alta di quella delle economie basate sul dollaro una volta che il premio di guerra è ridotto, la diagnosi sarà difficile da aggirare: il problema non sarà più principalmente al di fuori del Libano. Si troverà nel suo sistema bancario, nella sua finanza commerciale, nella sua energia, nella sua tassazione, nelle sue strutture di mercato e nel backlog della risoluzione della crisi dal 2019.

Il 17,5% non sarebbe solo il prezzo della guerra. Sarebbero anche il prezzo di non riforma.

Nota metodologica

I contributi di categoria citati in questo articolo sono approssimazioni di primo ordine ottenute moltiplicando la ponderazione del prodotto nel CPI per la sua variazione annuale. La decomposizione accurata richiederebbe gli indici di base e la formula di aggregazione completa dell’ACS.

Gli intervalli per causa economica sono stime analitiche e non dati ufficiali. Sono utilizzati per testare la consistenza degli ordini di grandezza. Essi non sono aggiunti senza correzione delle interazioni.

Il calcolo aggregato del 2026 aprile mostra una liquidità esterna netta di circa 4,13 miliardi di dollari, o 4,89 per cento dei depositi dei clienti in valute estere. Dopo un piano indicativo del 3%, $1.59 miliardi rimane prima dei depositi, requisiti operativi e impegni fuori bilancio. Questo risultato è compatibile con l’esaurimento della liquidità libera di diverse banche Alfa, ma i dati pubblici non consentono lo stabilimento bancario per banca.

L’esistenza di riserve nette negative a partire dal 2015 non è più un presupposto: la tabella adattata dall’audit Alvarez & Marsal li stima a -5,5 miliardi di dollari. Le sensibilità presentate per il 2026 rimangono stime basate sulle attività liquide pubblicate e sul trattamento dei depositi bancari con BDL.

Fonti

Banca Mondiale, Libano Economic Monitor, Estate 2026, A Conflict-Torn Economy.

Banca Mondiale, comunicato stampa del 21 agosto 2026 sull’economia libanese.

Amministrazione Centrale Statistica del Libano, Indice dei prezzi al consumo, Luglio 2026.

Fondo Monetario Internazionale, Libano 2016 Art. IV Consultazione, Country Report n. 17/19.

International Monetary Fund, Financial System Stability Assessment for Lebanon, 2017.

Banca del Libano, comunicati e testi relativi alle circolari 158 e 166.

Documenti di bilancio e comunicazioni ufficiali del governo libanese sulle misure fiscali e sulla remunerazione pubblica del 2026.

Toufic Gaspard, Bank of Lebanon: A Forensic Analysis, American University of Beirut, 2024, tavolo 1 basato sul rapporto Alvarez & Marsal.

FMI, Libano: Financial System Stability Assessment, Country Report n. 17/21, 2017.

FMI, Libano: 2019 Articolo IV Consultazione, Rapporto n. 19/312.

Banca del Libano, attività esterne e passività di BDL, bilancio consolidato di banche commerciali e crediti documentari, aprile 2026.

Banca del Libano, Bollettino trimestrale 2017-Q1, finanziamento all’importazione tramite crediti documentari nel 2016.

Banca del Libano, circolare intermedia 694, maggio 2024, passività valuta estera soggette al rapporto del 14 per cento.

Banca del Libano, comunicato sulle circolari 158 e 166, dati alla fine del marzo 2026.

BusinessNews, stime dell’aumento dell’I 1 al 12 % dell’IVA, dell’imposta sul gas e del finanziamento della remunerazione pubblica, febbraio 2026.

Figure: tabelle e grafici

Le tabelle seguenti completano l’analisi. I contributi al CPI sono approssimazioni di primo ordine ottenute ponderando × variazione annuale; Non costituiscono una decomposizione causale ufficiale.

Tabella 1 — Dati macroeconomici chiave

Indicatore Valore Lettura Banca mondiale di inflazione 2026 17.5% Previsione media annuale Crescita reale 2026 -6.4 % Recessione prevista Crescita reale 2025 4,2 per cento Abbondanza stimata prima del conflitto Impatto di conflitto sulla crescita -10.4 punti Deficit nel controfatto senza conflitto Inflazione luglio 2026 15.69 % ACS, cambio di un anno Inflazione giugno 2026 17.25 % ACS, cambio di un anno Inflazione maggio 2026 19.04 % ACS, cambio di un anno Eccedenza di bilancio 2025 3,9% del PIL Banca mondiale

Tabella 2 — Contributi contabili significativi al CPI di luglio

Posta Peso CPI Inflazione annuale Approsso. Trasporti 13.1% 27,61% 3.62 punti Cibo 20.0% 16 49 2.90 pt Energia interna 11,8% 20,76% 2.45 pt Istruzione 6,6 % 35,72 per cento 2.36 pt Alloggio 13.6% 8.87 per cento 1.21 pt

Tabella 3 — Circoli 158 e 166: importi documentati

Indicatore Importo Condividi Pagamenti cumulativi a fine marzo 2026 USD 6,109 miliardi 100% Quota cumulativa BDL USD 4.183 miliardi 68.46 % Banche di azioni cumulative USD 1.926 miliardi 31.54 % Pagamenti Marzo 2026 USD 240,4 MILIONI 100% Quota delle banche in marzo USD 28,36 MILIONI 11,80% Condividi in marzo 212.04 USD 88.20 % Il ritmo annuale annunciato dalla BDL > 2,5 miliardi di USD 158 + 166 Beneficiari a fine marzo 2026 578 770 di cui 266,166 conti speciali interamente rimborsati

Tabella 4 — Erosione storica della liquidità esterna delle banche

Data Liquidità esterna Sviluppo Giugno 2011 18,0 miliardi di dollari Pic citato da FMI Maggio 2016 USD 10,4 miliardi -42% rispetto al picco Fine agosto 2016 < USD 8,5 miliardi -53% rispetto al picco

Tabella 5 — Ripartizione causale indicativa del 17,5%

Canale Gamma indicativa Nota metodologica Inflazione internazionale / Prezzi importati Off Shock Libano 2.5–3.5 pts Base esterna; non assimilare meccanicamente al CPI USA Energia e effetti secondari 2.5–4.0 pt Foratura con guerra, trasporto e trasporto Freight, assicurazione, rotture e inventario 1.5–3.0 pts Con l’energia e la guerra Restituzione nazionale in dollari 2.0–3.0 pts Istruzione, affitti, servizi, salari Disfunzione bancaria e costo del capitale 1.0–2.0 pts LC, garanzia di cassa, capitale di lavoro; stima Tassazione, royalties, prezzi amministrati 0.7–1,5 pt IVA, carburante, dazi e tariffe Margine, concorrenza, interazioni Residui Evitare il doppio conteggio

Tabella 6 — Catena di trasmissione delle merci importate (illustrazione)

Passo Effetto potenziale sul costo Prezzo internazionale Inflazione globale / Variazione del fornitore Trasporti marittimi Prestazioni e rischi Assicurazione Rischio regionale Finanziamento LC, cash collateral, capitalizzazione dei fondi Porto e dogane Tariffe, spese e spese Trasporti locali Carburante, generatori, logistica Margine / costo di sostituzione Rischio di rinnovo delle scorte IVA Tassa applicata su base già aumentata