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Mercoledì 25 novembre, l’ufficio politico di Kataëb ha rinnovato la sua richiesta di rinvio dell’apparato militare e di sicurezza di Hizbullah al Consiglio di giustizia. Questa richiesta è rivolta al governo: non è competente e non cambia il corso dell’indagine militare Bécharré da sola.

Nella sua dichiarazione, il partito invoca la responsabilità di coloro che, a suo avviso, hanno portato il Libano in guerra senza l’accordo dello Stato. Esso collega la sua richiesta all’attuazione delle decisioni governative di riservare le armi e la decisione militare allo Stato. Questa è la posizione dell’ufficio politico, non conclusioni giudiziarie. Il Kataëb aveva già chiesto tale licenziamento il 3 novembre.

Il governo può rinviare la questione al tribunale, non decidere i meriti

Secondo l’articolo 355 del codice di procedura penale, il rinvio al Consiglio di giustizia richiede un decreto emanato dal Consiglio dei ministri. Questa speciale giurisdizione penale comprende reati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato. Una richiesta politica, fatta anche da un partito rappresentato in Parlamento, non equivale a un decreto o a un’accusa.

Se un caso è effettivamente rinviato, un giudice che esamina la questione esamina i fatti e decide se vi sono prove sufficienti per restituire le persone interessate al Consiglio. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione o uno dei suoi sostituti rappresenta il Pubblico Procuratore. Il rinvio determina il quadro della procedura; i giudici rimangono responsabili dell’istituzione di responsabilità individuali.

Il file di Bécharré segue un altro circuito

Gli atti riportati il 25 novembre nel caso di Bécharré e Batrun sono soggetti alla giustizia militare. Essi riguardano cinque uomini già detenuti e altre tre persone ricercate. Il comunicato di Kataëb non stabilisce né un trasferimento di questo fascicolo né un collegamento giudiziario tra tutti i casi di armi menzionati nel dibattito pubblico. Nessun ordine di riferimento in risposta a questa richiesta è stato trovato nei documenti pubblici esaminati prima della presente pubblicazione.

Illustrazione: Grand Sérail a Beirut nell’agosto 2017, foto di Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

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