Il regolatore del Regno Unito ha notato errori nei dati del sistema di compensazione. I loro effetti rimangono da determinare e parte del dispositivo è sospeso.

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La Financial Conduct Authority (FCA) ha annunciato giovedì 26 novembre che aveva erroneamente classificato alcuni contratti nei dati utilizzati per calcolare la compensazione del finanziamento delle auto nel Regno Unito. Il regolatore ha chiesto a Barclays di sospendere le sue offerte di regolamento finale, verificando le conseguenze di questi errori.

FCA afferma che ha identificato il problema nella preparazione della sua risposta agli appelli contro il dispositivo. I dati sono stati utilizzati per stabilire un parametro di calcolo impostato al 17% per i contratti stipulati o dopo il 1 aprile 2014. Questo parametro viene utilizzato per regolare il tasso annuo utilizzato nel calcolo dell’indennità. Non si tratta di un importo pagato ai mutuatari né di una riduzione automatica del loro tasso di interesse.

Una stima media, non un soffitto per file

Secondo i primi controlli del regolatore, il parametro non può cambiare. Se cambia, la differenza sarebbe inferiore a un punto percentuale su entrambi i lati della moneta e 17% sull’altro. Il CFA stima l’effetto potenziale sulla compensazione a meno di 10 sterline per contratto in media. Questa stima non imposta un singolo soffitto o un significato di correzione per ogni file.

Il regime copre alcuni contratti stipulati tra il 6 aprile 2007 e il 1o novembre 2024, in particolare quando le informazioni sulle commissioni o sugli accordi tra prestatori e intermediari non sono state correttamente comunicate. La CFA stima che circa 12,1 milioni di contratti potrebbero essere ammissibili. Questo numero riguarda l’intero schema, non il gruppo di contratti la cui classificazione è in discussione.

I pagamenti rimangono legati all’esito dei ricorsi

Alcune norme sono sospese durante il procedimento. I prestatori non sono tenuti a calcolare o pagare la compensazione sotto le parti sospese, anche se alcuni hanno scelto di fare offerte amichevoli. La richiesta di giovedì si riferisce alle offerte finali del regolamento di Barclays; esso non chiede di per sé tutte le offerte emesse da altri finanziatori.

Due richiedenti hanno presentato le loro competenze venerdì 27 novembre. Il CFA ha dichiarato che voleva discutere con loro e con il tribunale gli effetti della scoperta su questo periodo. L’udienza rimane aperta tra il 16 febbraio e il 3 marzo 2027. Il regolatore prevede pagamenti nel 2027 se il regime è confermato e la decisione non è impugnata.

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