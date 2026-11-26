L’elettricità dal Libano ha fatto il punto di Baabda. La stima di ottobre dipendeva dal combustibile allora disponibile; Non è stata annunciata nessuna nuova data o produzione.

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Joseph Aoun ha ricevuto il 25 novembre a Baabda il presidente dell’elettricità del Libano, Nassib Nasr. Ciò includeva le centrali elettriche Zuk e Jiyé, i costi di carburante e la raccolta di fatture. La presidenza chiede di accelerare le procedure amministrative, ma la sua relazione non dà una data di partenza o una quantità supplementare di elettricità.

Qual era la stima di ottobre

L’8 ottobre, il Ministero dell’Energia e dell’Acqua aveva indicato che le fasi tecniche e amministrative erano in corso per riattivare i due impianti. I leader dell’EDD hanno poi presentato uno scenario di circa un’ora e mezzo di alimentazione aggiuntiva, per un mese e mezzo, basato sul combustibile disponibile in quella data. Questa era una stima condizionale. Questo calcolo non fornisce il livello di produzione raggiunto a novembre e non può essere trasposto alle riserve attuali senza una nuova cifra.

La relazione di Baabda conferma che la situazione di entrambe le strutture è stata discussa. Nassib Nasr ha anche discusso l’impatto dell’aumento dei prezzi mondiali del petrolio sul costo della produzione. La presidenza non conta lo stock utilizzabile o il costo di un’ora supplementare di kilowatt prodotta da entrambi i siti. Inoltre non specifica quali gruppi, se del caso, verranno restituiti al servizio prima.

Impianti di riavvio e costruzione di nuova capacità

I due file non sono confusi. Il 13 novembre il governo ha approvato le linee guida per il settore elettrico e ha annunciato la continuazione dei negoziati con il Qatar, uno dei quali riguarda nuove capacità a Zuk. Queste discussioni non determinano quanto combustibile può consumare la struttura esistente. Jiyé non è tra i tre siti di produzione chiamati in questa parte della negoziazione, vale a dire Deir Ammar, Zahrani e Zuk.

Per gli abbonati, l’indicatore da seguire è il numero di ore effettivamente fornite, non l’unico annuncio di una riabilitazione. Un’indagine a LED sulla potenza iniettata, le scorte di carburante e le ore di servizio metterebbe a confronto la produzione effettiva con lo scenario di ottobre. Nessuna di queste tre cifre è inclusa nel rapporto di intervista del 25 novembre.

La centrale di Zouk, vicino a Jounieh, il 30 maggio 2009. Foto di archivio ridimensionata: Evilscaught / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

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