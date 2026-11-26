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Nello Yemen, l’HALO Trust ha identificato 98 civili uccisi o feriti da mine o altri dispositivi esplosivi nell’ottobre del 2026. Questo bilancio, pubblicato il 25 novembre, è più di cinque volte la media mensile registrata dall’organizzazione quest’anno. Questa non è una valutazione completa: la ONG stima che il numero effettivo delle vittime è più alto.

Due incidenti che coinvolgono solo veicoli hanno provocato 34 morti e feriti civili, secondo HALO. L’organizzazione è aumentata in sette governatorati, tra cui Taez, Hodeida e Shabwa. Non fornisce una ripartizione tra morti e feriti per tutti i 98 casi.

Il pericolo aggiunge allo spostamento forzato

Le famiglie in fuga dai combattimenti a volte usano strade che non conoscono. Le miniere e i resti esplosivi li espongono ad un ulteriore pericolo, anche lontano dai combattimenti immediati. Nella città di Taëz, i team di HALO segnalano anche difficoltà crescenti nella fornitura di acqua potabile, carburante e cibo, mentre la lotta taglia strade importanti.

Lunedì 23 novembre, il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite ha riferito che più di 360.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case in Yemen dall’inizio di agosto, secondo l’Organizzazione internazionale per la migrazione. Il governatorato di Taez ospitava il maggior numero di persone sfollate internamente. Questa figura copre le persone fuggite da agosto, non tutte quelle sfollate dalla guerra nello Yemen.

Le ONG chiedono il movimento civile

In un appello congiunto di martedì, 32 ONG, tra cui Save the Children e il Norwegian Refugee Council, hanno invitato le parti a proteggere i civili e a permettere loro di muoversi in modo sicuro. I firmatari hanno anche chiesto assistenza per raggiungere i bisognosi. A Taëz, le squadre demining di HALO mostrano difficoltà a muoversi e raggiungere i propri cari.

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