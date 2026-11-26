L’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, respinge la presenza delle truppe francesi nel sud del Libano dopo l’UNIFIL. Per Beirut, la domanda è chi verificherà gli incidenti e accompagnerà il ritiro israeliano.

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L’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, ha dichiarato il 25 novembre che Israele si opponeva all’invio di truppe francesi nel sud del Libano dopo l’UNIFIL. La sua obiezione non riguarda solo la possibilità di un comando francese: contesta il dispiegamento stesso nel Sud e preferisce un accordo basato sull’esercito libanese senza ulteriori forze. Per Beirut, il disaccordo solleva una domanda che la partenza dei pacificatori non si risolve: chi vedrà gli incidenti e i legami tra i due eserciti fino a quando il ritiro israeliano non sarà completato?

Quello che Danny Danon rifiuta, e quello che il suo rifiuto non dice

In un’intervista pubblicata mercoledì, Danny Danon ha distinto il Libano meridionale da altre aree in cui l’assistenza francese potrebbe essere considerata. Egli ritiene che una forza straniera schierata nel sud avrebbe ostacolato l’azione israeliana senza impedire a Hezbollah di ricostituire la sua presenza vicino alla Blue Line. L’ambasciatore ha detto di preferire il coordinamento con l’esercito libanese e ha citato i meccanismi che Israele aveva con Egitto e Giordania. Questa è la posizione che ha pubblicamente difeso, non l’osservazione che un tale meccanismo esiste già in questa forma in Libano.

Le informazioni diplomatiche rilasciate il 20 novembre hanno suggerito un rifiuto più stretto: Israele avrebbe respinto una forza esclusivamente europea sotto il comando francese, ma potrebbe accettare la partecipazione francese in un pacchetto più ampio. L’intervista di Danon non conferma questa apertura. Né permette di concludere che Israele si oppone a qualsiasi cooperazione militare tra Parigi e Beirut o che i negoziati siano chiusi. La distinzione è concreta: addestrare o dotare l’esercito libanese non sta schierando unità francesi nel sud per svolgere una missione di sicurezza.

Parigi e Roma stanno preparando una coalizione, non una distribuzione concordata

Francia e Italia hanno annunciato ad Antibes il 25 giugno che avrebbero lavorato insieme su una coalizione internazionale per sostenere il Libano dopo la partenza dell’UNIFIL. Il 18 novembre, il Quai d’Orsay ha confermato che questa iniziativa era ancora in discussione, prima con le autorità libanesi. Parigi presenta questo sostegno come un mezzo per prevenire un vuoto di sicurezza e rafforzare l’esercito libanese, non di assumersi la responsabilità per esso dal territorio. La dichiarazione franco-italiana non specifica il numero di personale, le aree di intervento o la catena di comando.

Al 4 novembre 608 militari francesi servirono tra i 7.485 pacificatori dell’UNIFIL. Oggi operano sotto l’autorità delle Nazioni Unite. Questa cifra misura un contributo alla missione attuale, non un contingente disponibile per un’operazione futura. Il Consiglio di Sicurezza ha stabilito il 31 dicembre 2026 come fine del mandato operativo dell’UNIFIL. Il ritiro inizierà, con funzioni limitate, e dovrà essere completato entro un anno. Che all’inizio del 2027 rimangano soldati francesi sotto il casco blu, non significa quindi che Parigi abbia ottenuto il permesso di formare una nuova forza.

Israele non ha un veto all’ONU, ma può complicare una successione

Israele non siede sul Consiglio di Sicurezza e non può veto esso. Una nuova risoluzione sostanziale deve ricevere nove voti su quindici e non essere vetoed da uno dei cinque membri permanenti. Washington può quindi pesare sul mandato, anche se Parigi prepara il testo. Al contrario, l’accordo tra la Francia e gli Stati Uniti sulla stesura non sarebbe sufficiente a stabilire condizioni di accesso o di collegamento sul terreno.

La cooperazione conclusa su richiesta di Beirut non dipende dall’autorizzazione israeliana in quanto tale. Ma un accordo bilaterale non trasforma le truppe straniere in pacificatori e non passa alle prerogative dell’UNIFIL. Nella zona tra la Litani e la Blue Line, dove la risoluzione 1701 prevede un regime speciale, una forza di sicurezza deve avere una base giuridica e poteri espliciti. Anche se autorizzato, una missione intesa a comunicare con entrambi gli eserciti e verificare gli incidenti sarebbe limitata se una delle parti rifiutasse il contatto o impedisse l’accesso.

Formazione dell’esercito e controllo di un incidente sono due missioni diverse

La missione di sostegno istituita dall’Unione europea il 12 ottobre su invito del Libano deve consigliare e formare l’esercito e le forze di sicurezza interna. La decisione di creazione prevede un atto separato per lanciare la missione una volta che la pianificazione è completa. Può rafforzare la capacità libanese di controllare i confini e la costa; Non è stato accusato di verificare le violazioni del 1701 come fa UNIFIL. Il gruppo di coordinamento militare trilaterale risultante dall’accordo quadro di Washington del 26 giugno offre un canale tra le parti. Coordinare una discussione e trovare i fatti indipendentemente sul posto non sono funzioni equivalenti.

La lettera del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 1o giugno ci permette di misurare la differenza. Studia tre formati di presenza uniformi, di circa 5.525, 3.370 e 1.980 personale, incluso personale di supporto. Nel più piccolo, le Nazioni Unite prevedono una parziale osservazione e verifica, ma nessuna interposizione tra i due eserciti. Queste cifre sono ipotesi di lavoro, non numeri votati. La lettera sottolinea inoltre che gli osservatori delle Nazioni Unite disarmati già presenti in Libano richiederanno protezione e sostegno logistico dopo la partenza dell’UNIFIL.

Per il Libano, il test sarà il ritiro israeliano

Ricevendo i parlamentari francesi il 24 novembre, Joseph Aoun difese una bandiera delle Nazioni Unite e sostenne la risoluzione 1701. La scelta non si oppone meccanicamente a una forza straniera alla sovranità libanese: l’esercito può esercitare l’autorità statale, mentre un terzo documenta incidenti, trasmette avvisi e facilita contatti. La risoluzione 2790 chiede il ritiro israeliano a sud della linea blu e la distribuzione delle autorità libanesi nelle posizioni liberate. La fine del mandato dell’UNIFIL non risponde a questa richiesta o all’obiettivo di porre le armi sotto l’autorità esclusiva dello Stato libanese.

Nella sua relazione del 12 novembre sulla risoluzione 1701, il segretario generale delle Nazioni Unite descrive il disaccordo sulla sequenza delle tappe: Beirut vede la cessazione delle ostilità e il ritiro israeliano come le condizioni per l’estensione della sua autorità; Israele prima esige questa estensione e il disarmo dei gruppi armati non statali. La relazione chiede un accordo sul monitoraggio e la relazione post-UNIFIL al Consiglio di sicurezza.

La preferenza israeliana per il coordinamento senza ulteriori forze solleva quindi un problema di sequenza. Se i Caschi Blu cessano la loro sorveglianza prima del ritiro israeliano, l’esercito libanese non può assumere i restanti diritti di strada. E senza un meccanismo di reporting indipendente, un incidente può causare due versioni incompatibili senza verifica in loco. Per gli abitanti, il problema è misurato da fatti più precisi della bandiera di un contingente: una strada riaperta, un convoglio che può passare e un ritorno che non dipende da un accordo improvvisato ad ogni incidente. In questa fase, non vi è alcuna decisione pubblica che stabilisca sia il calendario per il ritiro israeliano che il meccanismo per verificarne l’esecuzione.

Archivio Foto: UNIFIL French Military in At Tiri, 14 luglio 2009. © Libnanews.

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