A Gaza, il 66 per cento delle famiglie intervistate in ottobre ha riportato meno di sei litri di acqua potabile per persona al giorno. La rete e la distribuzione spiegano perché la produzione non è sufficiente.

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Nella Striscia di Gaza, due famiglie su tre hanno riferito di avere meno di sei litri di acqua potabile per persona al giorno durante l’indagine umanitaria di ottobre. La figura non misura l’acqua prodotta dalle strutture: misura ciò che le famiglie dicono di aver ottenuto. Tra i due, la rete, il trasporto e i punti di distribuzione sono tutti collegamenti che possono dare modo.

Dalla rete al serbatoio: tre fallimenti documentati

Alla fine di settembre, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento Umanitario (OCHA) ha riferito che le tre linee della società israeliana Mekorot hanno consegnato circa il 40% in meno dei quantitativi contrattuali durante il periodo in esame. Le Nazioni Unite attribuirono il declino alle difficoltà di desalinizzazione in Israele, dove la presenza di alghe aveva colpito le piante. Si tratta di una misura di approvvigionamento a monte, non della proporzione di famiglie senza acqua.

In Dayr al-Balah, un altro collegamento ceduto il 24 agosto: uno sciopero ha danneggiato l’unità d-osmosi inversa del pozzo J32. I partner umanitari hanno liberato le macerie e poi hanno restituito la struttura al servizio. Le Nazioni Unite hanno stimato che la popolazione servita da questa struttura era di circa 100.000. Questo numero si riferisce a una popolazione di servizio, non un volume prodotto o una prova che ogni persona ha ricevuto la loro quota.

Nella città di Gaza, le piogge di novembre hanno ricordato che la sanificazione richiede anche l’accesso all’acqua sicura. Nello sceicco Radwan, il livello del bacino era aumentato di quasi un metro e mezzo secondo il gruppo umanitario responsabile dell’acqua e dell’igiene. Acqua piovana miscelata con acque reflue da sistemi danneggiati; Le squadre non avevano attrezzature per evacuare. Un punto d’acqua può rimanere accessibile mentre diventa pericoloso se la vicinanza o la rete è contaminata.

Mappa del rischio, campioni e volume distribuito

Uno studio pubblicato da Oxfam il 23 novembre ha identificato un alto rischio di contaminazione dell’acqua potabile nel nord di Gaza, Gaza e Deir el-Balah: i pozzi o le strutture di desalinizzazione ancora in uso si trovano in aree dove le acque sotterranee sono vulnerabili e i detriti sono alti. E’ una carta di rischio, non una dichiarazione di potabilità ad ogni rubinetto. L’analisi distingueva i campioni di luglio da questa mappa: i coliformi fecali erano stati rilevati nel 19% dei 79 pozzi studiati. La parte riguarda i punti campionati, non tutti i pozzi del territorio.

Cosa misurano i sei litri

Nella sua relazione del 18 novembre, l’OCHA riferisce che il 66 per cento delle famiglie intervistate per telefono tra l’8 e il 15 ottobre erano al di sotto di sei litri di acqua potabile per persona al giorno. Il 34% ha riportato meno di 15 litri d’acqua in totale. Queste due soglie distinguono l’acqua destinata a bere e tutti gli usi domestici; le quote non aggiungono. Le risposte descrivono il campione intervistato e non costituiscono una misura per quartiere o un sondaggio al 26 novembre.

Al fine di seguire il ritorno al servizio, sono necessari tre cifre separate: la capacità nominale dei pozzi e delle piante; ciò che effettivamente producono con energia e parti disponibili; e ciò che colpisce le famiglie, guidando o camion. Il bollettino delle Nazioni Unite emesso il 20 novembre documenta la liquidazione di 121 siti di pipeline e di evacuazione e la risposta di emergenza in 69 siti di spostamento. Tuttavia, non pubblica una lettura uniforme dei litri di acqua potabile consegnati ad ogni quartiere.

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