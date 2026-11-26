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Il deputato Hassan Ezzeddine ha negato mercoledì 25 novembre qualsiasi interferenza iraniana negli affari libanesi. Ha anche attribuito la volontà di Teheran di mettere il caso libanese in prima linea di possibili discussioni con Washington. Questa dichiarazione non è un annuncio dei negoziati, né dà all’Iran un mandato di parlare a nome di Beirut.

La ricostruzione di MP invoca dopo il 2006

Hassan Ezzeddine ha parlato in un tributo al maestro Ghazi Ali Hammoud, organizzato da Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut. Il deputato per la fedeltà alla resistenza ha respinto qualsiasi atteggiamento simile nei confronti di Israele e dell’Iran. Si oppose all’occupazione di parte del territorio libanese e alla distruzione inflitta da Israele sull’aiuto dell’Iran al Libano, in particolare per la ricostruzione dopo la guerra del 2006.

Il membro presenta tale assistenza come prova del rispetto reciproco. Affermò che l’Iran aveva « mai interferito con la sovranità del Libano ». Ha anche prestato alle autorità iraniane l’intenzione di rendere il Libano una priorità nelle future discussioni con gli Stati Uniti. Non ha fornito un calendario per i colloqui o un documento che dà al Libano un posto all’ordine del giorno.

A Baabda, una distinzione tra l’Iran e gli attori coinvolti

Il 21 novembre, Joseph Aoun, nel suo discorso sull’indipendenza, non ha designato la popolazione iraniana o condannato le relazioni tra i due paesi. Egli aveva sfidato alcuni elementi influenti del regime iraniano, che ha accusato di agire in Libano attraverso armi e potere decisionale che sfuggono allo Stato. Allo stesso tempo, il Presidente ha espresso il desiderio di relazioni amichevoli e di rispetto reciproco con l’Iran.

La controversia non riguarda quindi solo la natura dell’aiuto ricevuto. Essa si concentra sulla capacità di Beirut di stabilire la propria politica di difesa e di coinvolgere il paese nei negoziati. Il Consiglio dei ministri ha ribadito il 22 ottobre che la scelta della guerra o della pace era una questione per lo Stato. La posizione espressa da Ezzeddine non altera questa decisione o il quadro ufficiale degli sforzi diplomatici libanesi.

Illustrazione: un ritratto di archivio di Joseph Aoun. © Archivi Libnanews.

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