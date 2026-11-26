L’attivista iraniana Mehdi Mahmoudian, un collaboratore nello scenario di un semplice incidente Jafar Panahi, è stato arrestato mercoledì nella sua casa a Teheran, secondo le organizzazioni per i diritti umani. Il giorno prima, ha avvertito il destino di due prigionieri di morte. Il motivo del suo arresto rimane sconosciuto.

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I funzionari della sicurezza iraniana arrestarono Mehdi Mahmoudian nella sua casa a Teheran mercoledì 25 novembre e presero le sue apparecchiature elettroniche, secondo l’organizzazione per i diritti umani Hengaw. L’attivista aveva avvisato il giorno precedente circa il rischio di esecuzione di due uomini condannati a morte in un caso relativo alle manifestazioni del 2022. Le autorità iraniane non hanno annunciato il motivo dell’arresto.

Un avviso sul destino di due prigionieri di morte

Il 24 novembre Mahmoudian relayed sul suo canale Telegram un documento presentato come un avviso di esecuzione riguardante Milad Armoun e Navid Najaran. Mai Sato, relatore speciale dell’ONU sulla situazione dei diritti umani in Iran, aveva espresso preoccupazione. Il giorno seguente, le informazioni riportate attraverso l’attivista indicavano che le esecuzioni non avevano avuto luogo al momento annunciato. I tribunali iraniani hanno contestato le informazioni sul programma di esecuzione e hanno indicato che le sentenze non erano state annullate.

I due uomini furono condannati nel file Ekbatan, un complesso residenziale a Teheran, dove un membro della milizia di Basidj fu ucciso nell’ottobre del 2022, durante le manifestazioni a seguito della morte di Mahsa Amini. Già nel dicembre 2024, una missione di finanziamento delle Nazioni Unite aveva espresso preoccupazione per le sei sentenze di morte tramandate nel caso.

Jafar Panahi collaboratore arrestato a gennaio

Mahmoudian è stato arrestato il 31 gennaio e rilasciato su cauzione il 17 febbraio secondo Hengaw. Fu uno dei firmatari di una dichiarazione che denunciava la repressione delle proteste di gennaio. Le prove rese pubbliche non stabiliscono se questa procedura o il suo lavoro sulle condanne a morte hanno motivato il suo ulteriore arresto.

Oltre alla sua attività militante, Mahmoudian ha collaborato allo scenario diUn semplice incidente, diretto da Jafar Panahi e premiato da Palme d’or a Cannes nel maggio 2025. L’Accademia degli Oscar lo accredita accanto a Nader Saïvar e Shadmehr Rastin come collaboratore nella sceneggiatura di Panahi, chiamata nella categoria del miglior scenario originale nel 2026.

Il giovedì, nessun annuncio pubblico da parte delle autorità iraniane ha specificato eventuali accuse contro Mahmoudian o dove è stato arrestato.

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