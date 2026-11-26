La Corte suprema federale specifica i poteri di controllo di Baghdad. Gestione dei depositi, entrate e pagamenti sono regolati da regole separate.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La disputa tra Baghdad e Erbil sugli idrocarburi non è limitata al possesso dei pozzi. Nella sua decisione interpretativa 268 del 25 novembre, la Corte suprema federale ha confermato il diritto dello Stato federale di supervisionare le operazioni petrolifere e i contratti, ricordando che la Costituzione assegna petrolio e gas a tutti gli iracheni. distingue la gestione dei depositi, la distribuzione del reddito e la giurisdizione federale alle frontiere. Dal momento che le misure annunciate da Baghdad il 24 novembre, Erbil ha chiesto che la loro attuazione rispetti questa distribuzione.

Quali articoli 111 e 112 dicono

L’articolo 111 stabilisce il principio della proprietà comune. L’articolo 112 prevede che il governo federale gestisca il petrolio e il gas estratti dai depositi esistenti con le regioni produttrici e i governatorati. Esso prevede che il reddito derivato da tale sfruttamento sia distribuito equamente, in proporzione alla popolazione, con trattamento transitorio per le zone che hanno subito la privazione o il danno. Affida anche i due livelli di sviluppo congiunto delle linee guida necessarie per lo sviluppo di queste ricchezze.

Il comunicato della Corte distingue tra il monitoraggio delle operazioni, che è la responsabilità del Ministero federale del petrolio, e la gestione degli idrocarburi estratti, che richiama congiuntamente. La decisione è stata presa a maggioranza, con due voti dissentanti. Queste disposizioni non rispondono a tutte le questioni in discussione allo stesso modo. Impostare una politica comune, regolare un contratto di estrazione e decidere quale entità può commercializzare il petrolio grezzo sono atti diversi. Nel 2022, la Corte suprema federale dichiarò incostituzionale la Legge Regionale sull’Olio 2007. La più recente controversia di bilancio riguarda anche i costi riconosciuti di produzione e di trasporto per la regione, che non è confuso con la proprietà della risorsa.

I confini e la condivisione delle entrate sono regolati da regole separate

Le misure federali annunciate il 24 novembre collegano il controllo delle frontiere alla lotta contro il contrabbando e il controllo delle esportazioni. La Corte ha confermato la giurisdizione federale per la sicurezza delle frontiere internazionali. Per l’amministrazione doganale, ha ricordato l’obbligo di coordinare con le autorità regionali e locali. Nel suo comunicato del 25 novembre, il Consiglio dei ministri della regione del Kurdistan ha riaffermato il suo impegno a rispettare i suoi obblighi, chiedendo allo Stato federale di garantire i suoi diritti costituzionali. La regione distingue i suoi diritti politici e territoriali solo dai trasferimenti di bilancio.

Per sapere chi ha il denaro, quattro operazioni devono essere seguite: la misura del grezzo consegnato, la sua vendita, il pagamento dei proventi al Fondo di Entrate Consolidato e la spesa effettiva. I regolamenti per le aziende che producono e trasportano il petrolio grezzo non sono gli stessi dei trasferimenti che finanziano gli stipendi dei funzionari pubblici. Un comunicato stampa sulla giurisdizione e una decisione del tribunale non dimostrano che questi pagamenti sono stati effettuati. Il prossimo indicatore verificabile sarà la riconciliazione di spedizioni reali, ricevute e pagamenti.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews