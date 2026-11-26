Bangchak ha fermato le unità di produzione nella sua raffineria di Phra Khanong giovedì 26 novembre. Nove persone sono state ferite, secondo l’operatore. Il fuoco è spento; la sua origine rimane da stabilire.

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Bangchak ha fermato le unità di produzione nella sua raffineria di Phra Khanong giovedì 26 novembre. Nove persone sono state ferite, secondo l’operatore. Il fuoco è spento; la sua origine rimane da stabilire.

Giovedì, un incendio ha fermato la produzione alla raffineria Banghak a Phra Khanong, a est di Bangkok. L’operatore ha situato l’inizio dell’incendio a circa 1445 ora locale e ha indicato che è stato spento circa mezz’ora dopo. I residenti locali sono stati invitati a trasferirsi durante l’intervento. Il Dipartimento Thai per la Riduzione Disaster annunciò che l’incendio era spento.

Banghak ha riferito nove feriti tra il personale nella sua relazione giovedì. Due erano stati in grado di tornare a casa al momento del rilascio. La società non ha dettagliato in questo bilancio lo stato degli altri sette.

L’indagine deve stabilire l’origine dell’incendio

L’operatore ha annunciato l’arresto di tutte le unità di produzione del sito. Secondo i suoi risultati iniziali, il fuoco è stato dichiarato in un’unità idrocracking, usato per trasformare le frazioni di olio pesante in prodotti più leggeri. Questa è la posizione identificata in questa fase dell’indagine, non una spiegazione dell’incendio.

Bangchak afferma che il dipartimento di controllo dell’inquinamento ha effettuato misurazioni di qualità dell’aria nelle vicinanze nel tardo pomeriggio. Secondo il rapporto della società, i valori al momento di questo controllo erano entro limiti normali.

Nessuna data annunciata per la ripresa

Phra Khanong è una delle due raffinerie a Banghak e, secondo l’operatore, ha una capacità massima di 120.000 barili al giorno. Questo numero misura ciò che il sito può teoricamente gestire; non corrisponde a un volume di produzione perso il giovedì. La società non ha divulgato nel suo bilancio la data di riavvio o il numero di consegne che sarebbero state interessate.

Copertina: raffineria Bangchak a Phra Khanong, Bangkok, aprile 2023. Supanut Arunoprayote / Wikimedia Commons♪, CC BY 4.0, inquadramento e titolazione Libnanews. La foto non mostra il fuoco.

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