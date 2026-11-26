Il Ministero degli Affari Esteri italiano conferma la morte di due tecnici Rheinmetall Italia dopo un attacco di droni in Kuwait. Le autorità del Kuwait attribuiscono l’attacco all’Iran e riportano altri due feriti, uno nazionale del Kuwait e un cittadino pakistano. La prima valutazione ha riportato quattro feriti.

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Due tecnici italiani di Rheinmetall Italia sono morti giovedì 26 novembre dopo un attacco di droni in Kuwait, hanno confermato il Ministero degli Affari Esteri italiano. Il Ministero della Difesa del Kuwait attribuisce l’attacco all’Iran. Altri due, cittadini kuwaitiani e cittadini pakistani, furono feriti e ricoverati in ospedale.

Due dei quattro inizialmente segnalati feriti

La difesa del Kuwait annunciò per la prima volta quattro feriti dopo la caduta dei detriti. Entrambi i cittadini italiani sono stati inclusi in questa prima valutazione. Sono morti per le loro ferite, e successivamente hanno confermato il ministero del Kuwait. Lavoravano su un sito dove hanno eseguito operazioni di manutenzione, secondo il Ministero italiano. Il comunicato di Roma non specifica l’identità delle vittime o la posizione esatta.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha espresso le sue condoglianze alle famiglie. L’Ambasciata d’Italia è in contatto con le autorità del Kuwait per monitorare il caso e informare i parenti, secondo Roma.

Un nuovo attacco attribuito all’Iran dal Kuwait

La Difesa del Kuwait riferisce che le sue forze hanno rilevato e intercettato i droni nello spazio aereo del paese. Si riferisce a danni materiali, senza specificarne la portata. In una dichiarazione datata 23 novembre, il governo del Kuwait aveva già condannato un precedente incidente il 18 novembre, anche attribuito all’Iran.

Il record umano di giovedì si basa sugli annunci di Roma e Kuwait. L’attribuzione dell’attacco all’Iran è quella delle autorità del Kuwait.

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