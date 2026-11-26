Kiev ha ricevuto $450 milioni attraverso due programmi della Banca Mondiale. Metà di sostegno alla gestione degli investimenti pubblici e del settore privato. Il Giappone garantisce 415 milioni di prestiti.

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Il Ministero delle Finanze ucraino ha annunciato giovedì 26 novembre che aveva ricevuto 450 milioni di dollari dal bilancio dello Stato sotto due programmi della Banca Mondiale. Il governo giapponese garantisce 415 milioni di dollari in prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. I restanti 35 milioni provengono da un prestito della International Development Association.

Due rate di $225 milioni

Il primo pagamento avviene attraverso il programma SURGE, che accompagna la riforma della gestione finanziaria pubblica. Fa parte di un ulteriore $ 584,25 milioni, di cui l’accordo di prestito è stato firmato il 29 giugno e entrato in vigore il 13 luglio. In particolare, il programma aiuta le amministrazioni e le comunità ucraine a pianificare meglio e monitorare i loro investimenti di ricostruzione.

Il secondo pagamento avviene attraverso il programma RISE, destinato a sostenere e facilitare le piccole e medie imprese. Il Ministero afferma che la Banca Mondiale ha verificato diversi risultati prima di pagare i fondi: 20.000 aziende o appaltatori hanno ottenuto finanziamenti o servizi nell’ambito di programmi pubblici modernizzati; 100.000 applicazioni sono state depositate sul portale di avvicinamento# EDozvil #I rappresentanti di 500 aziende sono stati formati su standard di prodotto armonizzati con quelli dell’Unione Europea o standard di sostenibilità.

Un pagamento già ricevuto, separato dal prestito europeo

In entrambi i programmi, il pagamento è collegato ai risultati verificati. La Banca Mondiale cita il programma di prestito ucraino « 5-7-9 », che copre parte del costo del prestito per le società ammissibili. La cifra annunciata il giovedì corrisponde ai fondi ricevuti dal bilancio ucraino, non l’importo pagato direttamente alle imprese.

Tale importo è separato da 45 miliardi di euro di prestiti supplementari proposti dalla Commissione europea per il 2027. I leader europei discutono di questa proposta a Bruxelles il 26 e 27 novembre; Kyiv ha già ricevuto i 450 milioni annunciati dal suo Ministero delle Finanze.

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