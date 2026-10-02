Governo Salam: Perché tenta di cambiare affrontare una serratura politica e diplomatica

Il governo di Nawaf Salam resiste ai tentativi di cambiamento nonostante l’opposizione di Hezbollah e la Corrente Patriottica Libera. La sua maggioranza parlamentare è una prima serratura. Il sostegno americano, saudita e Qatar rafforza anche la sua stabilità, mentre diverse questioni politiche, di sicurezza ed economiche rimangono aperte.

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Il governo di Nawaf Salam rimane sotto una forte pressione politica, ma i tentativi di provocare la sua partenza non hanno finora prodotto alcun cambiamento istituzionale. Hezbollah è di fronte a diverse decisioni del Consiglio dei ministri, in particolare quelle relative all’esclusività delle armi nelle mani dello Stato. Il Movimento Patriottico Libero ha, da parte sua, cercato di tradurre la sua opposizione nel campo parlamentare. Eppure lo studio rimane in posizione. Secondo le informazioni proprietarie pubblicate da Ad Diyar il 2 ottobre 2026, questa resistenza non è solo spiegata dalle relazioni interne di potere. Il governo beneficerebbe anche del sostegno USA, saudita e Qatar, che renderebbe la sua sostituzione particolarmente difficile nelle circostanze attuali.

Questa affermazione si basa su fonti politiche citate da Ad Diyar e non è stata ufficialmente confermata da Washington, Riyadh o Doha. Deve quindi essere visto come dietro le quinte. Tuttavia, è di particolare importanza dopo il rinvio delle elezioni parlamentari. Una scadenza che normalmente avrebbe aperto un nuovo ciclo governativo è scomparsa dal programma immediato. La questione della durata del gabinetto Salam nasce quindi da una nuova prospettiva.

Due opposizioni al governo, ma due strategie diverse

La sfida del governo non costituisce un blocco omogeneo. Due forze hanno espresso una particolare opposizione, ma non seguono lo stesso metodo né necessariamente gli stessi obiettivi.

La corrente patriottica libera ha scelto il terreno parlamentare. Nella sequenza del 15-16 settembre 2026 dedicata al governo, il gabinetto ottenne 68 voti a favore tra gli 81 deputati presenti. Dodici membri del Blocco del Libano hanno votato contro.

Hezbollah ha adottato un atteggiamento diverso. Il suo blocco parlamentare, Fedele alla Resistenza, si ritira e non partecipa al voto. Il partito rimane rappresentato nel governo che critica.

Questa situazione crea un’importante contraddizione politica. Hezbollah respinge alcune delle decisioni fondamentali del Consiglio dei Ministri, ma un’uscita dall’esecutivo la farebbe perdere la sua presenza diretta nell’istituzione che adotta queste decisioni.

Ad Diyar ritiene che questi dati in parte spiegano la strategia del partito. Questa interpretazione appartiene al giornale. Hezbollah non ha formalmente presentato la sua partecipazione al governo in questi termini.

Tuttavia, il risultato politico rimane chiaro. Il governo non è stato rovesciato in Parlamento e le varie opposizioni non sono riusciti a costruire una maggioranza comune intorno ad un’alternativa.

Il dossier delle armi al cuore della rottura

La principale fonte di confronto rimane il problema delle armi di Hezbollah.

Dal 2025, il governo ha preso diverse decisioni per dedicare l’esclusività delle armi alle istituzioni legali. Questo orientamento colpisce direttamente lo stato militare di Hizbullah e la sua capacità di mantenere un accordo armato autonomo.

Il partito rifiuta questa logica in condizioni attuali. In particolare, collega la questione delle sue armi con la presenza israeliana, le operazioni militari nel sud e la capacità dello Stato di difendere il territorio.

Il segretario generale di Hezbollah, Naim Kassem, ha ripetutamente assunto una posizione molto critica nei confronti del governo. Il confronto ha raggiunto un livello sufficientemente elevato per indicare la possibilità di mobilitazione politica contro il gabinetto.

Eppure non ha portato alla sua caduta.

Anche il presidente Joseph Aoun difende il principio delle armi esclusive nelle mani delle forze legali. Ma combina questo orientamento con il rifiuto di un confronto interno. L’obiettivo dichiarato è quindi di rafforzare gradualmente l’autorità dello Stato senza causare un confronto tra l’esercito e Hezbollah.

Questo vincolo limita gravemente le opzioni disponibili.

Una decisione politica può essere adottata dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, la sua attuazione sul terreno dipende da un ambiente politico e di sicurezza molto più complesso.

Garanzie esterne allevate dietro le quinte

È in questo contesto che entrano in gioco le informazioni più sensibili pubblicate da Ad Diyar.

Secondo il quotidiano del 2 ottobre 2026, il governo Salam avrebbe beneficiato di un significativo sostegno internazionale e arabo. Le garanzie sono state trasmesse a un funzionario politico libanese senior. Essi indicherebbero che Washington, Riyadh e Doha non vogliono che il governo cada o riscatta immediatamente.

La carta va fino a presentare l’azienda come una « linea rossa » per questi partner.

Questa formulazione non deve essere intesa come posizione ufficiale dei tre capitali. Nessuna dichiarazione riprodotta nel corpo riproduce questi termini. Si tratta di informazioni attribuite a fonti politiche.

Tuttavia, il ragionamento di accompagnamento è preciso. Secondo queste fonti, nessuna alternativa garantirebbe la continuazione degli orientamenti prioritari dei partner internazionali del Libano.

Questi includono l’affermazione dell’autorità di Stato, in particolare sulle armi e la decisione sulla guerra e la pace.

La stabilità del governo avrebbe quindi una funzione. Eviterebbe l’apertura di una nuova crisi istituzionale in un momento in cui si devono affrontare contemporaneamente diverse questioni importanti.

Perché Washington dovrebbe tenere Salam

Il Libano è impegnato in una complessa negoziazione di sicurezza con Israele sotto la mediazione americana. Un nuovo incontro si terrà a Tampa, in Florida, in un ambiente militare-tecnologico dominante.

Beirut sta cercando dei progressi sul ritiro israeliano, sulla cessazione delle operazioni e sull’implementazione dell’esercito. Washington chiede anche misure riguardanti le armi di Hezbollah.

In questo contesto, la stabilità dell’esecutivo diventa parte funzionale del processo.

Un governo dimesso o un lungo periodo di consultazione per nominare un nuovo Primo Ministro complicano i negoziati. Interlocutori stranieri troveranno più difficile garantire impegni politici sostenibili.

Lo stesso ragionamento riguarda le questioni economiche.

Il governo sta negoziando con il Fondo Monetario Internazionale. Essa deve condurre la ristrutturazione bancaria, affrontare il divario finanziario e mettere le finanze pubbliche su un percorso più stabile.

Il cambiamento del team governativo potrebbe rallentare questi processi.

Washington può quindi esercitare una forte pressione su Nawaf Salam mentre desidera mantenerla. Non c’è necessariamente una contraddizione tra i due atteggiamenti.

Il supporto non significa soddisfazione

Le discussioni degli Stati Uniti a Nawaf Salam mostrano anche che il possibile sostegno politico che gode non equivale all’approvazione dei suoi risultati.

Il file delle armi rimane un punto di attrito.

I funzionari degli Stati Uniti chiedono al Libano misure concrete. Allo stesso tempo, Beirut spera che Washington otterrà nuovi passi di ritiro da Israele.

Questa differenza nell’ordine delle azioni è uno dei principali problemi attuali.

Il Libano ritiene che un ulteriore ritiro israeliano rafforzerebbe lo Stato e faciliterà il dispiegamento dell’esercito. L’approccio americano riportato in diverse fonti è, al contrario, chiedere a armi libanesi avanza prima di chiedere ulteriori ritiri da Israele.

Il governo Salam è quindi catturato tra due pressioni.

Al di fuori, deve dimostrare la sua capacità di attuare le sue decisioni.

All’interno, deve evitare l’applicazione forzata che causa il confronto.

Mantenere il governo non risolve questa contraddizione. Esso impedisce solo una crisi del governo di aggiungerlo.

Nabih Berri, un giocatore chiave in equilibrio

Il presidente della Camera, Nabih Berri, occupa una posizione centrale in questa architettura.

Ad Diyar attribuisce il fallimento di un tentativo di portare il governo giù per la strada alla mancanza del supporto di Berri per questa opzione. Ancora una volta, queste sono informazioni politiche attribuite al giornale.

Il ruolo del presidente della Camera, tuttavia, va oltre questa sequenza.

Berri rimane uno dei principali canali istituzionali tra Hezbollah e altri centri di potere. Ha anche una significativa esperienza nella gestione dei compromessi tra attori che non parlano più direttamente.

Una rottura completa tra Hezbollah e il governo ridurrebbe questi spazi di mediazione.

Mantenere il partito all’interno dell’esecutivo e il partito Berri al centro del gioco parlamentare quindi aiuta a mantenere i canali politici nonostante la violenza dei disaccordi.

Questo non significa che esista un compromesso sulle armi. Non ci sono prove nelle fonti.

Piuttosto, il sistema continua a funzionare nonostante la mancanza di accordo sul problema più sensibile.

Deferimento delle modifiche legislative

La durata potenziale del governo Salam è stata modificata anche dal rinvio delle elezioni parlamentari.

L’elezione fu inizialmente quella di aprire un nuovo ciclo istituzionale. Dopo le elezioni, il governo sarebbe stato dimesso e avrebbero dovuto essere tenute ulteriori consultazioni parlamentari.

Questo scenario non ha avuto luogo.

Il mandato della Camera è stato prorogato per due anni per motivi legati all’ambiente di sicurezza. Il governo ha quindi perso la scadenza che avrebbe interrotto automaticamente il suo normale esercizio.

Ora sorge una domanda: Può Nawaf Salam rimanere Primo Ministro fino al 2028?

Nessuna risposta automatica può essere data.

Il governo può cadere prima di quella data. Il Primo Ministro può dimettersi. Un nuovo termine elettorale può essere raggiunto. Una crisi politica può anche imporre una nuova configurazione.

Ma, in assenza di questi eventi, il rinvio dell’elezione estende oggettivamente l’orizzonte del gabinetto.

Ad Diyar sottolinea che Nawaf Salam avrebbe potuto rimanere un candidato serio per la sua successione anche se le elezioni avessero avuto luogo.

Il giornale presenta la sua nomina a beneficio di un ambiente internazionale favorevole dopo l’elezione di Joseph Aoun alla presidenza della Repubblica nel gennaio 2025. Questa lettura è quella della pubblicazione e delle sue fonti. Non deve essere confuso con la procedura costituzionale di nomina del Primo Ministro, che richiede consultazioni parlamentari obbligatorie.

Stabilità politica che non risolve la crisi sociale

Il problema del Nawaf Salam, tuttavia, non è limitato alle relazioni parlamentari di potere.

Il costo della vita rimane una fonte importante di insoddisfazione. I prezzi energetici riguardano le famiglie e le imprese. L’elettricità e l’acqua rimangono anche al centro della critica dei servizi pubblici.

Il Consiglio dei ministri ha cercato di fornire diverse risposte nella sessione del 1° ottobre.

Il bilancio proposto per il 2027 è stato adottato. Il governo ha anche modificato il calcolo dell’indennità giornaliera di trasporto. Questo dovrebbe essere il valore di cinque litri di benzina al giorno di presenza, che vanno da 500.000 a 800.000 sterline.

Un ulteriore stanziamento di 1.450,8 miliardi di sterline è stato approvato per sostenere i conducenti di trasporto pubblico per tre mesi a causa dell’aumento dei prezzi del carburante.

Sono stati inoltre modificati gli assegni familiari.

Queste decisioni mostrano che il governo sta cercando di contenere la pressione sociale mentre continua il suo programma finanziario.

Tuttavia, essi non costituiscono una risposta strutturale alla crisi del potere d’acquisto.

Un gabinetto può sopravvivere a un voto parlamentare mentre gradualmente è indebolito dalla situazione economica.

La critica si concentra anche sull’efficacia dei ministri

Secondo le informazioni politiche riportate da Ad Diyar, il sostegno esterno del governo non significa che il suo funzionamento sarebbe considerato soddisfacente in tutti i settori.

Ci saranno critiche all’efficacia di alcuni ministri, in particolare nei settori legati ai servizi essenziali.

Questa distinzione è importante.

La preferenza per la continuità istituzionale può coesistere con una rigorosa valutazione delle prestazioni esecutive.

Un partner internazionale può considerare che un cambiamento di governo sarebbe più costoso che mantenere la squadra attuale, senza considerare che questa squadra sta funzionando perfettamente.

Questa è probabilmente una delle chiavi della situazione attuale.

Il governo Salam non appare protetto perché tutti i suoi problemi sarebbero stati risolti. Potrebbe essere perché l’alternativa sembra ancora più incerta.

Il dibattito elettorale rimane il principale sconosciuto istituzionale

Il rinvio della legislazione non chiude il fascicolo elettorale.

Il Vicepresidente della Camera, Elias Bou Saab, ha chiesto una ripresa del lavoro sulla legge elettorale. Questo dibattito può diventare decisivo.

Diverse forze politiche, tra cui quelle cristiane, attribuiscono grande importanza alle regole di rappresentanza. Un emendamento alla legge o un accordo per tenere elezioni prima della scadenza estesa potrebbe cambiare il calendario del governo.

Al contrario, l’assenza di compromesso probabilmente prolunga la situazione attuale.

Il governo è quindi sospeso da diversi orologi.

Il primo è sicuro e dipendente dal sud.

Il secondo è diplomatico e riguarda i negoziati con Israele.

Il terzo è finanziario e dipende dalle riforme e dalle discussioni con il Fondo Monetario Internazionale.

Il quarto è politico e riguarda le armi di Hezbollah.

Il quinto è l’elezione.

Ognuno può cambiare la durata della vita dello studio.

Una mancanza di alternative più di un’assenza di opposizione

La forza attuale del governo non dovrebbe quindi essere interpretata come l’assenza di avversari.

Hezbollah si oppone a una parte centrale della sua politica. La Free Patriotic Current gli ha negato la sua fiducia. Il criticismo colpisce il suo lavoro economico e sociale. Il problema delle armi rimane irrisolto.

Ma finora non è emersa nessuna coalizione alternativa.

Il voto parlamentare in settembre dà l’indicazione più concreta. Il governo ha mantenuto una chiara maggioranza tra i membri presenti.

Le informazioni esclusive di Ad Diyar aggiungono una seconda dimensione: i principali attori internazionali preferirebbero anche la continuità.

Questi due fattori si rafforzano reciprocamente senza essere della stessa natura.

La maggioranza parlamentare permette al governo di esistere costituzionalmente. Il possibile sostegno esterno gli conferisce un ambiente diplomatico più favorevole.

Ma non garantiscono la sua durata.

Nawaf Salam ha principalmente un vantaggio politico: i suoi avversari sanno cosa stanno sfidando, ma non sembrano ancora d’accordo su cosa dovrebbe sostituire il suo governo.

In un Libano che si confronta con la questione del Sud, le armi di Hezbollah, la ricostruzione e la crisi finanziaria, questa mancanza di alternative potrebbe, per il momento, essere la principale garanzia della sopravvivenza della ditta.