Riforma bancaria: l’appello di Joseph Aoun apre una battaglia sui poteri della Banca del Libano

L’appello di Joseph Aoun contro una riforma bancaria apre una battaglia sui poteri della Banca del Libano. Tra il codice valutario e di credito, la ristrutturazione bancaria e il trattamento delle perdite e dei requisiti del FMI, il Libano deve ora chiarire chi guiderà veramente la riforma.

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La strada per un nuovo accordo con il Fondo Monetario Internazionale è appena arrivata contro un ostacolo tecnico, ma che colpisce in realtà l’architettura stessa della riforma bancaria. Il presidente Joseph Aoun ha contestato una disposizione della legge sul trattamento e la ristrutturazione della banca. Il ricorso non copre l’intero testo. Si tratta di un punto specifico relativo al riferimento al codice valutario e di credito e, dietro di esso, ai poteri della Banca del Libano. Allo stesso tempo, il Fondo Monetario Internazionale ricorda che il Libano deve portare in vigore la riforma bancaria, adottare una legislazione secondo gli standard internazionali per affrontare il divario finanziario e presentare una traiettoria fiscale compatibile con la sostenibilità del debito. Tra questi due requisiti appare una questione centrale: come si può riformare le banche senza creare nuove autorità che possano incidere sui poteri della banca centrale?

La controversia nasce come Karim Suaid conduce la Banca del Libano e l’istituzione deve partecipare a diversi dei progetti più sensibili del periodo post-crisi. C’è bisogno di ristrutturare il settore bancario, determinare il trattamento delle perdite, risolvere il destino dei depositi e definire come lo Stato, la banca centrale, le istituzioni finanziarie e i loro azionisti parteciperanno allo sforzo. La controversia legale non è quindi marginale. A seconda di come sarà deciso, può determinare chi avrà l’autorità di attuare una parte della riforma.

Un uso limitato di una disposizione, ma con conseguenze molto più ampie

L’appello di Joseph Aoun viene dopo l’attuazione della legge sul trattamento e la ristrutturazione delle banche. Non mette in discussione l’intero dispositivo. Il punto controverso riguarda la terza disposizione del testo e la cancellazione di un riferimento alle disposizioni del codice valutario e di credito. Questo chiarimento è importante perché parte della controversia politica ha presentato l’iniziativa presidenziale come una sfida globale alla riforma bancaria.

Nei fatti riportati dalle fonti del 2 ottobre 2026, il Presidente ha scelto una sfida mirata. Il problema è la necessità di mantenere il codice valutario e di credito come riferimento per l’azione monetaria e bancaria. La questione diventa poi quella della gerarchia tra i nuovi meccanismi creati dalla riforma e i poteri già affidati alla Banca del Libano dalla legge vigente. La ristrutturazione bancaria può richiedere nuove procedure. Tuttavia, non può funzionare in modo sostenibile se diverse autorità rivendicano simultaneamente la capacità di prendere decisioni incompatibili.

Il dibattito, quindi, non si concentra esclusivamente sulla cancellazione di un testo. Colpisce la catena istituzionale di comando. Se un nuovo organismo ha poteri che possono competere con quelli della Banca del Libano, deve essere determinato quale dei due quadri prevale. Se, al contrario, i nuovi meccanismi rimangono soggetti ai poteri esistenti della banca centrale, la riforma deve specificarlo sufficientemente per evitare conflitti futuri.

Articolo 70 del Codice di Valuta e Credito al centro della controversia

Gli argomenti più dettagliati a favore dell’appello sono presentati esclusivamente daAd Diyar ottobre 2, 2026. Secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano, la presidenza si basa in particolare sull’articolo 70 del codice valutario e di credito. Tra i compiti della Banca del Libano vi è la conservazione della moneta, della stabilità economica, della solidità del sistema bancario e dello sviluppo del mercato monetario e finanziario. Il ragionamento è quindi quello di considerare che una riforma specificamente interessata alle banche non può essere organizzata al di fuori di questa architettura senza rischiare di creare competenze parallele.

Secondo le informazioni esclusive fornite da Ad Diyar, la formula che si riferisce al Codice di Valuta e Credito è apparsa nelle versioni precedenti del testo. Sarebbe stato concordato durante il processo preparatorio prima di essere cancellato durante la fase parlamentare. Fonti politiche citate dal giornale interrogano diversi parlamentari in questa rimozione e suggeriscono anche che il capo del governo avrebbe sostenuto questa direzione. Quest’ultima affermazione non è corroborata da una dichiarazione ufficiale nel corpus e deve quindi rimanere attribuita alle fonti del quotidiano.

La stessa pubblicazione afferma che lo scopo dell’appello presidenziale è quello di proteggere l’indipendenza della Banca del Libano, l’unità di decisione all’interno dell’istituzione e la gerarchia delle competenze. Questa lettura è il cuore dell’argomento favorevole di Joseph Aoun. Tuttavia, esso non porta in sé alla conclusione che la disposizione controversa avrebbe efficacemente indebolito l’indipendenza della banca centrale. Questa è proprio una questione della revisione legale del ricorso.

Un emendamento parlamentare al centro del sospetto

Il corso del testo aggiunge una dimensione politica alla controversia. SecondoDiyar, il riferimento al codice valutario e di credito sarebbe stato mantenuto durante le discussioni tra i principali stakeholder. La versione del Comitato delle Finanze e del Bilancio avrebbe anche mantenuto questa articolazione prima che fosse trasmessa alla plenaria. Il giornale afferma che l’abolizione ha avuto luogo più tardi, in una sessione parlamentare caratterizzata da dibattiti sulla legge di amnistia, il ritiro di alcuni blocchi e l’assenza di una parte dei deputati.

Questa cronologia è importante perché si nutre della domanda se la versione finalmente adottata corrisponda realmente al compromesso tecnico costruito durante i negoziati. Le relazioni quotidiane che diversi blocchi parlamentari hanno avuto successo, in questo contesto, nella rimozione della formula e nell’adozione della nuova formulazione. Questa descrizione rimane informazioni specifiche per Ad Diyar. Si deve distinguere dai fatti istituzionali indiscutibili: Il Parlamento ha adottato il testo, il presidente lo ha promulgato e ha quindi esercitato il suo diritto di appello su una disposizione.

Il dibattito si concentra sulle conseguenze di questa abolizione. Per i sostenitori del rimedio, potrebbe consentire la creazione di meccanismi con eccessiva autonomia sulla Banca del Libano. Per i suoi critici, l’intervento presidenziale rischia di rallentare una riforma prevista per diversi anni. I due argomenti affrontano diverse preoccupazioni: coerenza giuridica da un lato, velocità di ristrutturazione dall’altro.

Il FMI ricorda che la riforma bancaria fa solo parte del progetto

Il Fondo Monetario Internazionale è intervenuto in questo contesto con un messaggio che riduce la possibilità di riassumere i negoziati con una sola legge. Il suo portavoce Julie Kozack ha detto il 2 ottobre che la strada per un nuovo accordo richiede diversi elementi. In particolare, ha citato l’entrata in vigore del regime di elaborazione bancaria e l’adozione di una legislazione appropriata per affrontare la divisione finanziaria secondo le norme internazionali.

Il Fondo chiede inoltre la preparazione di un bilancio per il 2027 e di un quadro finanziario a medio termine compatibile con la sostenibilità del debito. Questa precisione è essenziale. Anche se la controversia sulla ristrutturazione bancaria venisse risolta rapidamente, il Libano non avrebbe automaticamente un accordo con il Fondo. Diversi progetti devono progredire simultaneamente. La riforma bancaria è una condizione importante, ma non è l’unica condizione.

Questa posizione fornisce anche una migliore comprensione della difficoltà del calendario. Il Libano deve riorganizzare le sue banche decidendo come affrontare le perdite accumulate. Allo stesso tempo, deve stabilizzare le finanze pubbliche e definire un percorso credibile per il debito. Ciascuno di questi casi comporta una divisione dei costi tra Stato, Banca del Libano, banche, azionisti e depositanti. È proprio questa distribuzione che alimenta gran parte della resistenza politica dall’inizio della crisi.

Il Fondo ha chiesto di ridurre i poteri della Banca del Libano?

La controversia portò anche a una battaglia sull’interpretazione della posizione del Fondo Monetario Internazionale. Alcuni argomenti proposti nel dibattito hanno suggerito che la cancellazione del riferimento al codice valutario e di credito soddisferebbe i requisiti del Fondo. Informazioni esclusive pubblicate daDiyarcontestare questa versione. Secondo il giornale, le varie fasi di preparazione del testo erano state realizzate in coordinamento con gli attori e il Fondo, mentre il riferimento al codice valutario e di credito era stato progettato per proteggere l’indipendenza della Banca del Libano e prevenire la proliferazione dei centri decisionali.

Il corpus non contiene tuttavia alcuna dichiarazione ufficiale del Fondo che risolve specificamente questa controversia editoriale. Sarebbe quindi errato affermare che l’istituzione internazionale sostiene la posizione di Joseph Aoun o, al contrario, che richiede la cancellazione contestata. Ciò che il Fondo dichiara pubblicamente è più generale: il Libano deve avere un quadro operativo di ristrutturazione bancaria in linea con gli standard internazionali e la legislazione credibile per affrontare la divisione finanziaria.

Questa distinzione è decisiva. Il dibattito libanese non dovrebbe trasformare il Fondo in un arbitro fittizio per una controversia istituzionale interna. Le autorità libanesi devono prima produrre un meccanismo legalmente coerente. Essa dovrebbe quindi essere compatibile con i criteri di un accordo internazionale.

Karim Souaid posto al centro di un cantiere che va oltre la politica monetaria

La questione di competenza è di particolare importanza con Karim Suaid a capo della Banca del Libano. L’istituzione non deve più solo condurre la politica monetaria e contribuire alla stabilità finanziaria. Deve partecipare alla risoluzione di una crisi bancaria in cui il proprio bilancio e le relazioni passate con le banche svolgono un ruolo importante. Questo crea una delicata situazione istituzionale: la Banca del Libano è contemporaneamente un regolatore essenziale del sistema e un attore direttamente coinvolto nel trattamento delle perdite accumulate.

L’appello presidenziale può quindi essere letto come un tentativo di preservare l’unità di decisione all’interno della banca centrale. Ma questa protezione non può significare mancanza di controllo. La ristrutturazione bancaria richiede regole chiare, valutazioni precise della situazione di ogni istituzione e una divisione trasparente delle responsabilità. Conservare la competenza della Banca del Libano e rafforzare i meccanismi di controllo non sono necessariamente due obiettivi contraddittori.

La vera sfida è evitare due eccessi. Il primo sarebbe quello di creare autorità parallele in grado di prendere decisioni monetarie o bancarie contraddittorie. Il secondo sarebbe quello di concentrare così tanti poteri in una sola istituzione che i meccanismi di responsabilità diventano insufficienti. La legge deve stabilire un equilibrio tra efficienza, indipendenza e controllo.

La divisione finanziaria rimane la questione decisiva

Mentre il dibattito si concentra sulla ristrutturazione bancaria, resta essenziale un altro testo: quello sulla divisione finanziaria. Il ministro delle finanze Yassine Jaber ha proseguito le discussioni su questo tema con il rappresentante del presidente francese per gli affari economici, Jacques de Lajugie. Il commercio si è concentrato sulla ristrutturazione bancaria, sul trattamento delle fratture, sulle finanze pubbliche, sul debito e sui negoziati con il Fondo Monetario Internazionale.

Yassine Jaber ha indicato che le discussioni con il Fondo sono proseguite e che c’è stato un riavvicinamento su diverse questioni fondamentali. Tuttavia, i lavori devono continuare sulle questioni in sospeso prima di procedere alla fase successiva. Da parte sua, il presidente del Comitato delle Finanze e del Bilancio, Ibrahim Kanaan, ha anche fatto riferimento al progetto sulla divisione finanziaria, attualmente in discussione tra il Ministero delle Finanze, la Banca del Libano e il Fondo.

Questa legge sarà probabilmente ancora più sensibile di quella relativa alla ristrutturazione. La ristrutturazione di una banca comporta determinare se è possibile, come deve essere ricapitalizzato e come trattare con istituzioni che non possono continuare ad operare. Affrontare la divisione finanziaria significa rispondere a una domanda molto più esplosiva: chi avrà le perdite?

I depositanti rimangono al centro della battaglia

Le pagine economiche del corpus mostrano quanto politicamente infiammabile questo problema rimane. Diverse analisi sostengono il principio del pieno ritorno dei depositi e rifiutano l’idea di tenere i candidati responsabili per una crisi che non hanno creato. Altri sottolineano la responsabilità dello Stato, della Banca del Libano e delle istituzioni finanziarie. Questi testi sono soggetti all’analisi e all’opinione economica. Tuttavia, mostrano il livello di resistenza che qualsiasi legge sulla divisione finanziaria dovrà affrontare.

I depositi non possono essere separati dalla ristrutturazione. Una banca non può tornare al business normale se il suo bilancio rimane caricato con perdite che non possono essere assorbite. Ma una riforma che cancella le richieste dei candidati senza un meccanismo di compensazione credibile distruggerebbe ulteriormente la fiducia. Il governo deve quindi produrre una formula che sia finanziariamente fattibile, giuridicamente defensibile e politicamente accettabile.

È qui che il dibattito sulle competenze della Banca del Libano ha senso. L’autorità che valuterà le banche, determinerà le loro esigenze e applicherà i meccanismi di ristrutturazione avrà un notevole potere sull’assegnazione finale delle perdite. La definizione di questa autorità non è quindi solo una questione amministrativa.

Un calendario di riforma ora sotto pressione

L’appello di Joseph Aoun non significa necessariamente fermare l’intero processo. Continuano le discussioni con il Fondo. Il Dipartimento delle Finanze continua il suo lavoro. Il progetto di gap finanziario è ancora in preparazione. Bilancio 2027 anche avanzato al Consiglio dei ministri. Ma la sfida presidenziale introduce ulteriori incertezze in un calendario già occupato.

Il rischio principale è quello di un effetto domino. Se la chiarificazione legale richiede tempo, l’entrata in vigore completa del quadro bancario può essere ritardata. Se la ristrutturazione bancaria rallenta, la discussione della divisione finanziaria diventa più difficile. Se questi due file rimangono bloccati, l’accordo con il Fondo si allontana. Questo accordo è considerato come un elemento importante per ripristinare la fiducia e facilitare l’accesso del Libano al finanziamento esterno.

Tuttavia, l’urgenza non può servire da argomento per mantenere l’ambiguità istituzionale. Una riforma bancaria per organizzare il settore per diversi anni deve chiaramente definire le responsabilità di ogni attore. Correggere un’incoerenza prima dell’applicazione può essere meno costoso che gestire un conflitto permanente di competenze. L’intera questione è se l’appello riguarda effettivamente tale incoerenza o se provoca un ritardo evitabile. Ora spetta al processo legale per determinare questo.

Dietro una frase cancellata, il futuro sistema bancario libanese

La battaglia sul rimedio presidenziale rivela infine una domanda molto più ampia di una disposizione. Il Libano deve ricostruire un sistema bancario la cui credibilità è stata profondamente compromessa. Ciò richiede banche valide, una banca centrale in grado di svolgere i suoi compiti, una supervisione efficace e una soluzione credibile per perdite e depositi. Nessuno di questi elementi può funzionare in isolamento.

Informazioni esclusiveAd Diyar del 2 ottobre 2026presente l’iniziativa di Joseph Aoun come difesa dell’indipendenza della Banca del Libano e afferma che il riferimento al codice valutario e di credito era stato mantenuto durante gran parte dei negoziati prima di essere rimosso dal Parlamento. Questa versione dovrà affrontare il processo istituzionale e gli argomenti dei sostenitori della redazione adottata. Allo stesso tempo, il Fondo Monetario Internazionale mantiene una domanda più ampia: le riforme devono diventare operative e il trattamento della divisione finanziaria deve soddisfare gli standard internazionali.

La scelta emergente quindi non si oppone necessariamente alla riforma e all’indipendenza della banca centrale. La vera sfida è quella di costruire una riforma che garantisca entrambi. Se il Libano non chiarisce questa architettura, il problema non sarà solo un ulteriore ritardo nei negoziati con il Fondo. Sarà quello di un sistema bancario ristrutturato sulle competenze contestate fin dall’inizio.

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