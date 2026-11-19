Glastonbury ha svelato il suo primo poster per il 2027 il 18 novembre. Harry Styles, Billie Eilish e Sam Fender guideranno le serate della fase della piramide, mentre Cher occuperà la nicchia della domenica Legends. Il festival tornerà a Worthy Farm dal 23 al 27 giugno, dopo una pausa nel 2026. Massive Attack, Kraftwerk, The xx, Christine e i Queens e Tinariwen sono anche tra i nomi annunciati. Questa prima selezione non è ancora il programma completo o il calendario dettagliato dei concerti.

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Glastonbury 2027 ha presentato il suo primo poster mercoledì 18 novembre. Harry Styles, Billie Eilish e Sam Fender guideranno la programmazione Pyramid Stage. Cher occuperà il pomeriggio di domenica « Legends » nicchia. Il festival britannico tornerà a Worthy Farm a Pilton, Somerset, dal 23 al 27 giugno 2027, dopo un anno di riposo nel 2026.

Glastonbury 2027: quattro nomi, due appuntamenti

L’annuncio distingue le grandi serate dalla tappa principale dell’appuntamento domenicale dedicato a una figura di musica popolare. Caro è quindi tra i nomi principali annunciati, ma non come quarto titolo notturno. La nicchia delle leggende comprendeva Diana Ross, Kylie Minogue e Rod Stewart.

Harry. Gli stili faranno il suo debutto al festival. Billie Eilish troverà una scena che aveva già dominato nel 2022. Sam Fender è stato prodotto anche durante questa edizione, prima del concerto del cantante americano. La loro presenza nel 2027 è ormai annunciata, e non rientra più nelle ipotesi che accompagnano la preparazione del festival.

Massive Attack, Kraftwerk e The xx hanno anche annunciato

La prima selezione non è limitata a questi quattro artisti. Il poster ufficiale include Massive Attack, Little Simz, Chase & Status, The xx, Lily Allen e Ezra Collective. Kraftwerk, Underworld, Basement Jaxx e Bonobo sono presenti anche accanto a Robyn, FKA Twigs e Blood Orange.

Anche Christine e le Regine e Tinariwen sono confermate. La lista comprende Kacey Musgraves, Leon Bridges, Lianne La Havas, Primal Scream, The War on Drugs and Young Fathers. Questi nomi compongono un primo annuncio collettivo, non il calendario concerto completo.

L’organizzatore presenta espressamente questo poster come un passo. Altri artisti e attrazioni devono ancora essere svelati. Il documento, firmato Stanley Donwood, non consente a ogni gruppo di avere un’ora di passaggio o una scena specifica.

Un ritorno a giugno dopo la pausa del 2026

Le date ufficiali coprono cinque giorni, da mercoledì 23 a domenica 27 giugno. Essi designano il periodo del festival e non significano che ciascuno degli artisti annunciati si verificherà in apertura. Il sito rimane Worthy Farm: l’edizione 2027 segna un recupero dopo l’anno senza festival del 2026.

La bigliettazione generale è già annunciata esausta dall’organizzazione. Esso prevede uno sconto sui biglietti cancellati o restituiti nella primavera del 2027. La pubblicazione della programmazione non corrisponde quindi ad una nuova apertura generale delle vendite.

A partire dal 19 novembre, le nuove informazioni rimangono il primo poster pubblicato il giorno precedente. Sono previsti programmi completi, programmi dettagliati e annunci imminenti.

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