Nel 2027 Rabobank divenne sponsor del team femminile Visma-Lease a Bike, guidato da Marianne Vos e Pauline Ferrand-Prévot. Il gruppo olandese era tornato come partner nel luglio 2025. Visma rimarrà associato all’allenamento, mentre la banca manterrà la sua posizione attuale sulle maglie e le speranze degli uomini.

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Rabobank chiamerà la squadra ciclistica di Marianne Vos e Pauline Ferrand-Prévot dal 2027. Venerdì 27 novembre, la banca e il team olandesi hanno annunciato che la squadra femminile sarebbe corsa sotto il nome di Rabobank, Lease a Bike Womens Pro Cycling Team. La banca non assume lo stesso ruolo con la squadra maschile.

Un nuovo nome per la squadra femminile

Nel nome annunciato nel 2027, Rabobank prese il posto di Visma accanto a Lease a Bike. Il gruppo software rimarrà coinvolto nella formazione come partner fondatore. La banca, da parte sua, rimarrà un partner dei team di uomini e di sviluppo, senza alcun cambiamento annunciato nella posizione del suo logo sulle loro maglie. I partner non hanno reso pubblico l’importo o la durata del nuovo accordo nell’annuncio del 27 novembre.

Un ritorno in primo piano dopo quello sulle maglie

Rabobank era già sulle maglie dal 1o luglio 2025, quando la banca divenne partner delle tre squadre della struttura. Il cambiamento dello status di sponsor cambia la visibilità del suo impegno: il suo nome designerà il team femminile nelle liste di partenza e nelle classifiche una volta che il nome è registrato. Rabobank aveva già dato il suo nome ad una squadra professionale dal 1996 al 2012. I vostri e Ferrand-Prévot hanno corso ogni cinque anni per l’ex formazione femminile sostenuta dalla banca, secondo la loro squadra attuale.

Ferrand-Prévot ha vinto il Tour de France Femmes nel 2025 sotto Visma-Lease a Bike, davanti a Demi Vollering e Kasia Niewiadoma-Phinney. La vostra e la donna francese rimangono i due leader evidenziati nell’annuncio della nuova partnership. La formazione è una delle squadre con una licenza Women’s WorldTour per il ciclo 2026–28. L’International Cycling Union prevede di pubblicare l’elenco finale delle squadre registrate per la stagione 2027 l’8 dicembre.

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