Stade Rennais ha preso il comando della prima squadra da Franck Haise venerdì 27 novembre. Il club annuncia una procedura riguardante l’allenatore e due assistenti, senza formalizzare una violazione del contratto. Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre e Hervé Sekli prendono il comando prima del viaggio a Tolosa di domenica.

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Stade Rennais ha portato via Franck Haise dal leader della sua prima squadra venerdì 27 novembre. Il club ha annunciato di aver avviato un procedimento riguardante l’allenatore e due dei suoi assistenti, Johann Ramaré e Lilian Nalis. Ha affidato il team a Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre e Hervé Sekli fino a nuovo avviso.

Il comunicato non specifica la natura del procedimento e non annuncia la cessazione del contratto di Franck Haise. D’altra parte, ha confermato che l’allenatore e i due assistenti non guidano più la squadra professionale. Il cambiamento arriva a due giorni dal viaggio allo stadio di Tolosa, domenica 29 novembre alle 17:15, per il 12 ° giorno di Ligue 1.

Franck Haise sconfitto dopo la sconfitta in Nijmegen

Rennes è caduto 3-1 giovedì 26 novembre nei Paesi Bassi contro NEC Nijmegen il quinto giorno della fase della lega Europa League. Era la quinta partita consecutiva senza una vittoria dei Rennes, tutte le competizioni combinate. Nel mese di novembre, hanno concesso un pareggio contro l’Olympiakos (0-0), perso a casa contro Lille (1-2), poi punti condivisi in Lorient (1-1).

La direzione era tornata ad Haise nel febbraio 2026 per avere successo a Habib Beye. L’ex allenatore di Lens e Nizza conosceva il club, dove aveva lavorato in formazione dal 2006 al 2012. Alla fine della scorsa stagione, la sua squadra aveva vinto otto delle sue dodici partite di campionato e ha vinto un posto in Europa League. Il club annunciò in agosto l’estensione di Haise, Ramaré e Nalis fino al giugno 2028.

Tre tecnici prendono il controllo

Rennes ha affidato la recitazione a un trio piuttosto che annunciare un successore. Sébastien Tambouret era già in esecuzione la riserva. Dopo Tolosa, il Rennais deve ricevere Brest il 6 dicembre a Ligue 1, poi la Dinamo Zagreb il 10 dicembre in Europa League. Il club non ha dato tempo per il periodo di recitazione o programma per la continuazione della procedura.

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