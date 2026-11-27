Dal 3 dicembre 2026, il Senegal ha aperto il rinnovo delle schede di identità biometriche ECOWAS emesse nel gennaio 2017. La misura completa la campagna già aperta per le carte emesse nel 2016. Le domande sono effettuate in Senegal o presso le ambasciate e i consolati senegalesi all’estero.

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Da giovedì 3 dicembre 2026, il Senegalese la cui carta d’identità biometrica nazionale ECOWAS è stata rilasciata nel gennaio 2017 può richiedere il rinnovo. La Direzione File Automation ha annunciato venerdì 27 novembre l’espansione di questa campagna, che in precedenza ha coperto le carte emesse nel 2016. Il processo è aperto anche alla vita senegalese all’estero.

Controllare la data di emissione inserita nella scheda

La campagna mira ora ai titoli emessi tra il 4 ottobre 2016 e il 31 gennaio 2017 inclusi. Per le carte datate gennaio 2017, il 3 dicembre segna il primo giorno che i titolari di carte possono applicare. Le carte emesse tra il 4 ottobre e il 31 dicembre 2016 facevano già parte della prima fase, lanciata il 25 settembre. Il comunicato stampa invita i loro licenziatari a presentare le loro applicazioni senza indugio se non ancora fatto.

Occorre quindi distinguere tra la data in cui il fascicolo è ricevibile e la data sulla carta. 3 dicembre è l’apertura delle domande per il nuovo gruppo di incumbents. Non è una data di scadenza comune o apertura di rinnovo per tutte le carte emesse nel 2017.

Dove archiviare il file, in Senegal e all’estero

In Senegal, le domande sono presentate ai centri di reclutamento nelle stazioni di polizia, prefetture e sottoprefetture. All’estero, il processo avviene attraverso i centri delle ambasciate e dei consolati senegalesi. L’annuncio del 27 novembre non fissa orari comuni per queste finestre. È utile controllare le modalità di ricezione con il suo centro prima di viaggiare.

Per la campagna aperta a settembre, il Ministero degli Interni ha indicato che il deposito ha richiesto una copia della vecchia carta biometrica, un certificato di nascita e la sua copia letterale. Ha specificato che la nuova carta si sarebbe ritirata al centro di iscrizione al momento della presentazione della ricevuta di deposito e della vecchia carta. Entrambi i documenti devono quindi essere conservati fino al ritiro. L’annuncio dell’estensione non dà una sola scadenza per emettere il nuovo titolo.

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