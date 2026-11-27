Nawaf Salam ha fatto riferimento alla continuazione di alcune missioni UNIFIL. Baabda annuncia un credito per i prestiti solari agli individui. Il Kuwait evoca l’ambasciatore iraniano dopo un attacco. Gli europei rinviano la loro decisione sul finanziamento dell’Ucraina. In Quebec, la Corte Suprema ha confermato l’essenza dell’Atto 21.

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Nawaf Salam ha fatto riferimento alla continuazione di alcune missioni UNIFIL. Baabda annuncia un credito per i prestiti solari agli individui. Il Kuwait evoca l’ambasciatore iraniano dopo un attacco. Gli europei rinviano la loro decisione sul finanziamento dell’Ucraina. In Quebec, la Corte Suprema ha confermato l’essenza dell’Atto 21.

Sabato 28 novembre 2026, mezzanotte edizione, Beirut time.

Libano: le missioni UNIFIL possono continuare durante il ritiro

Venerdì Nawaf Salam ha indicato che la Francia stava preparando un testo per consentire all’UNIFIL di proseguire temporaneamente alcuni compiti dopo il 31 dicembre, la fine prevista del suo mandato. L’obiettivo sarebbe quello di preservare parte dello schema durante il ritiro, non di rinnovare automaticamente il mandato attuale. Separatamente, sette deputati ricevuti dal Primo Ministro hanno chiesto sei mesi di missioni invariate. Non c’è ancora alcun nuovo voto nel Consiglio di sicurezza o decisione sulla forza che potrebbe seguire.

A Nabatiyah, il Ministero degli Interni ha annunciato il ritorno degli agenti governatorati al serale restaurato. L’esercito libanese ha anche annunciato la consegna di un camion cisterna all’unione comunale di Chqif con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Nessun programma di distribuzione dell’acqua è stato segnalato.

Prestiti solari: doppio credito pubblico, finestra ancora da definire

La presidenza ha annunciato l’atto n. 75, che apre un ulteriore stanziamento di £ 1.790 miliardi per finanziare prestiti a persone che trasportano progetti solari. In commissione, il progetto ha coperto 895 miliardi. L’annuncio non specifica il tasso, l’importo massimo per prestito, o l’organizzazione a cui i file possono essere archiviati.

Baabda ha anche annunciato un testo votato il 12 novembre, volto a vendite e smaltimento di proprietà nelle aree occupate dall’esercito israeliano. La presidenza è entrata alla data del 28 novembre per la legge n. 81. La sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la sua entrata in vigore e la sua portata precisa rimangono da verificare.

Golfo: convocazione in Kuwait, carico fermato secondo Washington

Il Kuwait ha convocato venerdì l’ambasciatore dell’Iran e gli ha dato una nota di protesta. Le autorità del Kuwait attribuiscono l’attacco del giorno precedente a Teheran, che ha ucciso due tecnici italiani e ferito altri due. L’Iran nega il suo coinvolgimento. Il Ministero del Kuwait non ha annunciato ulteriori misure.

Il comando militare americano sostiene anche di aver fermato il vettore di massaArcher del Pacificogiovedì nel Golfo di Oman. Washington dice che il carico della bandiera del Palau aveva lasciato Bandar Abbas nonostante il blocco degli Stati Uniti. Il comando assicura che l’equipaggio civile non sia stato ferito; La condizione della nave non è stata confermata indipendentemente.

A Islamabad, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno riaffermato il loro sostegno alla sicurezza del regno di fronte agli attacchi Huthi. Il loro comunicato del 27 novembre non prevede un calendario di intervento o di spedizione delle truppe. L’approvazione del Patto da parte di Ankara non gli consente di datare l’entrata in vigore.

Unione europea: prestito all’Ucraina torna a dicembre

Ventiquattro Stati membri sostengono la proposta di finanziamento dell’Ucraina, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo António Costa. Bulgaria vuole partecipare solo alla componente non militare. La riunione straordinaria non ha portato né al prestito proposto di 45 miliardi di euro né ad un accordo sul bilancio europeo 2028-2034. Il Consiglio ha annunciato che avrebbe ripreso la revisione dei fondi in dicembre.

Québec: la legge sul secolarismo rimane applicabile, ad eccezione

La Corte Suprema del Canada ha confermato venerdì l’essenza della legge secolare del Quebec. Restano in vigore le restrizioni sull’usura dei segni religiosi per alcuni funzionari pubblici, inclusi gli insegnanti di servizio pubblico e gli ufficiali di polizia. La Corte ha respinto l’obbligo di sedersi faccia a faccia nella misura in cui ha applicato ai parlamentari del Quebec: la legge democratica in questione non può essere esclusa dalla clausola di deroga invocata dal Quebec.

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