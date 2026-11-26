Dal 7 dicembre, i viaggiatori potranno acquistare i biglietti FlixTrain sull’app DB Navigator e sul sito web Deutsche Bahn per partenze da 13. In caso di corrispondenza, sarà necessario verificare se le banconote formano un unico contratto.

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I biglietti FlixTrain saranno in vendita sul sito web Deutsche Bahn e nella sua app DB Navigator il 7 dicembre per viaggi dal 13 dicembre. L’accordo apre un nuovo canale di vendita e permette di acquistare i biglietti da entrambe le aziende in un’unica operazione. Non si fondono le loro tariffe o gli orari.

Fino ad ora, i treni verdi potrebbero apparire nei risultati di una ricerca sul sito Deutsche Bahn senza che sia possibile acquistare il loro biglietto lì. L’accordo annunciato il 25 novembre dall’operatore tedesco e FlixTrain cambia l’ultimo passo: il passeggero sarà in grado di selezionare il treno e pagare lo stesso servizio. Il lancio si svolgerà sui canali digitali della Deutsche Bahn, cioè Bahn.de e dell’app DB Navigator. Il comunicato stampa non prevede una vendita reciproca dei biglietti di Deutsche Bahn a FlixTrain.

Una prenotazione, non necessariamente un contratto

La Deutsche Bahn dà un esempio di viaggio, la cui prima parte sarebbe effettuata da un operatore e la seconda dall’altro. Entrambi i biglietti possono essere acquistati in una sola volta. L’associazione tedesca di viaggi PRO BAHN ha accolto con favore l’apertura del canale di vendita, chiedendo al contempo che i diritti dei viaggiatori coprono i collegamenti tra le aziende. Per un passeggero, la domanda sorge in particolare se un primo treno arriva in ritardo e il prossimo è già partito.

Il Regolamento europeo sui diritti dei viaggiatori richiede che, prima dell’acquisto, i biglietti formino un biglietto diretto per il viaggio. Esso prevede anche un’eccezione alla responsabilità per una singola transazione quando il cliente ha ricevuto informazioni chiare prima dell’acquisto circa l’esistenza di contratti separati, e la menzione appare su un mezzo che può mantenere. Il numero di banconote o l’importo addebitato non è quindi sufficiente da solo per determinare la protezione in caso di ritardo.

Prezzi fissati separatamente

Entrambi gli operatori specificano che continueranno a impostare le loro offerte, orari e prezzi in modo indipendente. La rete FlixTrain comprende Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte. Una ricerca in DB Navigator può eventualmente offrire treni da entrambe le aziende nello stesso schermo, ma un biglietto da Deutsche Bahn acquistato separatamente non diventa valido in un FlixTrain.

Per un viaggio di collegamento, il dettaglio decisivo verrà visualizzato prima del pagamento: sarà necessario verificare se i segmenti sono coperti da un biglietto diretto o da contratti separati. L’apertura del 7 dicembre riguarda la vendita; le prime rotte proposte da questo canale sono annunciate a partire dal 13.

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