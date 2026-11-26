Un drone russo ha colpito un edificio di Kharkiv la notte del 25-26 novembre, uccidendo almeno due secondo il sindaco. A Kiev, il personale di soccorso ha identificato sette feriti e ha evacuato quattro persone, tra cui due bambini.

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Un drone russo ha colpito un edificio di Kharkiv la notte del 25-26 novembre, uccidendo almeno due secondo il sindaco. A Kiev, il personale di soccorso ha identificato sette feriti e ha evacuato quattro persone, tra cui due bambini.

A Kharkiv, un edificio residenziale interessato

Il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha detto giovedì mattina che due persone sono state trovate morte dopo che un drone ha colpito un edificio nel distretto di Novobavarskyi. Altre tre persone sono state ferite, secondo il rapporto comunale. Un appartamento ha preso fuoco. Il sindaco ha anche indicato che le persone potrebbero essere sotto le macerie, senza confermare il loro numero.

A Kiev, incendi nel distretto di Desnianskyi

Nella capitale, il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato mercoledì sera che la città è stata presa di mira da missili balistici. Il servizio di emergenza dello Stato ucraino ha poi riportato diversi incendi e distruzioni in edifici non residenziali nel quartiere di Desnianskyi. I vigili del fuoco hanno spento tutti i fuochi che avevano identificato in questa zona. Il loro record di sette feriti ha aggiornato il primo conte comunale, che ha indicato quattro, due dei quali erano in grave condizione.

Nella regione di Dnipropetrovsk, sollievo ucraino ha anche riferito che un uomo era stato ferito nel distretto di Nikopol. Gli incendi sono stati segnalati in altre aree della regione. Questi bilanci locali non sono un bilancio nazionale.

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