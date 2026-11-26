La Corte di Cassazione giordana sostenne la sentenza di Yasser Marji a sei anni di lavoro forzato. La giustizia ritiene che un progetto equestre di Aqaba sia stato utilizzato come copertura per attività che minacciano la sicurezza del paese. Hezbollah ha negato qualsiasi collegamento con il progetto o il suo finanziamento mercoledì.

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La Corte di Cassazione giordana sostenne la sentenza di Yasser Marji a sei anni di lavoro forzato. La giustizia ritiene che un progetto equestre di Aqaba sia stato utilizzato come copertura per attività che minacciano la sicurezza del paese. Hezbollah ha negato qualsiasi collegamento con il progetto o il suo finanziamento mercoledì.

La Corte di cassazione respinge il ricorso

Secondo l’evidenza della decisione resa pubblica martedì 24 novembre, la Corte di Cassazione giordana ha respinto all’unanimità l’appello di Yasser Marji, che ha sia la nazionalità francese che quella libanese. Ha sostenuto la sentenza della Corte di Sicurezza dello Stato, che lo aveva ritenuto colpevole di atti che avrebbero interrotto l’ordine pubblico e messo in pericolo la sicurezza della società, ai sensi della legge antiterrorismo giordana.

Il caso risale alla fine del 2023. Sembrava una questione di creare un club di equitazione e l’accademia nella città portuale di Aqaba. Secondo le ragioni della sentenza, i giudici hanno ritenuto che il progetto riguardava attività illecite e che i fondi di circa 430.000 dollari sono stati forniti da Hezbollah. Marji fu arrestato nel giugno 2025, prima che il progetto come descritto dalla corte si concludesse.

Difendere gli investimenti legali

La difesa ha sfidato l’uso delle dichiarazioni dell’accusato durante l’indagine. Esso ha sostenuto che la formazione di una società, accordi tra partner e trasferimenti finanziari erano un investimento legale. La Corte ha rilevato che i primi giudici avevano valutato questi elementi con la testimonianza, i contratti e i documenti finanziari. Sulla base delle ragioni rivelate, ha anche ritenuto che il reato scelto non richiedesse che gli atti producessero il risultato desiderato.

Hezbollah respinge le accuse

In una dichiarazione rilasciata mercoledì 25 novembre, il servizio stampa di Hizbullah ha negato di aver dato istruzioni, fornito fondi o mantenuto il contatto con il progetto. Rifiutò l’accusa di aver preparato attività di sicurezza sul suolo giordano e chiese ad Amman di non equare il movimento con una minaccia alla stabilità del regno.

La sentenza riportata conferma la sentenza imposta su Marji. Il coinvolgimento di Hezbollah si basa sui risultati del giudizio sull’origine e sulla destinazione dei fondi; la convinzione riguarda il cittadino franco-lebanese, non il movimento stesso.

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