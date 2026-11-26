L’attore e regista, che è cresciuto in parte a Beirut, è quello di prendere la direzione del Théâtre du Soleil nell’autunno 2027. Sei membri della troupe devono accompagnarlo in direzione collegiale.

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L’attore e regista, che è cresciuto in parte a Beirut, è quello di prendere la direzione del Théâtre du Soleil nell’autunno 2027. Sei membri della troupe devono accompagnarlo in direzione collegiale.

Il Théâtre du Soleil scelse un anziano dalla troupe per conquistare il suo fondatore. Simon Abkarian ha accettato di assumere la direzione della società, con l’accordo del Ministero della Cultura francese. Il passaggio del relè è annunciato nell’ottobre del 2027: la designazione non significa che Ariane Mnouchkine stia già lasciando la sua posizione. Intorno al suo successore, sei membri della troupe devono partecipare alla conduzione del teatro.

Anni a Cartoucherie, ruoli scritti da Hélène Cixous

Abkarian è entrato in azienda nel 1985. Nel bosco di Vincennes, ha giocatoLa storia terribile ma incompiuta di Norodom Sihanouk re della Cambogia♪India o India del loro sogno, due testi di Hélène Cixous diretti da Mnouchkin. Ha poi partecipato alAtrides. The Cartoucherie è anche il luogo dove ha creato, come autore e regista,Bassa energia elettricanel 2019. Lo spettacolo si è distinto tre volte a Les Molières nel 2020, tra cui per la messa in scena e il testo.

Da Beirut al teatro, poi torna alla troupe

Nato in una famiglia armena in Val-d-Oise, Simon Abkarian trascorse parte della sua infanzia a Beirut. Ha detto di vivere a Geitawi, Ahrafieh, prima che la sua famiglia tornasse in Francia durante la guerra civile. Il Libano è anche un luogo da visitare:Penelope o Penelopeè stato presentato a Beirut dopo la sua creazione al Chaillot National Theatre. Nel 2026, l’Istituto francese del Libano annunciò l’apertura del suo weekend cinematografico francese intorno alLa battaglia di Gaulle: Iron Age, dove ha eseguito Charles de Gaulle.

Abkarian ha detto che voleva mantenere il principio della parità di retribuzione all’interno della società. La composizione del nome del team che lo circonda e la distribuzione precisa delle sue responsabilità non sono dettagliate negli annunci disponibili.

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