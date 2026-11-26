La Commissione europea ha sancito Firmenich, Givaudan e IFF per scambi di informazioni commerciali tra il 2019 e il 2023. Il regolatore del Regno Unito ha annunciato separatamente oltre £ 85 milioni di multe.

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La Commissione europea ha sancito Firmenich, Givaudan e IFF per scambi di informazioni commerciali tra il 2019 e il 2023. Il regolatore del Regno Unito ha annunciato separatamente oltre £ 85 milioni di multe.

I tre produttori vendono composizioni odorose che entrano nella produzione di profumi, ma anche shampoo, detergenti e altri prodotti quotidiani. La decisione annunciata il 25 novembre dalla Commissione europea riguarda un accordo in tutto lo Spazio economico europeo, da marzo 2019 alle ispezioni nel marzo 2023.

Informazioni condivise nei negoziati con Unilever

Secondo la Commissione, i fornitori si sono informati sugli aumenti dei prezzi proposti e sulle loro risposte alle richieste di Unilever sui costi degli ingredienti. Hanno anche accettato di non avvicinarsi a certi dipendenti che lavorano su questo conto ai loro concorrenti. Bruxelles ha scoperto che Givaudan e IFF avevano esteso questi scambi ad altri clienti e, a volte, al mercato della profumeria.

Tre ammende europee e una decisione separata del Regno Unito

Givaudan deve pagare 252.363 milioni di euro, Firmenich 137.689 milioni e IFF 81.915 milioni, secondo i dettagli pubblicati dalla Commissione. I tre gruppi hanno riconosciuto la loro partecipazione e hanno ottenuto riduzioni per la loro cooperazione e accordo con il regolatore. Ha anche tenuto conto del ruolo più limitato di Firmenich in alcuni scambi.

Nel Regno Unito, l’Autorità per la concorrenza e i mercati ha imposto sanzioni ai tre gruppi di oltre 85 milioni di sterline, a seguito di una procedura separata. Givaudan ha confermato di aver stipulato accordi con entrambe le autorità. La società ha anche annunciato un accordo in un procedimento civile antitrust negli Stati Uniti, che non fa parte di ammende europee o britanniche.

La Commissione ritiene che queste pratiche abbiano indebolito la concorrenza tra i fornitori. Non indica nella sua pubblicità il possibile aumento del prezzo pagato in-store per un prodotto specifico. Le ammende non costituiscono una compensazione automatica per gli acquirenti.

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