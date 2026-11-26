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La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato giovedì 26 novembre che aveva intercettato due missili sparati a Riyadh. Ha attribuito il lancio al Houthis dello Yemen. La prima affermazione non ha fornito alcuna valutazione umana o materiale per il capitale.

Il portavoce della coalizione Turki al-Maliki ha dichiarato che entrambi gli aerei erano stati distrutti dalla difesa aerea. I residenti di Riyadh hanno sentito le detonazioni nella notte dopo un allarme di minaccia aerea da parte della Difesa civile saudita. L’avviso è stato sollevato poco dopo. La coalizione annunciò poi un’intercettazione separata di due droni nella provincia orientale. Queste relazioni non riportano danni nella capitale.

Porti del Mar Rosso nel cuore delle reprisals

Mercoledì, l’Houthis ha rivendicato la responsabilità di attacchi ai porti sauditi di Jeddah e Jazan, che hanno presentato come risposta agli scioperi di coalizione su Hodeida, Yemen. Hanno affermato che entrambe le strutture sono state danneggiate. I risultati riportati dalla coalizione differiscono: dicono che hanno intercettato un drone vicino al porto di Jeddah e hanno riferito danni limitati a Jazan, senza lesioni civili riportate sul sito.

Per Riyadh, l’intercettazione annunciata giovedì è distinto dall’attacco di martedì a una torre nel distretto finanziario. La difesa civile saudita ha riportato 11 feriti in questo precedente incidente. Questa valutazione non si applica alle riprese riportate durante la notte di mercoledì a giovedì. No Houthis sostiene che questi due colpi a Riyadh erano stati segnalati al momento dei primi annunci della coalizione.

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