Baia di San Giorgio: La mitica Beirut del periodo prebellico

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Baie Saint-Georges: il mitico prebellico Beirut

Costruito nel 1934 dall’architetto Auguste Perret, l’Hotel Saint-Georges e il suo Yacht Club incarnano il fascino di Beirut: Elizabeth Taylor, Richard Burton, lo Shah dell’Iran, insieme ai politici libanesi che sono venuti a negoziare in questa mitica baia. La guerra civile del 1975 lo fece un campo di battaglia, l’attacco del 2005 a Rafic Hariri fermò la sua ricostruzione e una battaglia legale si oppose a Solidere. Ancora oggi, l’edificio rimane una valigetta vuota, un fantasma di Beirut antico.

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