Fuochi riportati nel sud del Libano, borse di studio annunciate per otto scuole e temporali previsti dalla domenica mattina. All’estero, Taiwan deruba il suo referendum nucleare, una nave cargo è segnalato per essere sequestrata dallo Yemen e Euro 7 è in corso di applicazione per nuove auto e approvazioni di utilità nell’Unione Europea.

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Sabato 28 novembre 2026, ore 18 Beirut.Gli incendi sono stati segnalati in diverse aree del sud del Libano. Una delegazione di sindaci francesi ha incontrato funzionari eletti a Kawkaba, dopo l’annuncio di borse di studio a Baabda. A Beirut, le restrizioni della maratona iniziano stasera, prima che le piogge ritornino al mattino presto.

Sud Libano: Il fuoco è stato segnalato nei distretti di Nabatiyah e Bint Jbeil

Il fuoco di artiglieria israeliana è stato segnalato nelle zone di Mayfadoun e Zawtar al-Sharqiyah nel distretto di Nabatiyah, così come all’alba vicino Rachaf e Sarbine nel distretto di Bint Jbeil. Questi rapporti sono oltre agli scioperi mattutini riportati in Kfar Tebnit e le riprese nella Valle Zebqine. Nessun rapporto sulle vittime è stato confermato per le riprese di Mayfadoun, Rachaf e Sarbine.

Scuole del Sud: borse di studio annunciate per 3.000 studenti

Valérie Pécresse ha annunciato venerdì, di fronte a Joseph Aoun, supporto scolastico per 3.000 studenti provenienti da otto scuole del Sud. I termini di allocazione e le date di pagamento non sono pubblici. A Kawkaba, una delegazione di sindaci francesi ha discusso il sabato gemellaggi e progetti scolastici e sociali con rappresentanti eletti del settore Marjayoun, senza un accordo firmato annunciato.

A Baabda, un’altra delegazione, la Zawtar West Public School, aveva chiesto supporto venerdì per mantenere i corsi. L’UNESCO ha riferito il 25 novembre che la scuola, con diversi locali danneggiati, ospitava circa 74 studenti, rispetto a 304 prima della guerra.

Beirut: restrizioni stasera, tempeste possibili dall’alba

Le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato il divieto di parcheggio dalle 9 di questo sabato sulla strada della maratona, e poi chiuso alle 10 di un’area di Martyr Square. La maratona e la semi-marathon sono annunciati domenica alle 6:30 dall’organizzatore. Il servizio meteo prevede forti piogge e temporali dall’alba in Libano, con il rischio di inondazioni rapide su alcune strade e una ridotta visibilità a quota.

Yemen: merci segnalate sequestrate nel Golfo di Aden

Il servizio di vigilanza marittima britannico ha riferito che gli uomini armati avevano preso il controllo di una nave cargo fuori dallo Yemen. La comunicazione non dà il nome del peschereccio o del suo operatore. L’identità degli aggressori e il destino dell’equipaggio non sono stati confermati da questo parere.

Taiwan: il sindaco uscente conserva Taipei · Global Voices

Il candidato del Partito Democratico Progressista Puma Shen ha riconosciuto la sua sconfitta a Taipei contro il sindaco uscente Chiang Wan-an di Kuomintang. Si è tenuto un referendum separato sull’abbandono della politica di uscita nucleare. Alle 7,5 a Taipei, il conteggio parziale ha dato 5,41 milioni di voti nell’affermativo, sopra la soglia di un quarto dell’iscrizione. Il totale finale della commissione elettorale non era stato verificato alla fine di questa edizione.

Unione europea: la prima scadenza Euro 7 domenica

Dal 29 novembre Euro 7 si applica alle nuove auto e alle approvazioni di utilità leggera. La scadenza generale per i nuovi veicoli di tipi già approvati sarà un anno dopo. In particolare, il regolamento copre le particelle dei freni e fissa le soglie di durata per le batterie. Non richiede una nuova omologazione per le auto già registrate.

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