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Il Ministro dello Sport annuncia la fine del conflitto interno. Le fasi dell’elezione di un nuovo comitato rimangono da pubblicare.

Il Ministro libanese della Gioventù e dello Sport Nora Bayrakdarian ha annunciato venerdì 27 novembre, dal Palazzo Baabda, che gli attori sportivi libanesi avevano raggiunto un accordo sul Comitato Olimpico. Ha presentato il compromesso al presidente Joseph Aoun, alla presenza di Pierre Jalkh e Jihad Salamé. Il passo successivo, ha detto, dovrebbe portare all’elezione di un nuovo comitato.

Un accordo confermato a Baabda, non un voto

Il dipartimento aveva già annunciato il 16 novembre un accordo negoziato della divisione che paralizzato l’istituzione. La riunione del 27 ha confermato che i vari interlocutori hanno presentato congiuntamente l’esito dei negoziati alla presidenza. Joseph Aoun ha accolto favorevolmente l’accordo, credendo che avrebbe avuto un impatto positivo sull’immagine dello sport libanese in patria e all’estero. La presidenza afferma che il regolamento deve rispettare la Carta olimpica e le norme libanesi applicabili.

Cosa aspettarsi prima dell’elezione

L’annuncio presidenziale non è una convocazione. Non imposta la data, la procedura di nomina o la composizione del collegio che prenderà parte alle elezioni. Il ministro ha promesso che i prossimi passi sarebbero stati comunicati. Sarà necessario distinguere tra la notifica di queste tappe da parte delle autorità sportive di una possibile posizione presa dal Comitato Olimpico Internazionale o dal Consiglio Olimpico asiatico: il comunicato Baabda non fa alcuna relazione sulle future elezioni.

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