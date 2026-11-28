Efficace 1 dicembre, il vecchio permesso non sarà più sufficiente per entrare in Canada in alcune zone isolate dell’Ontario e Manitoba. I viaggiatori devono riferirsi a un passaggio di frontiera o da un punto designato. Diciassette nuovi siti di segnalazione telefonica sono già aperti.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

I permessi di frontiera nelle aree remote scadranno lunedì 30 novembre alle ore 11:59. A partire dal 1 ° dicembre, i viaggiatori che entrano in Canada attraverso le aree interessate saranno tenuti a segnalare il loro arrivo a un attraversamento di frontiera o da un sito di segnalazione telefonica designato.

La Canada Border Services Agency (CBSA) ha ricordato questa scadenza il 25 novembre. Esso copre le aree coperte finora dal programma di crossing transfrontaliero remoto (PRSP). L’Agenzia annuncia che 17 nuovi siti di segnalazione telefonica sono già in funzione in Ontario e Manitoba.

Da Quetico al lago dei boschi, dove dichiarare

In Ontario, Cache Bay e Prairie Portage stazioni di guardia forestale a Quetico Parco Provinciale sono tra i nuovi punti designati. Sul lago dei boschi, l’agenzia include la rampa di lancio del termine Kenora Ice Road, così come le banchine pubbliche di Morson, Nestor Falls e Sioux Narrows. La rampa Noden Causeway sul lago Rainy è anche elencato.

Sulla sponda canadese del Lago Superiore, i nuovi punti includono il porto turistico Rossport e Silver Islet e il terminal marino Terrace Bay. A Manitoba, il punto designato per i viaggiatori che arrivano dalla regione del Northwest Angle è sulla Provincial Highway 525. La CBSA anticipa ulteriori questioni a seguito di consultazioni con le comunità locali e aborigene. Li metterà nel suo repertorio mentre si aprono.

Il permesso non sostituirà più la dichiarazione di arrivo

I titolari di licenza PFRE attivi sono stati concessi un’estensione fino al 30 novembre. Dal giorno successivo, saranno tenuti a segnalare il loro arrivo ad ogni ingresso in Canada, come altri viaggiatori. Questa procedura si applica anche alle persone che attraversano una barca privata. Per registrarsi telefonicamente, è necessario farlo da una posizione designata. Una chiamata fatta da qualsiasi punto sulla riva non sostituisce questo approccio.

L’agente richiede informazioni sul viaggio, veicolo o barca. Tutte le persone a bordo e le merci portate in Canada devono essere segnalate, compresi gli acquisti che possono beneficiare di una deducibile. L’agente può autorizzare i viaggiatori a proseguire il loro viaggio o chiedere loro di segnalare l’ispezione in persona.

Quali cambiamenti e cosa rimane aperto

La fine del permesso non è una chiusura del confine Canada-USA. I messaggi di ingresso del personale rimangono un’opzione. Per un viaggio in un’area remota, la CBSA raccomanda che il suo Directory of Offices and Services controlli il punto di report selezionato e le sue ore di apertura prima di partire.

Secondo l’Agenzia, il programma aveva storicamente circa 11.000 membri all’anno, di cui quasi il 90% erano cittadini statunitensi. Il cambiamento riguarda le formalità per entrare in Canada. Per il ritorno negli Stati Uniti, i viaggiatori rimangono soggetti alle regole americane.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews