Da Rachaya alla fine del mandato francese, cinque libri gettano luce sulle tappe dell’indipendenza del Libano. Denise Ammoun restituisce la cronologia, Patrick Seale segue Riad el-Solh e un lavoro collettivo torna a Selim Takla. Georges Corm e Fawwaz Traboulsi spiegano cosa è cambiata la costruzione del nuovo stato.

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Il 22 novembre 1943, il rilascio di Bahara al-Khury, Riad al-Solh e altri funzionari libanesi detenuti a Rashaya segnarono la vittoria politica che rimase nel calendario nazionale. Ma né la nascita del Grande Libano nel 1920 né la partenza delle ultime truppe francesi nel 1946 furono confuse con quel giorno. Per capire cosa si è giocato tra queste date, i migliori libri non raccontano tutti la stessa storia: uno segue gli attori della crisi, un altro torna al mandato, un terzo esamina il compromesso che doveva portare al nuovo stato.

Novembre 1943: la data che dà il loro filo a queste letture

All’inizio di novembre, la Camera abolì le disposizioni del mandato della Costituzione. Le autorità francesi arrestano il presidente, il capo del governo e diversi funzionari la notte del 10-11 novembre. Fuori dalla cittadella, la protesta e’ per strada. La crisi lega anche gli Alleati: Londra interviene mentre il Levante conta ancora nell’apparato bellico. Il 22 novembre, i detenuti tornarono alla libertà e i leader ripresero i loro doveri. La presenza militare francese non finì fino al 1946.

Denise Ammoun: dal 22 novembre al mandato

Storia del Libano contemporaneo, Volume 1: 1860–1943(Fayard) è il libro tra cui scegliere per seguire la sequenza di eventi in francese. Il titolo copre più di otto decenni, ma la storia dà un posto centrale agli ultimi anni dell’Impero Ottomano, alla creazione del Grande Libano e all’evoluzione della vita politica sotto il mandato. L’anno 1943 appare così alla fine dei negoziati e delle conciliazioni che ci sono voluti anni, piuttosto che una pausa senza un passato.

Può essere letto con una domanda: quando cambia la domanda in natura? Definire il territorio, organizzare le sue istituzioni e rimuovere le sue prerogative costituzionali dal potere proxy sono tre fasi diverse. Per continuare oltre il giorno di Rachaya, il secondo volume ha preso il sopravvento nel 1943; Non sostituisce il primo se si cerca la storia della marcia verso l’indipendenza.

Patrick Seale: Segui Riad el-Solh dall’interno

InLa lotta per l’indipendenza araba(Fayard, 2010), Patrick Seale ha scelto la biografia. Riad al-Solh non è entrato nella narrazione con la sua nomina alla presidenza del Concilio nel 1943: i suoi impegni, gli esuli e le relazioni nel mondo arabo hanno fatto luce sulle alleanze che in seguito ha stabilito in Libano. Questa è la lettura più narrativa della selezione.

Il cambiamento focale è utile. Il lettore vede come un politico impegnato in dibattiti che trascendeno i confini libanesi viene a difendere l’indipendenza del paese e governare con Bechara al-Khoury. La biografia favorisce naturalmente il suo carattere principale. Leggendo con Ammoun, permette di distinguere la sua traiettoria dal movimento più ampio che porta l’indipendenza.

Selim Takla: trovare un attore meno noto dal 1943

VolumeSelim Takla, 1895-1945. Un contributo all’indipendenza del Libano, guidato da Gérard D. Khoury (Karthala), muove lo sguardo verso un attore meno presente nelle commemorazioni. Ministro degli Affari Esteri del governo di Riad al-Solh, Takla è uno dei funzionari imprigionati a Rashaya. Il libro permette di trovare, accanto ai due leader più noti, un uomo che ha partecipato alla costruzione della politica estera del nuovo stato.

Questa è una scelta più specializzata della sintesi di Ammoun. È particolarmente utile per coloro che vogliono capire cosa seguire la crisi di novembre: esercitare poteri diplomatici e far riconoscere lo Stato nelle sue relazioni con altri governi.

Georges Corm: Cosa cambia l’indipendenza nella società?

InLibano contemporaneo. Storia e società(La Découverte), Georges Corm successe un capitolo sul mandato e un altro sulla società di indipendenza, dal 1943 al 1975. È meno interessato a ricostruire ogni giorno di novembre che a capire come funziona il paese dopo la rottura: chi può accedere allo stato, come la vita economica si evolve e quali tensioni politiche devono alle dinamiche interne e alle influenze straniere.

È un buon secondo libro per non fermarsi al rilascio dei prigionieri. Se una biografia segue la negoziazione tra i leader, Corm ci invita a guardare ciò che il nuovo ordine politico permette e i problemi che non risolve.

Fawwaz Traboulsi: un’altra lettura della transizione all’indipendenza

InStoria del Libano moderno(Pluto Press, seconda edizione, 2012, in inglese), si svolge il capitolo sulla transizione dal mandato all’indipendenza tra la formazione del Grande Libano e i primi anni della Repubblica. Traboulsi dà particolare peso ai gruppi sociali, all’economia e agli interessi che si incontrano nelle istituzioni. Possiamo iniziare con questo capitolo, senza leggere tutta la sintesi.

Il confronto con Seale rivela due approcci. Nel biografo, le relazioni e le scelte di un attore danno il loro ritmo agli eventi. Negli storici, le alleanze leggono anche attraverso i circoli e gli interessi che li rendono possibili. E’ un complemento, non un secondo resoconto dell’unica detenzione a Rachaya.

Con quale libro cominciare?

Se ne legge solo uno, inizia con Denise Ammoun a seguire la storia fino a novembre 1943. Aggiungi Patrick Seale per leggere la crisi attraverso Riad el-Solh, o il volume su Selim Takla per trovare un altro attore Rachaya. Georges Corm e Fawwaz Traboulsi spostano la domanda alle istituzioni e alla società: cosa cambiò l’indipendenza dopo che i leader furono liberati dalla prigione?

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