La Wisdom University ha riunito avvocati e funzionari a Furn el-Shebbak il 19 novembre per i 100 anni della Costituzione libanese. Le discussioni hanno riguardato il funzionamento delle istituzioni, le riforme previste dall’accordo di Taif e il ruolo dello Stato nel preservare la pace civile.

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Comunicato dell’Università della Saggezza, tradotto e adattato dall’arabo.In occasione del centenario della Costituzione libanese, la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della Saggezza ha organizzato, nel suo campus principale a Furn el-Chebbak, il simposio « Cento anni della Costituzione libanese: verso uno Stato che consolida la pace civile ». L’incontro, aperto il 19 novembre sotto il patrocinio e alla presenza dell’Arcivescovo Paul Abdel Sater, Arcivescovo maronita di Beirut, ha riunito funzionari pubblici, avvocati e specialisti in diritto costituzionale.

Dal vacancy presidenziale alla formazione del governo

Dopo gli inni del Libano e dell’Università della Sapienza, un film istituzionale realizzato con tecniche di intelligenza artificiale ripercorre la storia dell’istituzione fin dalla sua fondazione nel 1875. All’apertura, il Decano della Facoltà di Giurisprudenza, Chady Saad, ha posto la domanda che ha attraversato gli scambi: i blocchi istituzionali derivano dal testo costituzionale o dal modo in cui viene applicato? Ha ricordato la ripetizione delle vacanze presidenziali, la durata della formazione dei governi, l’attuazione delle disposizioni dell’accordo Taif e l’indipendenza della magistratura. Antoine Sfeir, Decano della Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Coordinatore e Consigliere del Centenario Nazionale al Presidente della Repubblica, ha trasmesso i saluti e i ringraziamenti di Joseph Aoun. Ha chiesto di tradurre le disposizioni della Costituzione nella pratica dello Stato. Il presidente dell’università, Joseph Saab, ha ricordato il ruolo della Saggezza nell’insegnamento del diritto e il contributo dei suoi laureati alla vita costituzionale. Ha sottolineato l’uguaglianza dei cittadini, il rispetto della diversità e la responsabilità dell’università nella trasmissione di una cultura del dialogo.

Parlarono anche i bastoni di Tripoli e del Nord, Marwan Daher e Beirut, Imad Martinos. Marwan Daher ha sottolineato l’effettiva attuazione della Costituzione e l’indipendenza della magistratura. Imad Martinos ha sottolineato il divario tra il testo e le pratiche politiche, e ha chiesto di completare l’attuazione dell’accordo Taif e rafforzare il Consiglio costituzionale. Il Ministro della Giustizia, Adel Nassar, ha chiesto un dialogo nazionale per risolvere le controversie costituzionali e per modificare i testi per proteggere i diritti, le libertà e la sovranità dello Stato.

La prima sessione, presieduta da Chady Saad, si è occupata delle elezioni presidenziali, della nomina del presidente del Consiglio e della cornice temporale per la formazione del governo, dell’attuazione delle leggi e dell’adozione dei decreti. Ex presidente della Saggezza e insegnante presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di San Giuseppe, Lara Karam Boustany ha esaminato il disaccordo sui due terzi quorum nei vari giri delle elezioni presidenziali. Ha anche fatto riferimento alle eccezionali revisioni costituzionali e ai compromessi politici che hanno avuto la precedenza sulle regole della Costituzione. Rizk Zgheib, Decano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dello Spirito Santo di Kaslik e docente dell’Università di San Giuseppe, ha ricordato che le consultazioni parlamentari vincolanti servono come base per la nomina del Presidente del Consiglio dal Capo di Stato e non costituiscono un’elezione. Ha sollevato la possibilità di fissare una scadenza per la formazione del governo. L’avvocato e l’insegnante Adel Yammine hanno esaminato gli effetti dell’accordo Taif sui poteri del presidente della Repubblica e sui blocchi relativi a questi ritardi. Questi interventi hanno fornito viali per la riforma, non cambiamenti.

Decentralizzazione e Senato: quali competenze?

La seconda sessione, presieduta da Sara Rammal, giudice del Consiglio di Stato, ha esaminato diversi progetti relativi all’accordo Taif. Elie Maalouf, giudice della Corte dei conti e consigliere del ministro della giustizia, ha sottolineato la cooperazione tra i comuni per superare la mancanza di risorse. Ha promosso un più ampio decentramento amministrativo e finanziario, con le competenze e le risorse necessarie per le comunità. Fadi Masri, l’ex attaccante di Beirut, distingue il rispetto per le credenze religiose dal confessionale politico. Esso chiede alla costituzione dell’organo nazionale previsto dalla Costituzione di esaminare le modalità di abolirla. Salim Zakhour ha ritenuto che la riflessione su un Senato dovrebbe prima chiarire i suoi poteri, in modo da poter svolgere il suo ruolo nella protezione della diversità confessionale, piuttosto che fermare la sua elezione.

Il ruolo del Consiglio costituzionale

La terza sessione, presieduta da Adeline Charbel, giudice del Consiglio di Stato, si è concentrata sul monitoraggio della costituzionalità delle leggi, dei limiti del potere d’interpretazione del Consiglio costituzionale e della sua indipendenza. Edgar Kabbouat ha difeso la possibilità per una persona di aumentare l’incostituzionalità di una disposizione in occasione di una controversia, basata sull’esperienza straniera. Issam Sleiman, ex presidente del Consiglio costituzionale, ha distinto l’interpretazione di un testo dalla sua riscrittura e ha sollevato la possibilità di censurare una disposizione quando è troppo imprecisa per garantire il principio di uguaglianza. L’ex deputato e avvocato Ghassan Mukheiber hanno chiesto una revisione della legge che istituisce il Consiglio e le sue regole di procedura. Ha chiesto che i suoi membri siano scelti per le loro qualifiche e l’esperienza legale, piuttosto che per le quote politiche.

In chiusura, il giudice Fadi Aneissi ha presentato il progetto di raccomandazioni preparate dagli studenti della Facoltà di Giurisprudenza sotto la sua direzione. Il documento riflette le difficoltà individuate durante le sessioni e suggerisce come affrontarle. Resta in fase di revisione: l’università non ha annunciato l’adozione di un testo finale.

La conferenza in immagini

I partecipanti si sono seduti nella prima fila dell’auditorium durante la conferenza. Foto: Servizio stampa dell’Università della Saggezza.

Vista laterale della prima fila e del pubblico durante la conferenza. Foto: University of Wisdom Press Service.

Foto di gruppo sul palco, davanti alla visuale del simposio. Foto: University of Wisdom Press Service.

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