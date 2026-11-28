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Sulle pendici del Monte Libano, i fiori dell’Orchide di Galilea imitano l’odore di un’ape femminile. Due stagioni di osservazione hanno mostrato quanto questa strategia dipende da visite rare.

Il maschio si avvicina al fiore, posa e talvolta lascia con piccole masse di polline incollate alla testa. Non viene per il nettare: l’orchide della Galilea,Orchis galilaea, non produce alcun. La sua fragranza muschio imita un segnale di accoppiamento della femmina di un’ape selvatica,Lasioglossum marginatum. Se l’insetto visita un altro orchid, può depositare questo polline.

Nove campioni di polline osservati in 68 visite

I ricercatori dell’Università di San Giuseppe, dell’Università Americana del Libano, dell’Università Americana di Beirut e dell’Università Worcester hanno studiato tredici popolazioni, soprattutto sul versante occidentale del Monte Libano. Le loro osservazioni hanno riguardato due stagioni di campo, nel 2011 e 2012, in garrigues, boschi di querce e bancarelle miste di rovere e pino.

In 75 ore di video, il team ha contato 117 approcci e 68 visite. Solo nove visite portarono a masse di polline attaccate all’insetto; Le immagini non mostrano nove concimazioni. Gli unici impollinatori osservati erano maschi della stessa specie di api. I contatti durarono una media di quattordici secondi per fiore.

Cosa mostra il test netto

I ricercatori hanno confrontato i fiori all’aperto, altri protetti da una rete per rimuovere gli insetti, e un terzo gruppo impollinato a mano con il polline da un’altra pianta. Quasi il 29% dei fiori all’aperto produceva frutta, rispetto all’89% di quelli impollinati a mano. In rete senza intervento, solo uno su 36 piante ha prodotto frutta. La squadra non ha interpretato questa eccezione come prova di auto-fertilizzazione.

Queste proporzioni descrivono l’esperienza, non un tasso applicabile a tutti i orchids in Libano. Nelle popolazioni osservate, la formazione dei frutti aumentava dove i maschi erano più numerosi, senza chiare differenze tra i tre tipi di medium studiati. Proteggere l’impianto richiede quindi la conservazione degli habitat in cui l’impollinatore può mantenere se stesso.

FioriOrchis galilaeafotografato al Monte Carmelo nel 2006:Gideon Pissey (Gidip) / Wikimedia Commons♪,CC BY 3.0. Boxe e vestire Libnanews.

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