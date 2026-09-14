Dory Chamoun morì in Libano al 94

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Il Libano ha appreso lunedì 14 settembre 2026 della morte di Dory Camille Chamoun, ex vice del Chouf e ex presidente del Partito Liberale Nazionale. Una delle famiglie politiche più antiche del paese, il figlio dell’ex presidente Camille Chamoun morì all’età di 94 anni. L’annuncio, trasmesso all’inizio del pomeriggio, segna la scomparsa di un leader che aveva attraversato decenni di vita politica libanese, dalla guerra civile al dopoguerra, prima di trasmettere la leadership del partito al figlio Camille Dory Chamoun.

Dory Chamoun morì a 94

La morte di Dory Chamoun è stata annunciata in Libano lunedì 14 settembre. Diversi media libanesi hanno successivamente confermato la morte dell’ex parlamentare e leader del Partito Liberale Nazionale. Nato l’8 novembre 1931 a Deir el-Qamar, Shuf, si dice che abbia compiuto 95 anni a novembre.

I primi annunci disponibili non dettagliano le circostanze specifiche della morte in questa fase. Si concentrano sulla sua strada politica e sulle responsabilità che ha esercitato. Le informazioni sui funerali, le condoglianze ufficiali e le cerimonie previste devono essere chiarite.

La scomparsa di Dory Chamoun colpisce direttamente una formazione storica della scena cristiana libanese. Riguarda anche Deir el-Qamar, località a cui il suo percorso politico e municipale è rimasto strettamente legato. Suo figlio, Camille Dory Chamoun, ora guida il Partito Liberale Nazionale e siede in Parlamento.

L’erede di Camille Chamoun è entrato in politica per molto tempo

Dory Chamoun era figlio di Camille Nimr Chamoun, presidente della Repubblica libanese dal 1952 al 1958 e fondatore del Partito Liberale Nazionale. Questo sonage lo mise molto presto in una famiglia la cui storia è confusa con diversi episodi principali della vita politica libanese nella seconda metà del XX secolo.

Anche suo fratello minore, Dany Chamoun, aveva ricoperto una posizione centrale nel Partito Liberale Nazionale. Dany Chamoun, sua moglie Ingrid e due dei loro figli furono uccisi nell’ottobre 1990. Dopo questa importante pausa nella famiglia Chamoun e nella storia politica, Dory Chamoun ha preso il comando.

Ha guidato il Partito Liberale Nazionale per circa tre decenni. Nell’aprile del 2021, la presidenza della formazione passò al figlio Camille Dory Chamoun. Dory Chamoun divenne poi presidente onorario, mantenendo un posto simbolico in un partito fondato dal padre nel 1958.

Il suo viaggio è quindi parte di una continuità familiare rara per la sua durata. Tre generazioni della famiglia Chamoun hanno ricoperto responsabilità di rilievo in questa formazione: Camille Chamoun, Dany Chamoun, poi Dory Chamoun e ora Camille Dory Chamoun.

Deir el-Qamar, l’altra ancora di Dory Chamun

Oltre ai compiti partigiani, Dory Chamoun costruì una parte importante della sua carriera a Deir el-Qamar, la culla storica della sua famiglia nello Shuf. È stato eletto capo del comune nel 1998.

Questo ancoraggio locale è stato una dimensione costante della sua attività pubblica. Mentre il Partito Liberale Nazionale aveva boicottato diverse elezioni parlamentari tenute durante il periodo di forte influenza siriana sul Libano, Dory Chamoun aveva scelto di partecipare alla vita comunale.

Il municipio di Deir el-Qamar gli offrì così un terreno politico di azione separato dal parlamento. Ha mantenuto questa funzione fino al periodo prima del suo ingresso nella Camera dei deputati nel 2009.

Il legame con il Chouf non era solo storia della famiglia. Ha portato a un concreto insediamento elettorale. Nelle elezioni parlamentari del giugno 2009, Dory Chamoun ha vinto la sede maronita del Chouf ed è diventato un deputato.

Membro del Parlamento per Chouf dal 2009 al 2018

Le sue elezioni del 2009 hanno segnato il suo ritorno alla leadership istituzionale. Dory Chamoun servì in Parlamento fino alla fine del legislatore nel 2018. Il suo mandato ha avuto luogo durante un periodo di forti tensioni politiche in Libano, comprese le divisioni tra i blocchi 8-Mar e 14-Mar, la guerra in Siria e le lunghe crisi istituzionali libanesi.

Dory Chamoun era nel campo politico contro la presenza e l’influenza siriana in Libano. Questa linea era uno dei più costanti marcatori del suo viaggio dal 1990.

In particolare, il Partito Liberale Nazionale aveva boicottato le elezioni legislative del 1992, 1996 e 2000. Dopo l’assassinio dell’ex primo ministro Rafic Hariri il 14 febbraio 2005, Dory Chamoun ha partecipato alla dinamica politica che ha accompagnato le principali manifestazioni di quell’anno e il ritiro delle truppe siriane dal Libano.

Questa direzione spiega alcune delle sue alleanze dopo il 2005. Tuttavia, non riassume tutto il suo cammino, segnato anche cambiando i rapporti con le altre forze cristiane e i saldi peculiari del Chouf.

La morte di Dory Chamoun chiude una lunga sequenza di famiglia

Con la morte di Dory Chamoun, una generazione direttamente legata alla presidenza di Camille Chamoun è scomparsa dalla scena politica libanese. Nato prima dell’indipendenza del Libano nel 1943, ha vissuto l’era della giovane Repubblica, la presidenza del padre, la guerra civile, il periodo siriano di tutela, il ritiro siriano del 2005 e le successive ricomposizioni politiche.

La sua traiettoria fu segnata anche dalle tragedie subite dalla famiglia Chamoun. L’assassinio di Dany Chamoun nel 1990 ha profondamente cambiato la leadership del Partito Liberale Nazionale e ha spinto Dory Chamoun ad assumere un ruolo politico di primo piano.

Tuttavia, la morte annunciata il 14 settembre non ha causato un posto vacante a capo del partito. La successione politica era già stata organizzata nel 2021 con l’elezione di Camille Dory Chamoun come presidente del Partito Liberale Nazionale. Fu poi eletto deputato nelle legislature del 2022.

La conseguenza immediata è quindi soprattutto simbolica e storica. Il Partito Liberale Nazionale perde il suo ex presidente e uno dei suoi principali rappresentanti del dopoguerra. Deir el-Qamar perse anche un ex sindaco ed ex vice il cui nome era stato associato per decenni alla vita pubblica della Shuf.

I tributi e i funerali ora attesi

Poiché l’annuncio è molto recente, la sequenza di reazioni politiche è solo l’inizio. Le posizioni dei funzionari libanesi, i tributi del Partito Liberale Nazionale e il regime funebre dovrebbero specificare nelle prossime ore la portata istituzionale della scomparsa.

In questa fase, le informazioni pubblicate confermano la morte di Dory Chamoun lunedì 14 settembre 2026 e richiamano le sue principali funzioni: ex presidente del Partito Liberale Nazionale, ex vice del Chouf e ex presidente del comune di Deir el-Qamar.

I dettagli ufficiali del luogo e della data del funerale sono attesi. Saranno il prossimo passo concreto dopo l’annuncio della scomparsa di una delle ultime figure politiche libanesi direttamente dalla generazione familiare dell’ex presidente Camille Chamoun.