Dietro le quinte: il rinvio di Roma nasconderebbe un disaccordo fondamentale sull’attuazione dell’accordo

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Il rinvio dell’ottavo giro di negoziati tra Libano e Israele, originariamente previsto a Roma nel settembre 2026, dà luogo a due storie significativamente diverse nella stampa del 15 settembre. Il primo, relayed in particolare da Al Joumhouria, presenta lo spostamento verso ottobre come una regolazione del calendario che non chiama il processo in questione. Il secondo, sviluppato da Al Liwaa, ritiene che queste spiegazioni mascherano una difficoltà molto più grave: i negoziatori non sarebbero stati in grado di concordare sui criteri per verificare l’applicazione delle disposizioni discusse sul terreno.

La versione ufficiale si concentra sul numero di calendario

Al Joumhouria del 15 settembre 2026 riporta le spiegazioni di una fonte diplomatica che il rinvio non « in alcun modo » significa che i negoziati sono entrati in una fase di paralisi. I contatti continuano sotto la sponsorizzazione americana. In particolare, Washington preparava un incontro tra rappresentanti diplomatici libanesi e israeliani, mentre le discussioni continuavano a fissare una nuova data a Roma.

Secondo questa fonte, diversi elementi di programmazione spiegano il rinvio. Le vacanze ebraiche complicano la disponibilità del lato israeliano. Anche l’Assemblea generale delle Nazioni Unite mobilita la diplomazia in questione. Infine, il Libano deve partecipare alla riunione di Parigi dedicata a sostenere il suo esercito. L’accumulo di tali scadenze avrebbe reso preferibile passare a ottobre.

La stessa fonte insiste su un punto importante: i negoziati sarebbero andati oltre il punto di semplice accettazione del dialogo. Il quadro esisterebbe e i contatti sarebbero diventati regolari. Il problema sarebbe ora di trasformare questo processo in misure concrete.

Questa presentazione dà quindi al deferral una portata relativamente limitata. Continuano le discussioni. Washington rimane impegnata. Roma è ritardata, ma non abbandonata.

Al Liwaa contesta questa spiegazione e si riferisce al fallimento della precedente riunione

Al Liwaa del 15 settembre 2026 propone una lettura molto più critica. Il giornale ritiene che le ragioni del rinvio non abbiano forza. Le vacanze ebraiche, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e l’incontro di Parigi sono stati conosciuti a lungo. Essi non costituirebbero quindi, secondo la sua lettura, eventi imprevisti che da soli potrebbero spiegare il rinvio di una negoziazione così sensibile.

Il giorno si riferisce invece alla precedente riunione a Roma, tenutasi il 6 agosto. Ciò avrebbe rivelato l’impossibilità di raggiungere una comprensione comune dellacriteri di verifica dell’applicazione in aree sperimentalii

Questa fiducia è molto più importante del problema dei tempi. Significa che il disaccordo non si concentrerebbe più sull’opportunità di negoziare, ma su come ogni partito rispetta effettivamente ciò che è stato concordato.

Al Liwaa interpreta quindi il deferral come conseguenza di un problema operativo non risolto. I negoziatori sarebbero in grado di discutere un quadro generale, ma non sono ancora d’accordo sui meccanismi per tradurlo nel campo.

Tuttavia, la distinzione tra informazione e interpretazione deve essere mantenuta. Il giornale sviluppa questa lettura dalle sue fonti e analisi. Il corpus non contiene alcuna dichiarazione ufficiale degli Stati Uniti o del Libano pubblicamente riconoscendo che la riunione di Roma è stata rinviata a causa del fallimento delle discussioni di verifica.

Il vero problema sarebbe chi certifica che gli impegni sono stati soddisfatti

Al Joumhouria paradossalmente porta diversi elementi che danno peso all’ipotesi di Al Liwaa. La sua fonte diplomatica spiega che le questioni più sensibili rimangono precisamente il ritiro israeliano, i meccanismi di verifica, le disposizioni di sicurezza e le armi di Hezbollah.

I negoziati sarebbero progrediti su taluni aspetti tecnici e sul principio dei settori sperimentali. Ma non hanno ancora prodotto un accordo finale su queste questioni.

La difficoltà è facile da capire. Un accordo politico può prevedere che Israele si ritira da un’area e che le forze armate libanesi prendano posizione. Ma poi dobbiamo rispondere a diverse domande molto concrete.

Come possiamo determinare che il ritiro israeliano è completo? Come possiamo verificare che l’esercito libanese controlli veramente la zona? Come possiamo stabilire che nessun’altra organizzazione armata si sta resettando lì? Chi fa questo assegno? Cosa succede se i due lati presentano versioni contraddittorie?

Queste domande possono sembrare tecniche. Sono infatti al centro dell’intero accordo.

Un meccanismo di verifica ritenuto insufficiente da Israele potrebbe permettergli di rifiutare un ritiro. Un meccanismo ritenuto troppo invadente dal Libano potrebbe essere visto come una limitazione della sua sovranità. La composizione dell’organo preposto al controllo dell’attuazione è quindi di per sé un problema di negoziazione.

« zone esperimentali » sarebbe diventato il vero test

Al Jumhouria del 15 settembre 2026 fornisce su questo punto una delle più interessanti confidenza diplomatica del corpus. Secondo la sua fonte, « zone sperimentali » sarebbe ora il modo reale per misurare la gravità del processo.

L’idea è di evitare immediatamente la ricerca di un insediamento completo applicabile a tutto il Sud. Le parti inizierebbero con un numero limitato di settori. Un modello potrebbe essere testato: ritiro israeliano, implementazione dell’esercito libanese e verifica della nuova situazione.

Se questo meccanismo funziona, potrebbe essere replicato gradualmente altrove.

Questo approccio ha un chiaro vantaggio diplomatico. Esso consente di verificare la fattibilità di un accordo senza obbligare entrambe le parti a risolvere immediatamente tutti i loro disaccordi. Un successo locale avrebbe stabilito un precedente. Potrebbe poi servire come modello per aree più grandi.

Ma la stessa logica può produrre l’effetto opposto. Il fallimento nella prima zona sperimentale potrebbe bloccare l’intero processo. Se Israele ritiene che le garanzie siano insufficienti o se il Libano ritiene che il ritiro non sia effettivamente effettuato, ogni parte potrebbe utilizzare questo fallimento per rifiutare il prossimo passo.

Al Joumhouria riassume il problema in una domanda essenziale:chi fa la prima mossa?

Il Libano vuole che Israele si ritiri. Israele vuole garanzie prima di ritirarsi. La mediazione degli Stati Uniti deve quindi costruire una catena sufficientemente precisa per ogni parte di accettare di agire senza considerare che prende il rischio da solo.

Il ruolo dell’esercito libanese diventa decisivo

Questo meccanismo spiega perché l’esercito è diventato centrale nei negoziati. La sua distribuzione deve fornire al Libano una traduzione concreta del ritorno della sovranità. Allo stesso tempo, deve fornire a Israele una garanzia che una zona evacuata non diventerà uno spazio militare di Hezbollah.

Al Joumhouria ritiene che l’ingresso dell’esercito nelle aree di accordo abbia una portata che va oltre la sicurezza. Deve dimostrare che lo Stato è capace di trasformare il principio della sovranità in una reale presenza.

Questa logica si unisce direttamente all’incontro di Parigi dedicato al sostegno all’esercito. I due file non sono quindi separati. Le risorse richieste a Parigi devono aiutare l’esercito a compiere i compiti che le sono affidati nei negoziati.

Ciò spiega anche la possibile condizionalità degli aiuti degli Stati Uniti. Washington difficilmente può chiedere all’esercito di assumersi più responsabilità senza costruire la sua capacità. Ma può anche voler verificare che i mezzi concessi portino ad un maggiore controllo dello Stato.

Il successo di una zona sperimentale avrebbe così tre conseguenze simultanee: facilitare un ritiro israeliano, rafforzare la posizione diplomatica del Libano e giustificare un ulteriore aiuto all’esercito.

Il rinvio potrebbe anche dare a Israele il tempo di cambiare il terreno

Questo è dove il pericolo principale del cambiamento appare intorno a ottobre. Al Jumhouria del 15 settembre 2026 dedica un intero articolo all’ipotesi di un’estensione dell’apparato israeliano intorno a Nabatiyeh e alle altezze circostanti. Il giornale è preoccupato che il tempo di separazione delle due riunioni non sia neutrale.

Ogni settimana supplementare può portare a nuovi sviluppi.

In particolare, il quotidiano si riferisce ad Ali al-Taher e alla possibilità della pressione che si muove verso Nabatiyah, poi verso le altezze di Iqlim al-Tuffah, Jabal al-Rayhan, Kfarhunah e Machghara. Non presenta questa evoluzione come certo. Questo è uno scenario basato su movimenti osservati e analisi da parte di esperti militari.

Tuttavia, il problema è direttamente legato ai negoziati. Se la situazione territoriale cambia tra due riunioni, anche i parametri della discussione cambiano.

Una zona che non era al centro del file in agosto può diventare uno in ottobre. Un nuovo punto di controllo può creare un nuovo requisito di prelievo. Un’ulteriore distruzione può rendere più difficile il ritorno degli abitanti.

Il tempo diplomatico diventa così una variabile militare.

Washington dovrebbe tuttavia considerare la scadenza come un periodo di preparazione

La fonte diplomatica di Al Joumhouria presenta una lettura opposta. Secondo lei, Washington non considera il rinvio un vuoto. Gli Stati Uniti vorrebbero utilizzare questo periodo per riorganizzare gli elementi dei negoziati.

L’incontro tra rappresentanti diplomatici a Washington ha poi assunto un’importanza particolare. Essa manterrà contatti diretti, continuando le discussioni sulle aree sperimentali, sull’implementazione e sulla verifica.

L’amministrazione degli Stati Uniti si concentrerebbe sulla prevenzione dei disaccordi dal cadere al di fuori del quadro diplomatico.

Questa funzione di Washington è importante. Gli Stati Uniti non stanno solo cercando di produrre un accordo finale. Cercano anche di mantenere un processo per contenere crisi successive.

La diplomazia diventa quindi un meccanismo per gestire il conflitto tanto quanto un mezzo per risolverlo.

Ma Al Joumhouria stesso riconosce il limite di questa strategia. L’accumulazione delle operazioni militari può rendere più difficile la ripresa dei negoziati. Più i fatti cambiano sul terreno, più forte è la posizione politica.

Le elezioni israeliane sono un’altra spiegazione per il rallentamento

Al Sharq, del 15 settembre 2026, riporta le dichiarazioni di David Schenker, ex ufficiale americano incaricato del Medio Oriente. Egli ritiene che il quadro tra Libano e Israele sia improbabile essere finalizzato prima delle elezioni israeliane previste per ottobre.

Secondo lui, gli incontri attuali sono principalmente utilizzati per mantenere il processo vivo.

Questa analisi offre un’altra chiave per la lettura. Anche se sono stati risolti problemi tecnici, il governo israeliano potrebbe esitare a prendere decisioni importanti prima di una scadenza elettorale.

Un ritiro territoriale o una concessione nei negoziati con il Libano può diventare un problema della politica interna israeliana. I funzionari interessati possono quindi preferire di rinviare le decisioni più sensibili.

Tuttavia, Schenker ritiene che siano possibili ulteriori sviluppi. Ha menzionato, tra l’altro, lo scambio di prigionieri e un ritiro israeliano da alcuni settori. Ha sottolineato il ruolo dell’esercito libanese e la necessità di un meccanismo americano per monitorare l’esecuzione.

Le sue osservazioni arrivano quindi proprio al cuore del problema identificato da Al Liwaa:verificai

Il disaccordo non sarebbe più sul dialogo, ma sulla trasformazione del dialogo in azione

Il confronto tra le due narrazioni rende infine possibile chiarire ciò che si gioca dietro il rinvio.

La versione più rassicurante afferma che il calendario diplomatico impone semplicemente un ritardo. I negoziati rimangono attivi e Washington continua il suo lavoro.

La versione di Al Liwaa afferma che il rinvio rivela il fallimento della riunione precedente per definire un meccanismo di verifica comune.

Queste due spiegazioni non sono completamente incompatibili. Un programma occupato può fornire l’opportunità di rinviare una riunione mentre un importante disaccordo tecnico rimane da risolvere.

Le informazioni di Al Joumhouria mostrano che la verifica è uno dei problemi eccezionali. Essi confermano anche che le aree sperimentali sono diventate centrali. Ciò che il corpus non permette di stabilire con certezza è chesolo questo disaccordo è la causa del rinvioi

La fiducia più forte è quindi più precisa:il processo non è ufficialmente interrotto, ma i negoziatori stanno ancora lottando con come eseguire e verificare gli impegni in aree sperimentali.

Il prossimo indicatore da monitorare sarà meno semplice annuncio di una nuova data a Roma cheil contenuto della prossima riunione. Se produce un meccanismo dettagliato che specifica l’ordine del ritiro israeliano, l’implementazione dell’esercito e l’autorità responsabile della verifica degli impegni, l’ostacolo principale descritto dai giornali sarà stato superato. Se queste questioni rimangono aperte, il ritorno a Roma potrebbe mantenere il dialogo senza realmente portare le parti ad un accordo.