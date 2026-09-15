PRIMA DELL’ISLAM: QUANDO ARABS È SEMPRE NEL CUORE DEL MONDO CRISTO

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Eraclio, Persia, Arabi cristiani e ciò che questa storia ci insegna ancora sul Libano

Di Bernard Raymond JABER

C’è un errore di prospettiva profondamente radicato nel nostro modo moderno di guardare la storia del Medio Oriente: proiezioniamo sul VII secolo le categorie religiose e politiche che si sono formate dopo di essa.

Siamo felici di immaginare, da un lato, un mondo « cristiano » identificato con Bisanzio e l’Europa, e, dall’altro, un mondo « arabo » che quasi spontaneamente associamo all’Islam. All’inizio del settimo secolo, tuttavia, questa opposizione non esisteva ancora.

L’Islam è appena apparso. E per secoli, gli arabi sono stati cristiani. Hanno le loro tribù, i loro capi, i loro vescovi, i loro monasteri, i loro poeti, i loro soldati. Viaggiano tra Siria, Palestina, Mesopotamia e penisola arabica. Alcuni sono alleati di Costantinopoli, altri vivono nello spazio politico persiano, mentre altri conservano una grande autonomia.

Comprendere questa realtà cambia profondamente la nostra lettura della nascita dell’Islam e, più in generale, la storia del cristianesimo orientale.

Gli arabi non aspettano che l’Islam entri nella storia

Gli Arabi del VI e dell’inizio del VII secolo non vivono in un deserto isolato dal resto del mondo. La penisola arabica e i suoi margini sono catturati in un gigantesco sistema commerciale che collega Costantinopoli, Antiochia, Damasco, Gerusalemme, Alessandria, Mesopotamia, Persia, Yemen e il Mar Rosso.

Due grandi potenze dominano poi questa parte del mondo: l’Impero Romano d’Oriente, che ora chiamiamo Bizantino, e l’Impero sassanido persiano. Ma tra questi due imperi esiste un intero mondo arabo.

Sul lato bizantino sono i Ghassanidi, una dinastia araba cristiana che svolge un ruolo di potere di frontiera e fornisce contingenti militari all’Impero. Sul lato persiano, i Lakhmid di Hira costituiscono per secoli un altro regno arabo, legato ai Sassanidi. Hira divenne anche una importante patria della cultura araba e del cristianesimo.

Questo è ciò che dobbiamo capire: il confine tra Bisanzio e Persia non è un confine tra « cristiani » e « arabi ». Gli arabi sono presenti su entrambi i lati. L’identità araba precede quindi in gran parte l’identità musulmana.

614: Gerusalemme cade

Nel 614, la guerra secolare tra Roma e Persia prese una svolta drammatica. Gli eserciti sasanidi di Khosro II conquistarono Gerusalemme. La città sta vivendo una violenza molto grave. I santuari cristiani sono distrutti o danneggiati e la reliquia conosciuta come la Vera Croce viene portata via nel territorio persiano.

La conquista di Gerusalemme aprì poi la strada ad una più ampia occupazione sasanista del Medio Oriente. I persiani prendono anche l’Egitto. L’Impero bizantino poi appare vicino al collasso. Costantinopoli sembra aver perso una parte considerevole del suo Oriente.

Per le popolazioni cristiane della Siria e della Palestina, lo shock è immenso. Ed è proprio in questo contesto storico che appare un testo straordinariamente interessante: la Surah Ar-Rûm del Corano.

Il Corano parla dei Romani

Surah XXX inizia con l’evocazione della sconfitta della Rum, cioè dei Romani orientali, e poi annuncia che dopo la loro sconfitta saranno nuovamente vittoriosi in pochi anni.

La portata storica del passaggio è notevole. Significa che la comunità intorno a Maometto non è intellettualmente tagliata dagli eventi che scuotono il mondo Romano-perse. Ciò che sta accadendo a Gerusalemme, in Siria e nell’Impero Romano d’Oriente conta.

La penisola arabica non è quindi un universo ermeticamente chiuso a cui apparve improvvisamente una religione senza un ambiente storico. Appartiene allo spazio della tarda antichità: un mondo attraversato dall’ebraismo, diverse forme di cristianesimo, tradizioni arabe, cultura greca, cultura siriaca, potere persiano e reti commerciali che collegano tutte queste società.

L’Islam nasce in questo mondo mutevole, non fuori di esso.

Poi arriva l’impossibile: Eraclio rovescia la guerra

Quando Eraclio prese il potere a Costantinopoli nel 610, la situazione bizantina fu catastrofica. Tuttavia, alcuni anni dopo, lanciò una controffensiva che portò i suoi eserciti al cuore del sistema sassanide.

Nel 627 la vittoria bizantina divenne decisiva. Nel 628 la Persia accettò la pace e restituì i territori conquistati. La reliquia della Croce è finalmente recuperata e riportata a Gerusalemme all’inizio dell’anno 630 secondo la cronologia generalmente conservata dagli storici moderni.

Qualche anno prima, un restauro così spettacolare del potere romano sarebbe sembrato praticamente impossibile. È questa inversione storica che dà tutta la sua forza al passaggio di Surah Ar-Rûm. Ma la storia ha un’ironia ancora più straordinaria.

Due imperi escono vittoriosi e sconfitti subito

Eraclio ha appena salvato il suo Impero. La persia e’ appena stata respinta. La Croce ritorna a Gerusalemme. Il vecchio ordine sembra restaurato. Non lo e’.

Per i due superpoteri si sono appena esauriti per più di vent’anni in una gigantesca guerra. I loro eserciti sono indeboliti. Le loro finanze sono strane. Le loro province sono state devastate. Le loro popolazioni sono state colpite da occupazione, tassazione, violenza e spostamento.

Il vecchio sistema Romano-perse si sta avvicinando alla sua fine. E proprio nel momento in cui Eraclio crede di aver restaurato l’ordine mondiale, nasce in Arabia un nuovo potere.

Pochi anni dopo che la Croce tornò a Gerusalemme, gli eserciti musulmani iniziarono le loro conquiste. Nel 636 l’esercito bizantino subì una grande sconfitta a Yarmouk. La Siria e la Palestina sono gradualmente fuori controllo. Qualche decennio dopo, l’Impero Sassanido scomparve.

In una generazione, il sistema politico che aveva strutturato il Medio Oriente per secoli è stato interrotto.

Ma questo non significa che gli arabi diventino improvvisamente musulmani

La conquista araba non ha fatto sparire immediatamente le ex popolazioni. Milioni di cristiani continuano a vivere in Siria, Libano, Palestina, Egitto e Mesopotamia.

Parlano greco, siriaco, copto, armeno e sempre più arabo. Il cristianesimo diventa gradualmente profondamente arabo.

C’è quindi la necessità di invertire un’idea accettata: il cristianesimo arabo non è un’importazione europea nel mondo arabo. Appartiene alla storia costitutiva del Medio Oriente. Gli arabi erano cristiani prima dell’Islam.

La storia distrugge un’equazione pericolosa: Arabo = Musulmano

Questa equazione è storicamente falsa. Arabo è innanzitutto una realtà linguistica, culturale, storica e civile.

L’Islam diventerà ovviamente una delle forze centrali della civiltà araba. Ma non crea ex nihilo l’esistenza degli arabi, né cancella immediatamente il cristianesimo arabo che lo precede.

Questa distinzione è ancora fondamentale oggi. Ci permette di capire perché il cristiano del Levante non è necessariamente il residuo di una presenza occidentale. Può appartenere a una tradizione che si immerge profondamente nella storia indigena del Medio Oriente.

Lo stesso mondo ha diverse civiltà

L’episodio di Eraclio ci obbliga quindi a guardare in modo diverso agli inizi dell’Islam. Il cristianesimo orientale e l’Islam non sono nati in due universi ermetici che improvvisamente incontrano la guerra. Appartengono allo stesso enorme spazio storico.

Condividono territori. Conoscono delle storie comuni. Essi stanno gradualmente utilizzando le lingue comuni. Dibattono Dio, Rivelazione, Abramo, Mosè, Maria, Gesù, profezia, giudizio e vita eterna.

Il Corano stesso testimonia questa vicinanza intellettuale all’universo biblico e agli eventi del mondo Romano-Oriente. Surah Ar-Rûm è una manifestazione particolarmente suggestiva.

L’araba non è dunque una religione

Questa è probabilmente una delle conseguenze intellettuali più importanti di questa storia. L’araba non nacque con l’Islam. E’ esistita prima di lui.

Era pagana, cristiana, ebraica, poi musulmana. Ha attraversato diversi imperi, diverse lingue liturgiche, diverse culture politiche e diverse concezioni del sacro.

Confondere l’araba e l’Islam significa quindi trasformare una civiltà in un’identità religiosa unica. Ma la storia ci dice esattamente l’opposto. Lo spazio arabo è sempre stato plurale. E questa pluralità non è un’anomalia moderna. Appartiene alle sue origini.

Gli arabi cristiani non sono quindi « ospiti » nel mondo arabo. Né costituiscono una presenza accidentale tollerata da una maggioranza storicamente l’unica. Appartengono a uno degli strati fondanti di questa civiltà.

Dopo le conquiste: i cristiani non scompaiono

Quando le conquiste arabe musulmane iniziarono nel VII secolo, non provocarono la scomparsa immediata del cristianesimo orientale. Per secoli, molti del popolo di Siria, Palestina, Mesopotamia ed Egitto rimasero cristiani.

Le conversioni all’Islam sono progressiste. Essi abbracciano generazioni, a volte secoli. Ciò significa che dopo la conquista, anche la cosiddetta civiltà arabo-musulmana è stata costruita grazie al lavoro delle popolazioni cristiane che già vivevano in questi territori.

La lingua araba diventa gradualmente la loro lingua. Il cristiano orientale diventa arabofono. E l’arabo cessa di essere solo il linguaggio di una particolare popolazione per diventare uno dei grandi veicoli intellettuali del Mediterraneo e del Vicino Oriente.

I cristiani partecipano alla nascita della grande civiltà araba

I primi secoli dell’era islamica videro un immenso movimento di traduzione e trasmissione della conoscenza. Gli studiosi cristiani, tra cui gli studiosi siriaci, svolgono un ruolo importante nella traduzione di opere greche di medicina, filosofia, matematica e scienza in arabo.

Aristotele, Galien, Ippocrate e gran parte dell’antica tradizione filosofica passano gradualmente attraverso la Siria e l’arabo.

Ciò significa che la civiltà araba classica non è solo il prodotto di una religione. È il risultato di un’interazione tra diverse tradizioni: arabo, islamico, cristiano siriaco, greco, persiano e Mediterraneo.

La grandezza di questa civiltà nasce proprio dalla sua capacità di assorbire, tradurre, trasformare e trasmettere. La civiltà appare quando l’identità cessa di avere paura dell’altra.

Forse questa è la grande lezione dimenticata dell’Oriente

Una civiltà diventa forte quando non richiede che tutti i suoi membri siano identici. Diventa forte quando riesce a produrre un’unità politica capace di contenere diversi effetti personali.

È qui che la storia del settimo secolo si unisce direttamente alla storia moderna del Libano. Per il problema fondamentale del Libano potrebbe non avere diverse religioni. Il suo problema è che non ha mai finalmente risolto la questione politica che pone questa pluralità: come possiamo far vivere diverse comunità religiose nello stesso Stato senza che uno possa imporre la sua concezione della società agli altri domani?

La domanda è molto più profonda di una distribuzione amministrativa dei posti. Esso tocca la base stessa della legittimità politica.

Il Libano porta ancora una questione di quindici secoli

Quando guardiamo alla storia del Medio Oriente da Eraclio ad oggi, scopriamo una straordinaria continuità. Gli imperi spariscono. I confini stanno cambiando. Le lingue stanno cambiando. Seguiranno i regimi politici. Ma resta una domanda: come possiamo organizzare legalmente la convivenza delle comunità che non condividono necessariamente la stessa concezione religiosa del potere, della legge e della società?

Questa domanda passa attraverso la storia bizantina. Attraversa la storia islamica. Passa attraverso la storia ottomana. E attraversa ancora il Libano.

Il problema libanese non può quindi essere ridotto a una semplice « convergenza comunitaria ». E’ molto piu’ serio. Essa solleva la questione universale della convivenza politica tra le comunità ognuna con una memoria storica, una concezione del sacro e talvolta una visione diversa del rapporto tra religione e potere.

La maggioranza digitale non è sufficiente per creare legittimità

Uno degli errori più pericolosi è credere che la democrazia potrebbe risolvere meccanicamente questo problema attraverso la semplice regola della maggioranza.

In una società omogenea, il principio di maggioranza può funzionare relativamente facilmente. In una società profondamente plurale, può diventare esplosiva. Poiché quando una maggioranza non è solo un’elezione, ma anche una comunità religiosa, una minoranza può percepire ogni elezione come una minaccia esistenziale.

La democrazia poi cessa di essere un’alternanza politica. Diventa una battaglia demografica. E quando una comunità comincia a credere che il suo futuro dipende dal numero dei suoi figli, dal numero dei suoi elettori o dalla sua capacità militare, lo stato inizia a disintegrarsi.

La questione centrale non è, chi è la maggioranza? La domanda deve diventare: quali diritti non possono mai essere ritirati da nessuno, indipendentemente dal cambiamento demografico nel paese? È qui che inizia veramente la regola della legge.

La minoranza deve essere in grado di perdere un’elezione senza paura di perdere la sua esistenza

Forse questa è la definizione più semplice di una democrazia veramente pluralista.

Una comunità deve essere in grado di perdere un’elezione oggi senza paura di perdere domani la sua libertà religiosa, scuole, cultura, stato personale, rappresentanza politica, patrimonio, sicurezza o diritto di partecipare alla definizione dello stato.

In caso contrario, l’elezione non è più un meccanismo democratico. Diventa un referendum permanente sulla sopravvivenza di tutti. E quando una popolazione crede che la sua sopravvivenza dipende dal controllo del potere, finisce quasi inevitabilmente per cercare protezione esterna, milizia o autonomia territoriale.

Questo è esattamente il modo in cui le società pluraliste possono muoversi verso la guerra civile.

Il vero problema non è la diversità

La diversità non è necessariamente una debolezza. Può diventare una ricchezza straordinaria. Il problema inizia quando nessuna architettura giuridica superiore organizza questa diversità.

Una società plurale senza un solido contratto politico produce paura. La paura porta al ritiro della Comunità. Il ritiro produce mobilitazione di identità. La mobilitazione dell’identità produce la logica dei blocchi. E quando i blocchi cominciano a considerare lo stato come uno strumento che permette di dominare l’altro, la violenza non è più lontana.

Il Libano conosce perfettamente questa meccanica. L’ha pagato per diverse guerre.

Per questo il Libano ha bisogno di più di un compromesso

Sono necessari compromessi politici. Ma non bastano. Un compromesso dura fino a quando l’equilibrio del potere che l’ha prodotto. Quando l’equilibrio del potere cambia, il compromesso viene sfidato.

Un contratto di fondazione, al contrario, deve essere progettato per sopravvivere a cambiamenti demografici, militari e geopolitici. Bisogna dire: qualunque sia la maggioranza domani, qualunque sia la demografia, qualunque sia l’evoluzione politica regionale, certe libertà e diritti politici non potranno mai essere aboliti.

È questa certezza che trasforma comunità sospette in cittadini capaci di vivere nello stesso stato.

Il Libano potrebbe allora ritrovare la sua vera vocazione

Il Libano non era mai interessante perché era omogeneo. È proprio perché non lo è.

In un piccolo territorio ci sono diverse eredità del Medio Oriente: Cristianesimo orientale, Islam sunnita, Islam sciita, Druzismo, Mediterraneo, arabo, siriaco, ottomano e tradizioni europee.

Ciò che è stato spesso descritto come la sua debolezza potrebbe diventare il suo contributo al mondo. Perché se il Libano fosse veramente riuscito a costruire un sistema in cui nessuna comunità può dominare gli altri e dove i diritti fondamentali sono garantiti indipendentemente dalla demografia, sarebbe diventato un laboratorio politico eccezionale.

Dimostrerebbe che la coesistenza in Oriente non è solo possibile sotto l’autorità di un impero o potere autoritario. Può essere liberamente, legalmente e democraticamente organizzato.

Una Westfalia del Medio Oriente?

L’Europa cristiana stessa ha attraversato secoli di guerre religiose. I cattolici e i protestanti si sono massacrati. Tutti gli Stati sono stati distrutti. Le persone sono state spostate. L’Europa non è nata tollerante. Ha imparato la tolleranza perché ha scoperto il prezzo enorme di intolleranza.

La pace di Augusta, poi la pace di Westphalia, ovviamente non ha subito creato la nostra concezione moderna della libertà religiosa. Ma hanno gradualmente imposto un’idea cruciale: la differenza religiosa non può più essere risolta dall’eliminazione politica o fisica dell’altra.

Il Medio Oriente oggi affronta lo stesso problema storico in forme diverse. Non copiare l’Europa. Ma per risolvere legalmente il suo pluralismo.

Il Libano potrebbe essere il luogo di questo nuovo contratto

Non una Westfalia tra Stati, ma una Westfalia tra i membri.

Riconoscimento reciproco tra comunità cristiane e musulmane che nessuno cercherà di abolire gli altri politicamente. Una forte garanzia costituzionale che il numero non darà mai il diritto di rimuovere l’identità di una minoranza. Una netta separazione tra affiliazione religiosa e la disponibilità dei diritti politici fondamentali.

Una semplice dichiarazione: nessuno sarà mai un cittadino provvisorio nel proprio paese.

Ecco cosa potrebbe trasformare profondamente il Libano.

Ed è qui che la storia di Eraclio riprende tutta la sua forza

Pensavamo di raccontare una battaglia del XIV secolo. Scopriamo che stiamo parlando di noi stessi.

Gli arabi cristiani erano lì prima dell’Islam. L’Islam divenne poi una delle grandi espressioni storiche dell’araba. Entrambe le tradizioni vissero insieme per quattordici secoli. A volte si sono riuniti. Sono stati costantemente influenzati. Insieme hanno prodotto una parte considerevole della civiltà del Medio Oriente.

Nessuna lettura seria della storia permette quindi di dichiarare l’altro alieno. Forse questo è ciò che il Libano dovrebbe essere al centro del suo contratto nazionale.

Non siamo condannati a vivere insieme perché siamo rinchiusi nello stesso territorio. Dobbiamo imparare a vivere insieme perché le nostre storie sono state mescolate da secoli.

Il futuro del Libano dipende da questa consapevolezza

Lo stato moderno non può più chiedere ai cittadini di dimenticare le loro religioni. Sarebbe irrealistico. Deve fare qualcosa di più intelligente: rendere la religione politicamente non minacciosa a coloro che non la condividono.

Un cristiano non deve temere l’Islam. Un musulmano non deve temere il cristianesimo. Un sunnito non deve temere lo sciita. Uno sciita non deve temere i sunniti. Un credente non deve temere l’ateo. E nessuno dovrebbe temere che un cambiamento demografico possa un giorno trasformarlo in uno sconosciuto nella sua patria.

Questo, forse, è il vero senso politico della convivenza: non la giustapposizione, non la tolleranza provvisoria, non la condivisione di potere opportunistico, ma la mutua sicurezza esistenziale.

Dalla memoria alla civiltà

Il 14 settembre può quindi essere letto in modo diverso. Essa non solo commemora, nella tradizione cristiana, l’Esaltazione della Santa Croce. Ci riporta ad un momento straordinario in cui bizantini, persiani, arabi cristiani e primi musulmani appartengono ancora allo stesso orizzonte storico.

Un mondo antico scompare. Nasce un nuovo mondo. Ma gli uomini, le culture e i ricordi rimangono intrecciati.

Ecco perché la storia non deve mai essere usata per costruire muri artificiali tra i popoli. Deve mostrarci esattamente quanto siano recenti queste mura. Sotto i confini politici e religiosi che crediamo di essere eterni è una storia molto più antica, composta da contatti, metisaggi, conflitti, traduzioni e trasmissioni.

E forse il Libano potrebbe ridiventare quello che ha spesso cercato di essere: non il confine tra due mondi, ma il luogo in cui due mondi scoprono che hanno sempre apparteneto a una storia comune.

Conclusioni

Il cristianesimo arabo non è un incidente. L’Islam non è estraneo alla storia biblica e quasi orientale che la precede. L’araba non appartiene esclusivamente a nessuna religione. E il Libano sarà probabilmente solo in grado di sopravvivere per molto tempo quando trasforma queste verità storiche in principi costituzionali.

Perché una nazione plurale non può vivere solo sulla buona volontà delle comunità. Ha bisogno di un patto superiore alle loro paure.

Un patto che dice a tutti: la vostra presenza è definitiva. I tuoi diritti non dipendono dal tuo numero. La tua religione non diminuirà mai la tua cittadinanza. E nessun cambiamento demografico influenzerà la vostra appartenenza alla patria comune.

Solo allora la convivenza cesserà di essere un fragile equilibrio. Diventerà una civiltà.

« La vostra presenza è definitiva. I tuoi diritti non dipendono dal tuo numero. La vostra religione non diminuirà mai la vostra cittadinanza»

Bernard Raymond JABER

Articolo di riflessione storica e politica

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